Bitcoin 75.000 dolar eşiğine yaklaşırken piyasa kritik kırılmaya odaklandı

Bitcoin’in 75.000 dolar seviyesine yaklaşması, kripto para sektöründe beklenti ve analizlerin yeniden şekillenmesine yol açtı. Uzmanlar, bu seviyenin, mevcut yatay piyasadan çıkarak yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabileceğine dikkat çekiyor.

75.000 Doların Kritik Önemi

Quantum Economics’in kurucusu ve geçmişte eToro’da kıdemli piyasa analisti olan Mati Greenspan, Bitcoin’in 75.000 dolar üzerinde kalıcı bir hareket sergilemesinin yalnızca kısa vadeli bir yükselişten ibaret olmayacağını, bunun bir yapı değişikliğini işaret edebileceğini belirtti. Son aylarda bu seviyenin üzerine çıkılamaması, piyasanın güçlü bir dirençle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Greenspan’e göre, yatay hareketlerin sona ermesi için yalnızca kısa süreli bir çıkış yetmiyor, asıl önemli olan fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcı olması. Böyle bir durumda piyasaya yeni likidite girişlerinin hızlanabileceği düşünülüyor.

“Asıl soru, Bitcoin’in kısa süreli olarak 75.000 doların üzerine çıkıp çıkmayacağından ziyade, bu seviyede tutunup tutunamayacağı. Kabul görmesi yeni sermaye girişini de beraberinde getirebilir.”

Greenspan, olumsuz bir senaryoda dahi, 65.000 dolarda güçlü bir destek olduğunu ve düşüşlerin sınırlı kalabileceğini ekliyor.

Psikolojik ve Teknik Göstergeler

Coinmetro borsasının CEO’su Kevin Murcko, psikolojik eşiklerin piyasa davranışında belirleyici olduğuna dikkat çekerek, 75.000 dolar gibi yuvarlak seviyelerin özellikle yeni yatırımcılar için önemli olduğunu söylüyor. Geçmişte de 25.000 ve 50.000 dolar seviyelerinde benzer hareketler yaşanmıştı. Bu tür eşiklerde alım-satım işlemlerinin yoğunlaştığı gözleniyor.

“Özellikle deneyimsiz yatırımcılar genellikle yuvarlak rakamlar etrafında işlem yapıyor; bu seviyelerdeki hareketin şiddetini haber akışı ve piyasa dinamiği belirleyecek.”

Bybit Learn’ın baş piyasa analisti Han Tan, son haftalarda 75.000 dolar bandının hem boğa hem de ayı yatırımcılar için mücadele alanı olduğuna işaret ediyor. Ona göre, bu eşiğin üstünde kararlı bir kırılım, piyasadan uzak duran yatırımcıların tekrar alım tarafına geçmesine ve fiyatın 80.000 dolarlı seviyelere yaklaşmasına neden olabilir. Ancak bunun için jeopolitik risklerin azalması ve ETF alımlarının sürmesi gibi makro koşullara da ihtiyaç var.

Analiz ve Makroekonomik Etkiler

Bazı piyasa gözlemcileri ise 75.000 dolar seviyesinin daha çok psikolojik ve sembolik bir anlam taşıdığı görüşünde. Nexo Dispatch’ten Dessislava Ianeva, kalıcı ve teyitli bir yükseliş için 79.000 dolar gibi daha yüksek seviyelerin görülmesinin gerekeceğini vurguluyor. Ayrıca, 100 günlük hareketli ortalamanın ve geçmişte reddedilen bölgelerin bu noktada önemli rol oynadığını belirtiyor.

Ianeva’ya göre, Bitcoin’in günü 74.000 dolar üzerinde kapatması dahi, böyle bir kırılımın ayaklarının yere bastığını gösteren erken bir işaret sayılabilir.

Piyasanın mevcut durumu ise aşırı oynaklıktan uzak görünüyor. Fonlama oranlarının düşük seyretmesi ve ETF’lerden kaynaklanan satışların büyük bir geri çekilme yaratmaması dikkat çekiyor. ABD spot Bitcoin ETF’leri, mart ayında 1,32 milyar dolar net giriş ile dört aylık çıkış trendini sonlandırdı.

AdLunam’ın kurucu ortağı Jason Fernandes, piyasada yapısal bir değişimin sinyalini verdiğine işaret ediyor. ETF’den gelen sürekli girişler, arzın giderek azalması ve güçlü yatırımcı gruplarının daha belirleyici olması bu yeni dönemin temel unsurları arasında sayılıyor.

Fernandes, Bitcoin’in artık sadece bireysel yatırımcı eksenli bir döngü sergilemediğini, merkezi akımların güçlü hale geldiğini, fiyat hareketlerinin ise likidite koşulları ve merkez bankası politikalarıyla şekillendiğini savunuyor.

Küresel ölçekte petrol fiyatlarının artışı ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon beklentilerini yükseltmesinin, politika gevşemesini geciktirdiği de ekleniyor. Ancak finansal koşullar dengeye kavuştuğunda kripto piyasasında fiyatlanmaların genellikle geleneksel varlıklara göre daha hızlı gerçekleştiği gözleniyor.