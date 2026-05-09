Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP son 24 saatte borsalardan 115 milyon dolar çıktı, fiyat %2,22 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son 24 saatte borsalardan 115 milyon dolarlık XRP çıkışı kaydedildi.
  • 🔼 Fiyat yüzde 2,22 artarak 1,41 dolara yükseldi ve açık pozisyonlarda da artış oldu.
  • 🧐 Borsadan çekilen $XRP’lerin hem kurumsal birikim, hem cüzdan değişimi kaynaklı olabileceği konuşuluyor.
  • ⚡ Kritik destek ve direnç seviyelerine yaklaşılıyor, teknik göstergeler büyük hareket olasılığına işaret ediyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında son dönemde dikkatler XRP üzerine yoğunlaşmış durumda. CoinGlass verilerine göre, XRP’de 24 saatlik süreçte 115,02 milyon dolarlık ciddi bir spot çıkışı yaşandı. Aynı zaman diliminde borsalara giriş ise 99,41 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu hareketler sonucunda XRP’nin net spot akışı -280,65% ile negatif bölgeye geçti.

İçindekiler
1 Spot çıkışlar ve yatırımcı davranışı
2 XRP ETF ve fiyat gelişmeleri
3 Teknik göstergeler ve beklenen seviyeler

Spot çıkışlar ve yatırımcı davranışı

Bu ölçüdeki çıkışlar, yatırımcıların XRP bakiyelerini borsalardan çektiğini; kısa vadeli satıştan çok uzun vadeli tutma eğilimi gösterdiklerini işaret ediyor. Sektör yorumcuları, bu tür hareketlerin genellikle talep açısından olumlu kabul edildiğini değerlendiriyor. Özellikle büyük yatırımcılar veya kurumsal oyuncular, olası fiyat katalizörleri öncesinde pozisyon alıyor olabilir. Diğer yandan, borsadan çekilen fonların bazı durumlarda sadece iç cüzdan değişiklikleri, saklama çözümlerindeki yenilikler ya da OTC işlemlerinden kaynaklanabileceği de ifade ediliyor. Bu nedenle, bu yöndeki talepten tamamen emin olunması için ilave veriye ihtiyaç bulunuyor.

Aynı dönemde açık pozisyonlarda da artış gözlendi. CoinGlass’ın açıkladığı verilere göre, XRP’nin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon yüzde 3,96 yükselerek 2,96 milyar dolara ulaştı. Bu da piyasada hareketlilik beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor.

XRP ETF ve fiyat gelişmeleri

XRP’ye yönelik ilginin artmasında ETF gelişmeleri de rol oynuyor. Sosovalue verileri, 8 Mayıs’ta XRP ETF’lerine net bazda 6,04 milyon dolarlık giriş olduğunu gösterdi. Hem spot çıkışlar hem de ETF’e artan talep, yatırımcıların XRP’nin kısa vadedeki performansından umutlu olduğuna işaret etti.

Fiyat tarafında ise pozitif bir seyir göze çarpıyor. XRP, yazının hazırlandığı anda son 24 saatte yüzde 2,22 değer kazanarak 1,41 dolardan işlem gördü. CryptoAppsy verilerine göre, bu fiyat yukarı yönlü ivmenin sürdüğüne işaret ediyor.

Piyasadaki genel eğilime bakıldığında, XRP’nin halen dar bir fiyat aralığında hareket ettiği ancak volatilitenin giderek azaldığı ve likiditenin inceldiği dikkat çekiyor. Bu durum, piyasada ani ve sert bir fiyat hareketinin yaşanabileceğine dair beklentileri artırıyor.

Teknik göstergeler ve beklenen seviyeler

Analistler, XRP’nin fiyat grafiğinde yükseliş bayrağı ve düşen takoz gibi formasyonların izlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu teknik yapıların yanında, ETF girişleri ve Binance order book’lardaki zayıflama, hareketin ivmelenebileceği yönündeki görüşleri güçlendiriyor.

Yatırımcılar için önemli direnç seviyeleri ise 1,43 ile 1,51 dolar aralığında bulunuyor. Diğer yandan, 1,38 dolar civarındaki günlük hareketli ortalama da kısa vadede kritik bir destek noktası olarak öne çıkmakta. Analistler, fiyatın 1,51 doların üzerine çıkması halinde kısa sürede 1,60 dolar, hatta 1,73 dolara kadar artış olabileceğini düşünüyor.

Gelecek hafta ise kripto para piyasası için kritik olabilir. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nin, 14 Mayıs Perşembe günü önemli bir piyasa mevzuatı düzenlemesi için oturum düzenleyeceği bildirildi.

Yatırımcıların borsalardan önemli miktarda XRP çekmesi, olası bir birikim döneminin sinyali olarak öne çıkar. Ancak bazı fon çıkışlarının cüzdan değişiklikleri veya OTC işlemlerinden de kaynaklanabileceği unutulmamalı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP fiyatı 915 günlük yatay seyir sonrası 1,40 dolar etrafında dar aralıkta sıkıştı

XRP fonlarına haftalık 28,17 milyon dolar giriş kaydedildi

Son kripto kahininin bugünkü Bitcoin tahmini ve ZEC, XRP yorumları

XRP 1,41 dolarda sıkıştı volatilite öncesi kritik kırılım bekleniyor

X’te Cashtag özelliğiyle paylaşımlara canlı fiyat grafiği eklenebiliyor

XRP’nin toparlanma sinyali: Fiyat %30 arttı, yeni hedef 12 dolar olarak öne çıktı

XRP spot ETF’lerde net varlıklar 1,11 milyar dolara çıkarak yüzde 1,26’lık arz kilitlendi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı BlackRock reel varlıkların tokenizasyonunda 30 milyar dolarlık piyasa vurgusuyla yeni hamle yaptı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BlackRock reel varlıkların tokenizasyonunda 30 milyar dolarlık piyasa vurgusuyla yeni hamle yaptı
Ekonomi Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Shiba Inu haftalık bazda %3 yükselirken 30 günde 197 milyon SHIB yakıldı
SHIBA INU (SHIB)
Dogecoin $0,118 direncini test ediyor ana destek bölgesi yeniden gündemde
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin 80.000 dolar seviyesinde tutunuyor Fed faiz indirimi olasılığı zayıfladı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin yükselişini sürdürüyor 78.180 dolar desteği kritik direnç 84.000 dolarda
BITCOIN (BTC)
Lost your password?