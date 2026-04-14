ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar 14 Nisan

  • Nasdaq 100, ABD ile İran arasında yeniden başlayan müzakerelere ilişkin iyimserliğin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve küresel hisse senetlerini desteklemesi sayesinde yükseliyor.
  • Trump İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı amaçlayan deniz ablukasını sürdürse de, ABD ve İran iki haftalık ateşkesi uzatmak için yeni müzakereler yapmayı değerlendiriyor.
  • 17:00’da İsrail ve Lübnan müzakerelerinin başlaması bekleniyor İran’ın müzakere için başlıca şartlarından biri de buydu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı ABD yatırımcılarının yeniden alıcı pozisyonuna geçmesiyle 74 bin doları aştı. Müzakereler devam ederken Trump dün olumlu neticeye dair umut veren açıklamalar yaptı. Altcoinlerde yüzde %5’i aşan kazançlar var, ETH 2.400 dolara yaklaşıyor. Peki piyasalarda son durum ne?

Nasdaq 100, ABD ile İran arasında yeniden başlayan müzakerelere ilişkin iyimserliğin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve küresel hisse senetlerini desteklemesi sayesinde yükseliyor. 2021 yılından bugüne en büyük yükseliş serisini kaybetmek üzere olan borsa vadeli işlemlerde %0,4 artış gördü. S&P 500 vadeli işlemleri, endeksin hafta başında çatışmaya bağlı kayıplarını telafi etmesinin ardından %0,2 değer kazandı.

İran ile anlaşma olabileceğine dair umutların artması enflasyon riskini aşağı çektiğinden Avrupa ve Asya piyasalarını da destekledi. Fed’in anlaşma olmayan senaryoda bu yıl faiz artırımlarına dönmesinden endişe ediliyordu.

Üstelik Trump İran’ın petrol ihracatını sınırlamayı amaçlayan deniz ablukasını sürdürse de, ABD ve İran iki haftalık ateşkesi uzatmak için yeni müzakereler yapmayı değerlendiriyor. Ablukanın gerilimi artıracak şekilde uygulanmıyor olması da oldukça pozitif.

Brent ham petrolü %0,6 düşüşle varil başına 98,81 dolara geriledi; Uluslararası Enerji Ajansı, çatışmanın 2020’den bu yana ilk kez küresel petrol talebindeki büyümeyi durdurabileceği uyarısında bulundu. Altın faiz artış ihtimalinin zayıflaması sebebiyle ons başına 4.800 dolara geri döndü.

ABD ÜFE raporu yazı hazırlandığı sırada açıklanma üzereydi ve önceki ay gelen %3,4’e kıyasla %4,6 artış tahmin ediliyor. Konsensüs beklentisine karşın tahminlerin tavanı %5,9’a kadar uzandığından sürpriz görme riskimiz de var. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporu 16:00’da açıklanacak ve savaşın küresel piyasalar üzerinde olası sonuçlarından bahsedilmesi bekleniyor. 17:00’da İsrail ve Lübnan müzakerelerinin başlaması bekleniyor İran’ın müzakere için başlıca şartlarından biri de buydu.

Önümüzdeki saatlerde İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları olacak. BoE Başkanı Bailey, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde açıklama yapacak. Fed’den Paulson, Collins, Barkin ve Barr, akşam kırsal yatırım yoluyla Amerika ekonomisinin güçlendirilmesi konulu etkinliğe katılacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
