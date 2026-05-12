Franklin Templeton ile Kraken, blokzincir tabanlı yatırım ürünlerini genişletmek için iş birliğine gidiyor

Kripto para borsası Kraken’in bağlı olduğu Payward, finans sektöründeki köklü kuruluşlardan Franklin Templeton ile kurumsal yatırımcılara yönelik tokenlaştırılmış finansal ürünlerin geliştirilmesi için ortak bir çalışma başlatıyor.

Yeni nesil yatırım ürünleri gündemde

İki şirket, blokzincir altyapısı üzerinde sunulacak yatırım araçlarını kapsayan bir dizi ürün geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda tokenlaştırılmış getiri ürünleri, hisse senetleri ve dijital varlıklara bağlı saklama hizmetleri devreye alınacak. Bu adım, son dönemlerde geleneksel finans firmalarının blokzincir tabanlı ürünlere olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Son iki yılda BlackRock, Fidelity ve JPMorgan gibi dünyaca ünlü finans kuruluşları da blokzincirde işlem gören hazine tahvilleri ve para piyasası fonları başta olmak üzere, çeşitli tokenlaştırılmış finansal ürünler geliştirdi.

Tokenizasyonun sektöre yansımaları

Tokenizasyon; hisse senedi, tahvil ve para piyasası fonu gibi geleneksel finans varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor. Bu yapı sayesinde alım satım ve mutabakat işlemlerinin dijital ortamda ve daha kısa sürede gerçekleşmesi mümkün oluyor.

Destekleyenlere göre, tokenizasyon piyasalara katılımı artırıyor, varlıkların daha esnek yönetilmesini ve farklı platformlar arasında kolayca aktarımını sağlıyor.

Payward ve Franklin Templeton’un yol haritası

Franklin Templeton, uzun bir süredir blokzincir tabanlı yatırım fonları geliştiren büyük bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Payward ise global çapta faaliyet gösteren Kraken kripto para borsası üzerinden kripto alım satım altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, xStocks adlı tokenlaştırılmış hisse senedi platformunu işletiyor. Payward, bu platformla 2025’ten bu yana 30 milyar dolardan fazla işlem hacmi oluşturduğunu açıkladı.

Şirketler, zincir üzerinde işlem görebilecek ve bazı ülkelerde bireysel yatırımcılara da açılacak aktif yönetilen tokenlaştırılmış yatırım ürünleri üzerinde çalışmayı planlıyor.

Ayrıca Kraken, Franklin Templeton’ın tokenlaştırılmış para piyasası fonları sunan BENJI platformunu sistemine entegre etmeyi hedefliyor. Söz konusu fonlar, kurumlara hazine yönetimi ve teminat işlemleri için blokzincirde alternatif çözümler sunacak.

Tokenlaştırılmış hazine fonları, devlet tahvillerine endeksli getiri sunarken blokzincirin sunduğu hız ve kolaylık olanaklarından da yararlanıyor. Analistlere göre, bu ürünler dijital varlık alanında en hızlı büyüyen kategorilerden biri olarak dikkat çekiyor.

Franklin Templeton ve Payward yöneticileri, yeni iş birliği sayesinde kurumsal yatırımcıların blokzincir tabanlı para piyasası fonları ve tokenlaştırılmış varlıklar üzerinden daha geniş bir yatırım evrenine ulaşabileceğini bildirdi.

Bu sayede kurumlar, varlıklarını günün her saati hareket ettirebilirken, banka mesai saatlerine ve uzun mutabakat süreçlerine bağımlı kalmadan daha esnek yönetim imkanı bulacak.