İsviçre Merkez Bankası için Bitcoin tutma girişimi yeterli imza toplayamadı

İsviçre’de bir grup kampanyacı, ülkenin merkez bankası olan İsviçre Ulusal Bankası’nın (SNB) rezervlerinde bitcoin bulundurmasını sağlamak amacıyla başlattıkları anayasa değişikliği girişimini sonuçsuz bırakacaklarını açıkladı. Kampanya, ulusal referanduma gidilebilmesi için ihtiyaç duyulan 100 bin imzanın yaklaşık yarısında kaldı.

Kampanyanın hedefi ve süreç

Başlatılan girişimde, İsviçre Anayasası’nda değişikliğe gidilerek, SNB’nin para rezervlerinde altının yanı sıra bitcoin de bulundurması hedeflenmişti. Kampanyacılar, bu değişikliğin ülkenin doğrudan demokrasi sistemi kapsamında halkoyuna sunulmasını istiyordu. Bu nedenle girişimin başarıya ulaşabilmesi için 18 ay gibi bir sürede en az 100 bin imzanın toplanması gerekiyordu.

İsviçre Federal Şansölyeliği, bu öneriyi anayasal değişiklik olarak kayıtlara geçirmişti. Öneride, SNB’nin rezervlerinin bir kısmının zorunlu olarak hem altın hem de bitcoin olarak tutulması isteniyordu. Ancak teklif metninde rezervlerin ne kadarının bu varlıklardan oluşacağına dair net bir oran belirtilmedi.

Girişimin dayanakları ve savunulan gerekçeler

Kampanya kapsamında bitcoin, tarafsız ve geleneksel finans varlıklarından bağımsız bir alternatif olarak tanımlandı. Ayrıca, SNB’nin dolar ve euro gibi döviz cinsinden rezervlere karşı riskleri azaltmak için bitcoin’in bir çeşit sigorta ve denge unsuru olacağı da savunuldu. Reuters’ın aktardığına göre, İsviçre Ulusal Bankası’nın döviz rezervlerinin yaklaşık dörtte üçünü ABD doları ve euro varlıklar oluşturuyor.

Kampanyaya destek verenler, bitcoin’in potansiyelini öne çıkarsa da kamuoyunda gerekli karşılığı bulamadı. Doğrudan demokrasiye dayalı referandum sisteminde, 100 bin imzanın toplanamaması üzerine girişimi yürüten ekip süreci sonlandıracaklarını açıkladı.

Merkez bankasının yaklaşımı

İsviçre Ulusal Bankası, geçen yıl konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, rezervlerinde bitcoin bulundurulmasına karşı belirgin bir tutum sergilemişti. Banka yöneticileri, kripto varlıkların piyasalardaki oynaklığı ve likidite sorunlarını gerekçe göstererek, bitcoin’in rezerv varlık olarak uygun olmadığı görüşünü dile getirmişti.

Daha önce de merkez bankasının bu yaklaşımı, girişim komitesinin çalışmalarının karşısında bir engel olarak görülüyordu. Banka, uzun süredir altın ve döviz rezervlerine dayalı geleneksel para politikalarını sürdürmekte kararlılığını korumaktaydı.

Kampanyacılar, bitcoin’in SNB’nin rezervlerinde tarafsız bir değer koruma aracı olarak kullanılması gerektiğini savunurken, bu talep kamuoyunda ve siyasi arenada yeterli desteği bulamadı.

İsviçre’de kripto paralar oldukça yaygın kullanılsa da, bu gelişme, merkez bankasının rezerv politikalarında radikal bir dönüşümün şimdilik mümkün olmadığını gösteriyor. Girişimin yeterli desteği bulamamasıyla birlikte, İsviçre Ulusal Bankası’nın mevcut rezerv stratejisini devam ettirmesi bekleniyor.