🚨 Ethereum Foundation Lido’dan 21.270 ETH unstake etti.

Ethereum ağı üzerindeki en büyük kurumlardan Ethereum Foundation, Lido üzerinden 21.270 ETH’yi unstake ederek yaklaşık 50 milyon dolarlık varlığı çekme sürecini başlattı. Zincir analiz şirketi Arkham’ın verilerine göre, bu transfer bu hafta başında vakfa bağlı bir cüzdan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Staking Çıkışı ve Lido Süreci

Söz konusu işlem, fonların Ethereum Beacon Chain’den çekilip Lido’nun çıkış sırasına alınması anlamına geliyor. Bu süreçte varlıklar ağ güvenliğine katkı sağlamak amacıyla kilitlenmiş durumdan çıkarılmış oldu. Ancak, vakfın yani Ethereum Foundation’ın bu ETH miktarını doğrudan satmayı planlayıp planlamadığına dair kesin bir açıklama yapılmış değil.

Lido üzerinde unstake edilen ETH için uygulanan sistem gereği, varlıklar bekleme kuyruğuna alınıyor ve işlemler tamamlandıktan sonra kullanıcı belirlediği ETH tutarını tekrar kendi hesabına aktarabiliyor.

Geçmişteki Hazine Düzenlemeleri ve Satışlar

Son unstake işlemi, Ethereum Foundation’ın son aylardaki çeşitli hazine yönetimi adımlarının devamı niteliğinde. Nisan ayı sonunda kurum, 17.000 ETH daha unstake etmiş; ardından 1 Mayıs’ta ise Bitmine firmasına 10.000 ETH’lik bir over-the-counter (OTC) satışı gerçekleştirmişti.

Ethereum Foundation, 2025 Haziran’da hazine politikalarını güncellediğini duyurmuştu. Yeni politika kapsamında, staking faaliyetleriyle Ethereum protokolü geliştirme sürecini desteklemek hedefleniyor. Aynı zamanda vakıf, topluluğun geçmiş dönemlerdeki doğrudan satışlara yönelik eleştirilerinden sonra, doğrudan ETH satışı oranını azaltmayı amaçladığını da açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda vakıf, staking miktarını sürekli artırdı. Şubat ayında ilk adımda 2.016 ETH stake edildi; martta 22.517 ETH daha eklendi; nisan başında ise bu rakama 45.000 ETH’nin üzerinde miktar ilave edildi. Son unstake işlemi öncesi, vakfın toplam staked ETH varlıkları yaklaşık 69.500 adede ulaşmıştı.

Unstakenin Olası Sebepleri ve Gelişmeler

Arkham ekibi, bu son çekim işlemini, Ethereum Foundation’ın gelişen protokol üzerinde yürüttüğü operasyonel harcamalarla ilişkilendirdi. Analiz şirketi ayrıca, merkeziyetsiz finans dünyasında son dönemde yaşanan güvenlik sorunlarının da bu kararı etkileyebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Kelp DAO’da yaşanan ve 293 milyon doların üzerinde kayba yol açan saldırı, üçüncü taraf protokollerin güvenliği konusunda sektördeki endişeleri artırdı. Benzer güvenlik ipuçlarının, vakfın varlıklarını kendi kontrolüne çekme tercihini güçlendirdiği düşünülüyor.

Arkham, çekim işleminin arka planında devam eden Ethereum geliştirme harcamalarının ya da ekosistemdeki güvenlik kaygılarının etkili olabileceğini vurguladı.

Şu ana kadar Ethereum Foundation’dan yeni unstake edilen varlıkların tamamı için bir satış hamlesi gelmiş değil. Gözler, vakfın ilerleyen dönemdeki stratejilerine ve stake politikalarına çevrildi.