Bitcoin yarılanma döngüsünde kritik eşik aşıldı, yeni yarılanmaya iki yıl kaldı

Bitcoin ağında başlayan mevcut yarılanma dönemi yarı noktayı geçti. Blockchain verilerine göre, 2024 Nisan ayında başlayan beşinci yarılanma süreci yüzde 50,01’lik ilerlemeyle yolun ortasına ulaşmış durumda. Bir sonraki yarılanma 12 Nisan 2028’de gerçekleşecek; bu tarihi sürecin bitmesine yaklaşık iki yıl kalmış oldu.

Yarılanma döngüsünde temel veriler

Yarılanmalar, Bitcoin ağının en önemli dinamiklerinden biri olarak her 210.000 blokta bir gerçekleşiyor ve madencilere verilen blok ödülleri yüzde 50 azaltılıyor. Bu mekanizma kripto para arzını dengeleyerek enflasyonun düşük seyretmesini sağlıyor. Şu anda blok ödülü 3,125 BTC’ye düşmüş durumda. Ortalama 10 dakikada bir blok üretildiği için günlük yaklaşık 450 BTC piyasaya giriyor.

Blok üretim süresi ise her 2016 blokta bir yeniden ayarlanan zorluk seviyesiyle düzenleniyor. Böylece ağın büyüklüğüne ve madenci gücüne göre sürelerin sıklığı dengede tutuluyor, Bitcoin’in piyasaya çıkışı öngörülebilir biçimde ilerliyor.

Blok sayısı, arz ve kıtlık vurgusu

Bu döngüde geriye yaklaşık 104.986 blok kaldı. Bitcoin’in toplam arzı ise 21 milyonla sınırlı ve şu an 20 milyonuncu Bitcoin kazıldı. Son milyonluk bölümün çıkarılması ise mevcut hızla tam 114 yıl sürecek.

Her yarılanmada Bitcoin’in piyasaya sürülen miktarı ve böylece enflasyon oranı daha da azalıyor. Bu kıtlık özelliği, Bitcoin’in uzun vadeli değerinin temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’in toplam arzı, kodla belirlenmiş üst sınırı olan 21 milyon coini asla geçemiyor. Son gerçekleşen önemli eşiklerde, madencilerin eline geçen ödül oranının yarıya düştüğü görüldü ve bu durum uzun vadede enflasyonu yüzde 1’in bile altına çekti.

Fiyat hareketleri ve olgunlaşan piyasa etkisi

Fiyat cephesi ise son yarılanmanın ardından belirgin hareketlilik gösterdi. Bitcoin, 2024 Nisan’ında 64.000 dolar seviyesinden başlayıp yüzde 15 artışla 75.000 doların hemen altına çıktı. Tarihi zirve ise 2025 Ekim’inde 126.000 dolarla görüldü; ardından fiyatlar 2026 Şubat başında 60.000 dolara kadar geriledi ve yüzde 50’ye yakın bir düşüş yaşandı.

Ancak, Bitcoin’in mevcut döngüdeki performansının önceki yarılanma sonrası dönemlere göre daha mütevazı kaldığına dikkat çekiliyor. Zincir analiz firması Glassnode’un verilerine göre, getiri oranında gözle görülür bir azalma söz konusu; çünkü piyasanın toplam sermayesi büyüdükçe ve benimsenme oranı arttıkça, her döngü fiyat dalgalanmaları azalıyor, hareketler giderek daha öngörülebilir oluyor.

Bitcoin’in volatilitesi her yeni döngüde azalmaya devam ediyor; piyasaya yeni katılan büyük yatırımcılar ve kitlesel kullanım, fiyat hareketlerini daha düzenli hale getiriyor.

Son olarak, ağdaki piyasa davranışlarındaki bu evrimin Bitcoin’in makro düzeyde ekonomik araç olarak olgunlaştığının göstergesi olarak yorumlanıyor. Yarılanmalara yaklaşılırken volatilitede yeni bir dalgalanma beklenmese de, arzın sabit kalması fiyat üzerinde uzun vadede baskı oluşturmaya devam edecek.