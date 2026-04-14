Son Dakika: ABD üretici enflasyon raporu yayınlandı, kripto paralar için kritik

ABD TÜFE geçen hafta açıklandı ve Mart ayında yüzde 1 artış raporlandı. Yazı hazırlandığı sıradaysa ÜFE verisi geldi ve üretici enflasyonunun İran gerilimi nedeniyle daha fazla artması bekleniyordu. Enerji fiyatındaki artıştan beslenen ÜFE aynı zamanda TÜFE için de öncü sinyal olduğundan kripto para yatırımcıları odağını bugün buraya çevirdi.

ABD ÜFE Raporu

Üretici enflasyonu için beklenti %4,6 ve önceki rapora göre %1,2 artış bekleniyordu. Konsensüs daha düşük olsa da bazı tahminler ÜFE’nin %6’ya kadar tırmanabileceğine işaret ettiğinden bugün sürpriz veri görme riski belirgindi ve tedirginliğin başlıca sebebi de buydu. Rapor yayınlanmadan hemen önce BTC 74.288 dolardan alıcı buluyordu. Veriler aşağıdaki gibi açıklandı.

ABD ÜFE Açıklanan: %4 (Beklenti: %4,6 Önceki: %3,4)

ABD Çekirdek ÜFE Açıklanan: %3,8 (Beklenti: %4,1 Önceki: %3,9)

ABD ÜFE Aylık Açıklanan: 0,5% (Tahmin 1,1%, Önceki 0,7%)

ABD Çekirdek ÜFE Aylık Açıklanan: 0,1% (Tahmin 0,4%, Önceki 0,5%)

Beklenenden çok daha iyi gelen ÜFE dolar endeksini 98’e iterken borsayı yukarı çekti.

BTC için gelebilecek en iyi rakamlar geldi ve savaşa rağmen çekirdek ÜFE’deki aylık rakam oldukça olumlu. BTC 74.400 dolar sınırında ve ABD piyasaları da 1 saat sonra alıcılı açılırsa bu sefer 75.727 dolar direnci kırılabilir. Müzakerelerle ilgili destekleyici haberler direnç testine yakıt olur. Yaklaşık 70 gündür kanalda oyalanan BTC artık burada kırılma görmeli ve bugünkü rapor yukarı kırılma ihtimalini destekliyor.