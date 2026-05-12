Sıcak Gelişme: İran elini büyütüyor, Trump iddialı ve Fed tedirgin

  • Maersk: Hala Hürmüz Boğazı'ndan geçişten kaçınıyoruz.
  • Trump Gümrük Vergileri Hakkında: Bunları daha karmaşık bir şekilde uygulamamız gerekiyor.
  • Trump: İran'ın nükleer programını kesinlikle yok edeceğiz. Çin güçlü, ama askeri açıdan biz Çin'den daha güçlüyüz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Son birkaç dakikadır birçok önemli açıklamanın peş peşe geldiğini gördük. Kripto paralarda enflasyon raporuna rağmen halen endişe edilen keskinlikte düşüş görülmedi. ABD piyasaları satıcılı açılmasına rağmen BTC 80.400 dolarlık desteği koruyor. İran Hürmüz Boğazıyla ilgili yeni adımlar atıyor ve Trump aynı dakikalarda kesin biçimde hedefine ulaşacağını söylüyor.

Enflasyon artıyor, istihdam güçlü, İran gerilimi artık çözülse bile faiz indirimleri en erken 2027 yılında başlayabilir. Bu ortamda Trump istediği kadar Warsh’a faizleri indir desin bir netice alamayacak. Eğer faizler inerse bu durumda enflasyon daha hızlı artarken Fed’in bağımsızlığı geçen senekinden daha şiddetli biçimde tartışmaya açılacak.

Trump yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

İran’ın nükleer programını %100 ortadan kaldıracağız. İran sadece bir zaman meselesi. Acele etmemize gerek yok.

Çin güçlü, ama askeri açıdan biz Çin’den daha güçlüyüz. Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmenin iyi geçeceğini düşünüyorum.

Gümrük vergilerini farklı bir şekilde uygulamalıyız, daha az verimli olacak ama daha fazla ücret alabileceğim.

Gemiler petrol yüklemek için Teksas ve Louisiana’ya geliyor.”

İran, Hürmüz Boğazı’nın tanımını önemli ölçüde genişlettiğini ve artık bu su yolunun savaştan önceki halinden eser kalmadığını açıkladı. Deniz Kuvvetleri’nden bir yetkili, İran’ın “kendi sularına ve çıkarlarına yönelik hiçbir tür ihlale izin vermeyeceğini” söyledi. Bu durum da İran kazançlı çıkan taraf olacak. ABD’nin tek taraflı ateşkesi, İran’ın boğazın kontrolünü alması ve nükleer programın devamı eğer Trump bir şey yapmazsa bunu gösteriyor. Trump ise aceleye gerek olmadığını söylüyor.

Fakat 4 haftalık hedef süre aşıldı, savaşı üçüncü ayına giderken yükselen petrol fiyatı Fed’in 1-2 yıl daha sıkı para politikasını devam ettirmeye zorlayabilir. Bu şartlar altında Trump’ın ara seçimlerde hezimetle yüzleşmesi kesin gibi ve bunu tersine döndürmek için yapabileceği şeyler sınırlı. Kasım seçimleri yaklaşırken Fed’in sıkı para politikasının yanında Trump’ın muhtemel mağlubiyeti de kripto paraları aşağı çekebilir.

“Nisan ayı TÜFE raporu beklenenden daha kötüydü. Nisan ayı TÜFE’sinin en kötü yanı hizmet enflasyonu. Ülkemizde bir enflasyon sorunu var.” – Fed/Goolsbee

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
