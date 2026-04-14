Tether’dan USDT için kullanıcıya özel cüzdan hamlesi: Tether.wallet tanıtıldı

Kripto para sektörünün en büyük sabit para sağlayıcısı Tether, kullanıcıların dijital varlıklarını doğrudan ve daha pratik şekilde yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir cüzdan uygulamasını duyurdu. Şirketin “tether.wallet” adını verdiği bu uygulama, kullanıcıların USDT ve USAT gibi sabit paraların yanı sıra, altın teminatlı XAUT ve Bitcoin’i de birden fazla blokzincirde saklayıp transfer etmesini sağlıyor.

Yeni nesil ödeme: İşlem kolaylığı ve kişisel güvenlik öne çıkıyor

Tether.wallet’in öne çıkan yanlarından biri, işlem ücretlerinin ödemesini doğrudan transfer edilen varlık üzerinden yapabilme imkanı sunması. Ayrıca, uzun ve karmaşık cüzdan adreslerinin yerine, kullanıcıların isimlerine özel okunabilir adresler (“kullanıcıadı@tether.me”) kullanılması, kripto para transferlerini çok daha pratik hale getiriyor.

Bu kullanıcı dostu yaklaşım, sabit paraların günlük hayatta ödeme ve transferde daha fazla yer bulmasını hedefliyor. Uygulamanın en önemli güvenlik özelliklerinden biri ise, özel anahtarların doğrudan kullanıcı cihazında saklanması ve imzalanan işlemlerin tamamen kişisel kontrol ile gerçekleşmesi.

Tether’ın yeni hamlesi, şirketin bugüne kadar merkezi borsalar ve ödeme altyapıları üzerinden dolaylı olarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdığı USDT ekosistemini, aracısız şekilde kullanıcıların yönetimine bırakıyor. Tether’a göre, hali hazırda 570 milyonu aşkın kişi doğrudan veya dolaylı biçimde şirketin teknolojilerini aktif şekilde kullanıyor.

Tether’ın dijital ekonomi vizyonunda önemli bir adım

Tether, yeni uygulamasıyla birlikte daha önce geliştirdiği Wallet Development Kit (WDK) isimli açık kaynak araç setini temel alıyor. Bu araç kiti, üçüncü taraf geliştiricilere kripto para transferlerinde daha hızlı ve kolay çözüm sağlama adına geliştirilmişti. Rumble cüzdanı gibi uygulamalar da bu altyapıyı kullanarak içerik üreticilerine ödeme ve bireyler arasında doğrudan transfer hizmeti sunmakta.

Sektörde, kullanıcıya doğrudan hizmet sunan uygulamalar hızla yaygınlaşırken, Tether’ın bu alana ilk defa adım atması dikkat çekiyor. Şirket daha önce sadece bir dijital dolar ihraççısı olarak konumlanırken, şimdi doğrudan kullanıcı arayüzüne sahip bir platform piyasaya sürmüş oldu.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “tether.wallet’in, Tether’ın dijital ekonomi altyapısındaki kurucu rolünden, doğrudan herkesin kolayca kullanabileceği bir platforma dönüşümünü gösterdiğini; gelecekte milyarlarca insanın ve yapay zeka tabanlı sistemlerin ışık hızında işlem yapacağı bir dünyaya hazırlandıklarını” ifade etti.

Tether, 2014 yılında kurulduktan sonra özellikle USDT ile kripto piyasasının likidite sorununa çözüm getirmiş ve sabit paraların yaygınlaşmasında öncü rol üstlenmişti. Şirketin ana faaliyet alanı, ABD dolarına endeksli stablecoin başta olmak üzere çeşitli dijital varlıklar üretmek ve bunların piyasada istikrarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktı.

Şimdi, doğrudan son kullanıcıya ulaşan bu uygulama ile Tether, standart ihraççı kimliğinden ayrılarak, son kullanıcılara yönelik hizmet alanında da rekabete dahil oluyor. Sektör uzmanları, bu gelişmenin özellikle gelişmekte olan ülkelerde kripto ödemelerin artmasına katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor.