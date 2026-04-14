ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar 14 Nisan

Bitcoin fiyatı ABD yatırımcılarının yeniden alıcı pozisyonuna geçmesiyle 74 bin doları aştı. Müzakereler devam ederken Trump dün olumlu neticeye dair umut veren açıklamalar yaptı. Altcoinlerde yüzde %5’i aşan kazançlar var, ETH 2.400 dolara yaklaşıyor. Peki piyasalarda son durum ne?

ABD piyasaları ve kripto

Nasdaq 100, ABD ile İran arasında yeniden başlayan müzakerelere ilişkin iyimserliğin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve küresel hisse senetlerini desteklemesi sayesinde yükseliyor. 2021 yılından bugüne en büyük yükseliş serisini kaybetmek üzere olan borsa vadeli işlemlerde %0,4 artış gördü. S&P 500 vadeli işlemleri, endeksin hafta başında çatışmaya bağlı kayıplarını telafi etmesinin ardından %0,2 değer kazandı.

İran ile anlaşma olabileceğine dair umutların artması enflasyon riskini aşağı çektiğinden Avrupa ve Asya piyasalarını da destekledi. Fed’in anlaşma olmayan senaryoda bu yıl faiz artırımlarına dönmesinden endişe ediliyordu.

Üstelik Trump İran’ın petrol ihracatını sınırlamayı amaçlayan deniz ablukasını sürdürse de, ABD ve İran iki haftalık ateşkesi uzatmak için yeni müzakereler yapmayı değerlendiriyor. Ablukanın gerilimi artıracak şekilde uygulanmıyor olması da oldukça pozitif.

Brent ham petrolü %0,6 düşüşle varil başına 98,81 dolara geriledi; Uluslararası Enerji Ajansı, çatışmanın 2020’den bu yana ilk kez küresel petrol talebindeki büyümeyi durdurabileceği uyarısında bulundu. Altın faiz artış ihtimalinin zayıflaması sebebiyle ons başına 4.800 dolara geri döndü.

Önemli gelişmeler

ABD ÜFE raporu yazı hazırlandığı sırada açıklanma üzereydi ve önceki ay gelen %3,4’e kıyasla %4,6 artış tahmin ediliyor. Konsensüs beklentisine karşın tahminlerin tavanı %5,9’a kadar uzandığından sürpriz görme riskimiz de var. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporu 16:00’da açıklanacak ve savaşın küresel piyasalar üzerinde olası sonuçlarından bahsedilmesi bekleniyor. 17:00’da İsrail ve Lübnan müzakerelerinin başlaması bekleniyor İran’ın müzakere için başlıca şartlarından biri de buydu.

Önümüzdeki saatlerde İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları olacak. BoE Başkanı Bailey, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde açıklama yapacak. Fed’den Paulson, Collins, Barkin ve Barr, akşam kırsal yatırım yoluyla Amerika ekonomisinin güçlendirilmesi konulu etkinliğe katılacak.