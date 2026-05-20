Securitize ilk çeyrekte rekor gelire ulaştı halka arz adımları hızlandı

ABD’nin Miami kentinde faaliyet gösteren Securitize, 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 39’luk bir artışla 19,5 milyon dolar gelir elde etti. Şirket bugüne kadar çeyrek dönemler arasında en yüksek geliri bu dönemde kaydetti.

Tokenizasyon ve varlık servisleri öne çıktı

Şirketin varlık servislerinden elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201 artarak 8,3 milyon dolara yükseldi. Bu yükselişte Securitize Fund Services’ın büyümesi dikkati çekiyor. Söz konusu platform, mart sonu itibarıyla 650 aktif fona hizmet verdiğini açıkladı. Tokenizasyon gelirleri ise 11,1 milyon dolar olarak kayda geçti; bu rakam bir yıl önce aynı çeyrekte 11 milyon dolardı.

Çeyrek sonunda yönetilen tokenize varlıkların toplamı 3,4 milyar dolara ulaşırken, şirketin idaresindeki toplam varlıkların değeri 24,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Toplam işlem hacmi ise 1,9 milyar dolara ulaştı.

Karlılık baskısı devam ediyor

Gelirdeki güçlü büyümeye rağmen Securitize, operasyon giderlerindeki artış ve halka arz hazırlıkları nedeniyle çeyreği yine zarar ile tamamladı. Net zarar 7,9 milyon dolara (hisse başı 88 cent) yükselirken, düzeltilmiş faaliyet kârı olan FAVÖK 800 bin dolara geriledi. Bir önceki yıl aynı dönemde bu rakam 4,1 milyon dolardı.

Şirketin Mali İşler Direktörü Francisco Flores, büyüme stratejisi kapsamında personel ve altyapı yatırımlarına devam ettiklerini, ancak harcama disipliniyle yol aldıklarını belirtti.

SPAC birleşmesi ve halka arz süreci

Securitize, halka açık bir şirket olma yolunda önemli bir adım attı. Şirket, Nasdaq’ta işlem gören Cantor Equity Partners II (CEPT) ile birleştirme anlaşmasına vardı. Bu birleşmeyle Securitize, halka açık piyasalarda faaliyet gösteren az sayıdaki tokenizasyon odaklı şirketlerden biri olmayı hedefliyor. Çarşamba günü CEPT hisseleri yüzde 5 değer kazandı.

Mini sözlük: SPAC (Special Purpose Acquisition Company) nedir? SPAC, özel bir amaç için oluşturulan ve genellikle borsada işlem gören bir şirket türüdür. Faaliyet amacı, başka bir şirketle birleşip o şirketin dolaylı olarak halka açılmasını sağlamaktır. Son dönemde özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde sıkça başvurulan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Şirketin yayımladığı raporda, “Uzun vadeli büyümeyi desteklemek ve halka arz sürecine hazırlık kapsamında insan kaynağı ve altyapı yatırımlarımız artarken, gider yönetiminde disiplinli yaklaşımımızı sürdürdük” ifadeleri yer aldı.

Birleşmenin tamamlanması halinde Securitize, özellikle gerçek dünya varlıklarının ve menkul kıymetlerin tokenizasyonunda öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.