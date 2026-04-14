JPMorgan yöneticisinden stablecoin uyarısı: Yeni yasa çıkmazsa düzenlemeler aşılabilir

ABD’nin önde gelen finans kurumlarından JPMorgan Chase’in Mali İşler Direktörü Jeremy Barnum, piyasada tartışılan stablecoin düzenlemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Barnum, dijital varlıklar ve stablecoin’ler üzerindeki olası yeni düzenlemelerin, bankacılıkla benzer işlevler taşıyan bu tür ürünleri, geleneksel finans sektöründeki kuralların dışında bırakabileceğine dikkat çekti.

Arbitraj riski ve düzenleme tartışması

JPMorgan’ın ilk çeyrek finans toplantısında konuşan Jeremy Barnum, stablecoin modellerinin bazı durumlarda “düzenlemelerle açılan boşlukları değerlendirebileceğini” belirtti. Ona göre, bankalara uygulanan faiz ödemesi ve müşteri koruması gibi kurallardan muaf tutulan stablecoin ürünleri, benzer getiriler sunan bankacılık hizmetlerinin piyasada eşitsiz bir ortamda yer almasına neden olabilir.

“Aynı ürün aynı şekilde düzenlenmiyorsa, aradaki farktan faydalanmak isteyenler için fırsat doğar,” değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili tartışmalar, ABD’li yasa yapıcıların dijital varlıklara yönelik yeni çerçeveler oluşturmasına da odaklanıyor. Clarity Act adlı yasa tasarısının Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki paylaşımını netleştirmesi amaçlanıyor. Ayrıca stablecoin ve benzeri ürünlerin daha açık kurallara bağlanması için de hazırlık yapılıyor.

Getiri sunan stablecoin’ler ve bankaların çekincesi

Dijital varlık sektöründe, değeri genellikle dolar gibi geleneksel varlıklara sabitlenen stablecoin’lerin kullanıcıya getiri (faiz) sunup sunmaması gerektiği de yoğun şekilde tartışılıyor. Aralarında Coinbase’in de bulunduğu bazı büyük kripto şirketleri, rezerv varlıklardan elde edilen faiz gelirinin coin sahiplerine aktarılması gerektiğini savunuyor. Bu sayede stablecoin’lerin birikim aracı olarak daha cazip hale gelebileceği öne sürülüyor.

Ancak bankacılık sektörü, getirili stablecoin’lerin, gerekli sermaye ve likidite şartlarına sahip olmadan mevduat ürünü gibi çalışmasından endişe ediyor. Bankalar, bu tarz ürünlerin kendileriyle haksız rekabet yaratacağını, çünkü düzenlenmiş bankaların sunamadığı faiz oranlarının kripto kurumları tarafından sağlanabildiğini düşünüyor.

Washington’da bu konu son dönemde gerginliğe sebep oldu. Yasa yapıcılar, stablecoin’lerin geleneksel düzenlemeler dışına çıkarak banka benzeri işlevler üstlenmesini önlemek için hangi adımların atılması gerektiği üzerinde duruyor.

JPMorgan’ın dijital para stratejisi ve finansal tablo

Barnum, belirsizliklerin azaltılması için düzenleyici netliğin şart olduğunu vurguladı ve konuya dair hızlı adım atmaktansa, sürdürülebilir bir sistem kurulmasının öncelikli olduğunu aktardı. Ona göre, regülasyon eksikliği bankacılık dışındaki yeni oyunculara avantaj sağlayabilir. Yine de Barnum, stablecoin’lerin JPMorgan’ın ana ödeme sistemini tehdit etmeyeceğini düşünüyor. Çünkü banka, halihazırda büyük ölçekli ve düşük maliyetli bir ödeme ağı işletiyor.

JPMorgan, blokzincir teknolojisini kendi sistemlerine entegre etme çalışmalarını sürdürüyor. Bankanın Kinexys adlı blokzincir birimiyle geliştirdiği JPM Coin ve tokenlaştırılmış mevduat gibi araçlar, kurumsal müşterilerin günün her saati para transferi yapmasına ve işlemlerini otomatikleştirmesine imkan tanıyor. Barnum, bu teknolojik yeniliklerin stablecoin’lerin sunduğu programlanabilir ödeme gibi avantajları zaten mevcut sistemlere entegre etme sürecinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tüketici tarafında ise stablecoin’lerin “dijital nakit” olarak tanımlansa da, kimlik doğrulama gibi geleneksel yasal gerekliliklerle karşılaşmaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan JPMorgan, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde mali sonuçlar elde etti. Bankanın net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 16,49 milyar dolara çıktı; toplam gelir ise yüzde 10 yükselerek 50,54 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, olası kredi zararları için öngörülenden daha az karşılık ayrılması, kredi portföyünde istikrarlı bir ortamın sürdüğüne işaret etti.