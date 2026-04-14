Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: ABD üretici enflasyon raporu yayınlandı, kripto paralar için kritik

Bilmeniz Gerekenler

  • İran'a rağmen üretici enflasyonu zayıf geldi. Borsa açılışı ve müzakerelerle ilgili destekleyici haberlerle BTC 75.727 doları test edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

ABD TÜFE geçen hafta açıklandı ve Mart ayında yüzde 1 artış raporlandı. Yazı hazırlandığı sıradaysa ÜFE verisi geldi ve üretici enflasyonunun İran gerilimi nedeniyle daha fazla artması bekleniyordu. Enerji fiyatındaki artıştan beslenen ÜFE aynı zamanda TÜFE için de öncü sinyal olduğundan kripto para yatırımcıları odağını bugün buraya çevirdi.

ABD ÜFE Raporu

Üretici enflasyonu için beklenti %4,6 ve önceki rapora göre %1,2 artış bekleniyordu. Konsensüs daha düşük olsa da bazı tahminler ÜFE’nin %6’ya kadar tırmanabileceğine işaret ettiğinden bugün sürpriz veri görme riski belirgindi ve tedirginliğin başlıca sebebi de buydu. Rapor yayınlanmadan hemen önce BTC 74.288 dolardan alıcı buluyordu. Veriler aşağıdaki gibi açıklandı.

  • ABD ÜFE Açıklanan: %4 (Beklenti: %4,6 Önceki: %3,4)
  • ABD Çekirdek ÜFE Açıklanan: %3,8 (Beklenti: %4,1 Önceki: %3,9)
  • ABD ÜFE Aylık Açıklanan: 0,5% (Tahmin 1,1%, Önceki 0,7%)
  • ABD Çekirdek ÜFE Aylık Açıklanan: 0,1% (Tahmin 0,4%, Önceki 0,5%)

Beklenenden çok daha iyi gelen ÜFE dolar endeksini 98’e iterken borsayı yukarı çekti.

BTC için gelebilecek en iyi rakamlar geldi ve savaşa rağmen çekirdek ÜFE’deki aylık rakam oldukça olumlu. BTC 74.400 dolar sınırında ve ABD piyasaları da 1 saat sonra alıcılı açılırsa bu sefer 75.727 dolar direnci kırılabilir. Müzakerelerle ilgili destekleyici haberler direnç testine yakıt olur. Yaklaşık 70 gündür kanalda oyalanan BTC artık burada kırılma görmeli ve bugünkü rapor yukarı kırılma ihtimalini destekliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar 14 Nisan

Umutlar tekrar artıyor ve kripto paralar için on-chain alarmlar yanmaya başladı

Kripto para piyasaları son durum ve ABD piyasa açılış beklentileri

QCP Capital 13 Nisan kripto para piyasaları yorum

ABD İran görüşmelerinde üç kritik başlıkta gerilim tırmanıyor

Yapay zeka iş gücünü sarsıyor giriş seviyesi istihdam çöküyor

Bugünün 5 büyük gündemi ve Bitcoin grafiğinde bizi bekleyen ayı bayrakları

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar 14 Nisan
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar 14 Nisan
Kripto Para
OneCoin mağdurlarına 40 milyon dolarlık tazminat fonu duyuruldu
Kripto Para Hukuku
Ledger Live’ın sahte sürümü Apple kullanıcılarından 9,5 milyon dolar çaldı
Güvenlik Kripto Para
Kraken’e 200 milyon dolarlık dev yatırım, Payward Inc. değeri 13,3 milyar dolara ulaştı
Kripto Para
Güney Kore’de dijital para düzeni için CBDC ve banka tokenlarına öncelik!
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Lost your password?