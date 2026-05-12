Ebay 56 milyar dolarlık GameStop teklifini reddetti

Ebay yönetim kurulu, video oyun mağazası GameStop tarafından gelen 56 milyar dolarlık satın alma teklifini resmi olarak reddetti. Reuters’ın aktardığına göre, teklifin yarısı nakit, yarısı hisse senedi olarak öngörülmüştü. Ancak bu teklif hem inandırıcı bulunmadı hem de şirket için cazip görülmedi. Ebay’in bu kararı yatırımcıları şaşırtmadı; piyasa fiyatları da teklifin hayata geçme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti.

Yönetim Kurulundan Net Ret

Ebay’in bağımsız yönetim kadrosu, teklifin finansmanına dair kaygılarını dile getirdi ve şirketin mevcut yönetimiyle çok daha iyi bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Diğer taraftan, GameStop tarafından önerilen hisse başı 125 dolarlık alım teklifi, halihazırda Ebay hisselerinin işlem gördüğü fiyatın oldukça üzerinde kaldı. Bu durum, piyasada teklifin başarı şansına olan inancı da zayıf gösterdi.

GameStop’un önerdiği yapı, 9,4 milyar dolarlık nakit ve likit varlık ile TD Bank üzerinden 20 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir borçlanma finansmanını içeriyordu. Ancak söz konusu finansmanın sağlanması için birleşmiş şirketin yatırım yapılabilir kredi notunu koruması gerektiği belirtildi. Moody’s tarafından yapılan değerlendirmede, olası bir anlaşmanın Ebay için kredi açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

GameStop’un Bitcoin Pozisyonu Gündemde

Teklifin reddedilmesinin ardından, GameStop’un önemli kripto varlıkları, özellikle bitcoin yatırımı tekrar gündeme geldi. CoinDesk’in paylaştığı bilgilere göre, GameStop yaklaşık 368 milyon dolarlık bitcoin pozisyonunu, opsiyon stratejileriyle yönetti ve mart ayında yaptığı bildirimle neredeyse tüm 4.709 BTC’yi kurumsal aracı Coinbase Prime’a aktardı. Böylece şirket bitcoinlerini doğrudan elde tutmak yerine alacak hakkı statüsüne çevirdi.

GameStop’un CEO’su Ryan Cohen, daha önce Ebay girişimini “bitcoin’den çok daha cazip” olarak nitelendirdi; bu açıklama, ihtiyaç halinde bitcoin pozisyonunun nakde çevrilip çevrilemeyeceği konusunu da tartışmaya açtı. Bitcoin varlıklarının elden çıkarılması, satın alma için tek başına yeterli olmasa bile GameStop’un yatırımcılara teklifin ciddi olduğunu göstermesi açısından önemli bir koz olarak öne çıkıyor.

Piyasanın Yaklaşımı ve Yatırımcı Tepkileri

Ebay’in hisse değeri salı günü piyasa açılışı öncesi yüzde 1 gerileyerek 107 dolara düştü. Bu değer teklif edilen fiyatın oldukça altında kaldı. GameStop hisseleri ise yüzde 4 oranında değer kaybetti. Piyasa aktörlerinin çoğu, teklifin gerçekleştirilmesine şüpheyle yaklaşıyor.

GameStop’un kendi yatırımcıları arasında da teklifin desteklenmediği gözlemleniyor. The Big Short filmiyle tanınan ünlü yatırımcı Michael Burry, teklif açıklandıktan sonra GameStop hisselerini satarak şirkete yönelik borç yükünü ve hissedarlarda yaratabileceği olası olumsuz etkileri gündeme getirdi.

Ebay yönetimi, “mevcut yönetimle şirketin gelecekte çok daha sağlam bir zeminde olduğunu” ifade ederek teklifin inandırıcı ve cazip olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Ebay’in net tavrı sonrası GameStop’un tekliften çekilip çekilmeyeceği, teklifi artırıp artırmayacağı ya da hissedarlarla doğrudan iletişim yoluna başvurup başvurmayacağı merak ediliyor.