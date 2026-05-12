Kayıt Banner
Kripto Para

Ebay 56 milyar dolarlık GameStop teklifini reddetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Ebay, GameStop’un 56 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etmedi.
  • 💸 Bu reddin ardından GameStop’un 368 milyon dolarlık bitcoin yatırımı tekrar gündeme geldi.
  • 🟢 Hisselerde değer kaybı yaşanırken, piyasa oyuncuları teklife ikna olmadı.
  • 🚨 Kritik durum: Yatırımcı tabanında bile tartışmalar sürerken, GameStop yeni adımlar atabilir.
COINTURK
COINTURK

Ebay yönetim kurulu, video oyun mağazası GameStop tarafından gelen 56 milyar dolarlık satın alma teklifini resmi olarak reddetti. Reuters’ın aktardığına göre, teklifin yarısı nakit, yarısı hisse senedi olarak öngörülmüştü. Ancak bu teklif hem inandırıcı bulunmadı hem de şirket için cazip görülmedi. Ebay’in bu kararı yatırımcıları şaşırtmadı; piyasa fiyatları da teklifin hayata geçme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti.

İçindekiler
1 Yönetim Kurulundan Net Ret
2 GameStop’un Bitcoin Pozisyonu Gündemde
3 Piyasanın Yaklaşımı ve Yatırımcı Tepkileri

Yönetim Kurulundan Net Ret

Ebay’in bağımsız yönetim kadrosu, teklifin finansmanına dair kaygılarını dile getirdi ve şirketin mevcut yönetimiyle çok daha iyi bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Diğer taraftan, GameStop tarafından önerilen hisse başı 125 dolarlık alım teklifi, halihazırda Ebay hisselerinin işlem gördüğü fiyatın oldukça üzerinde kaldı. Bu durum, piyasada teklifin başarı şansına olan inancı da zayıf gösterdi.

GameStop’un önerdiği yapı, 9,4 milyar dolarlık nakit ve likit varlık ile TD Bank üzerinden 20 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir borçlanma finansmanını içeriyordu. Ancak söz konusu finansmanın sağlanması için birleşmiş şirketin yatırım yapılabilir kredi notunu koruması gerektiği belirtildi. Moody’s tarafından yapılan değerlendirmede, olası bir anlaşmanın Ebay için kredi açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

GameStop’un Bitcoin Pozisyonu Gündemde

Teklifin reddedilmesinin ardından, GameStop’un önemli kripto varlıkları, özellikle bitcoin yatırımı tekrar gündeme geldi. CoinDesk’in paylaştığı bilgilere göre, GameStop yaklaşık 368 milyon dolarlık bitcoin pozisyonunu, opsiyon stratejileriyle yönetti ve mart ayında yaptığı bildirimle neredeyse tüm 4.709 BTC’yi kurumsal aracı Coinbase Prime’a aktardı. Böylece şirket bitcoinlerini doğrudan elde tutmak yerine alacak hakkı statüsüne çevirdi.

GameStop’un CEO’su Ryan Cohen, daha önce Ebay girişimini “bitcoin’den çok daha cazip” olarak nitelendirdi; bu açıklama, ihtiyaç halinde bitcoin pozisyonunun nakde çevrilip çevrilemeyeceği konusunu da tartışmaya açtı. Bitcoin varlıklarının elden çıkarılması, satın alma için tek başına yeterli olmasa bile GameStop’un yatırımcılara teklifin ciddi olduğunu göstermesi açısından önemli bir koz olarak öne çıkıyor.

Piyasanın Yaklaşımı ve Yatırımcı Tepkileri

Ebay’in hisse değeri salı günü piyasa açılışı öncesi yüzde 1 gerileyerek 107 dolara düştü. Bu değer teklif edilen fiyatın oldukça altında kaldı. GameStop hisseleri ise yüzde 4 oranında değer kaybetti. Piyasa aktörlerinin çoğu, teklifin gerçekleştirilmesine şüpheyle yaklaşıyor.

GameStop’un kendi yatırımcıları arasında da teklifin desteklenmediği gözlemleniyor. The Big Short filmiyle tanınan ünlü yatırımcı Michael Burry, teklif açıklandıktan sonra GameStop hisselerini satarak şirkete yönelik borç yükünü ve hissedarlarda yaratabileceği olası olumsuz etkileri gündeme getirdi.

Ebay yönetimi, “mevcut yönetimle şirketin gelecekte çok daha sağlam bir zeminde olduğunu” ifade ederek teklifin inandırıcı ve cazip olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Ebay’in net tavrı sonrası GameStop’un tekliften çekilip çekilmeyeceği, teklifi artırıp artırmayacağı ya da hissedarlarla doğrudan iletişim yoluna başvurup başvurmayacağı merak ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

12 Mayıs kripto paralar ve ABD piyasaları son durum

Kilit 48 saat başlarken Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

ETH BTC oranı son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi

MARA Holdings ilk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık bitcoin sattı odak AI altyapısına kayıyor

Aave 71 milyon dolarlık ETH transferi için Arbitrum oylaması başlattı

QCP Analistlerinin 11 Mayıs haftası kripto para tahminleri

Trump markalı telefon projesinde 60 milyon dolar iade belirsizliği TRUMP token’da %97 değer kaybı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum Foundation Lido’dan 21.270 ETH unstake etti
Bir Sonraki Yazı Franklin Templeton ile Kraken, blokzincir tabanlı yatırım ürünlerini genişletmek için iş birliğine gidiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin yeni akümülasyon bölgesinde 0,6533 dolar hedefiyle izleniyor
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin 82.000 dolar direncini zorluyor yükselişin hedefi 86.582 dolar
BITCOIN (BTC)
Ethereum 2.375 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa 3.161 dolara hareket edebilir
Ethereum (ETH)
Bitcoin 80.875 dolara yükseldi yeni zirve için dirençle karşı karşıya
BITCOIN (BTC)
Avrupa’da dijital euro için özel sektör ve merkez bankası arasında görüş ayrılığı büyüyor
Ekonomi STABILCOIN
Lost your password?