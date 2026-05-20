HYPERLIQUID (HYPE)

21Shares Hyperliquid ETF açılış haftasında günlük işlem hacmini 14 milyon dolara çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Hyperliquid ETF, işlem günlerinde hacmini 14 milyon dolara çıkardı.
  • 📈 Fona yatırım ilgisi yükselirken, hisse fiyatı yüzde 20’den fazla artış gösterdi.
  • 🏦 Kurumsal yatırımcılar Hyperliquid ekosistemine kaymaya başladı; Goldman Sachs da pozisyon aldı.
  • ⚡ En önemli nokta: $HYPE temelli ETF, kripto varlıklara alternatif yatırım imkanları arasında öne çıkıyor.
21Shares tarafından geliştirilen Hyperliquid ETF, işlem gördüğü ilk günden itibaren dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Açılışının hemen ardından günde yaklaşık 1,8 milyon dolarlık bir hacme ulaşan fon, kısa sürede bu rakamı 14,08 milyon dolara çıkardı. Fonun hisse fiyatı ise işlem başlangıcından bu yana yüzde 20’yi aşan bir artış kaydetti.

İçindekiler
1 Hacimde hızlı artış ve ilk değerlendirmeler
2 Fiyat artışı ve yönetim ücretleri
3 Hyperliquid ekosistemi ve kurumsal ilgi

Hacimde hızlı artış ve ilk değerlendirmeler

ETF’nin ticarete açıldığı 12 Mayıs’tan sonraki birkaç gün içinde hacimde yaşanan yükseliş, piyasada ciddi bir ilgiye işaret ediyor. Verilere göre ilk gün 1,8 milyon dolar civarında olan günlük işlem hacmi, birkaç gün içinde 14,08 milyon dolara ulaştı. Bu, yüzde 682 oranında bir artış anlamına geliyor.

Fonun hareketini değerlendiren Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu sıçramayı piyasada güçlü ve doğal bir yatırımcı ilgisi olarak yorumladı. Özellikle hacimlerin artış göstermesinin fon için olumlu bir işaret olduğunu vurguladı.

Balchunas, işlem hacmindeki büyümenin, ETF’nin ilk gün performansına kıyasla organik bir şekilde sürdüğünü belirtti ve kalıcı yatırımcı ilgisinin likidite açısından önemli avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.

Karşılaştırmalı olarak; yakın dönemde piyasaya sürülen Bitwise’ın Solana Staking ETF’si ilk gününde 56 milyon dolarlık hacim yakalayarak daha yüksek bir açılış yapmıştı. Yine de Hyperliquid ETF’nin işlem hacminin kademeli olarak artması, piyasadaki beklentilerin üzerinde bir performansa işaret ediyor.

Fiyat artışı ve yönetim ücretleri

ETF’nin hisse fiyatı lansman günü yaklaşık 23,49 dolar seviyesindeyken, birkaç gün içinde 28,28 doların üzerine yükseldi. Bu yükseliş, yatırımcıların fona olan ilgisinin sürdüğünü ve piyasadaki güvenin arttığını gösteriyor.

Fonun yönetim ücreti yüzde 0,30 olarak belirlendi. Bu oran, piyasadaki en yakın rakibi Bitwise’ın yüzde 0,34’lük yönetim ücretinin bir miktar altında kalıyor. Ücretin düşük tutulması, fonun yatırımcılar için daha cazip olmasını sağladı.

Mini sözlük: ETF (Borsa Yatırım Fonu); bir varlık sepetini (hisse, kripto para, emtia vb.) takip eden ve borsada hisse senedi gibi alınıp satılabilen yatırım aracıdır. Kripto ETF’ler, doğrudan kripto paralar veya kripto para ekosistemlerine bağlı varlıklar üzerinden benzer biçimde işlem görür.

Hyperliquid ekosistemi ve kurumsal ilgi

Hyperliquid ETF, temelde HYPE token’larıyla desteklenerek yatırımcılara bu ekosisteme doğrudan erişim imkanı sunuyor. Fonun ihraççısı 21Shares, hem Avrupa hem de ABD piyasalarında çeşitli kripto ETF’leriyle bilinen uluslararası bir şirket. Hyperliquid platformu ise özellikle zincir üstü türev ürünlerinde yüksek hacme sahip bir pazar yeri olarak öne çıkıyor.

HYPE token, yaklaşık 12,95 milyar dolarlık piyasa değeriyle hızla önemli kripto varlıklar arasına girdi. Platformun büyümesiyle birlikte kurumsal yatırımcıların ilgisi de arttı. ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, Hyperliquid ile bağlantılı yatırımlara yöneldi ve Hyperliquid Strategies Inc. üzerinden 654 binin üzerinde hisse aldı. Alım işlemleri yapıldığı dönemde bu hisselerin toplam değeri 3,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Goldman Sachs’ın bu adımı, kurumun daha önce XRP ve Solana’dan kademeli olarak çıkış yapmasıyla beraber, yatırım stratejisindeki değişim olarak değerlendirildi. Son durumda Hyperliquid ETF’nin günlük işlem hacmi 14 milyon dolar seviyesinde istikrarını koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
