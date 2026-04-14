Scroll’da yönetim değişikliği ve güvenlik konseyi feshi: 160 milyon dolarlık çıkış sonrası dikkat çeken hamle

Ethereum üzerinde çalışan Scroll ağına yön veren ademi merkeziyetçi organizasyon (DAO), güvenlik konseyini feshetme ve ağ kontrolünü kurum içindeki bir ekibe devretme planını açıkladı. Bu teklif, Scroll’un kullanıcı ve para akışında önemli kayıplar yaşamasının hemen ardından gündeme geldi. Son aylarda Scroll’un en çok işlem hacmi üreten uygulaması Ether.fi, 300 bin kullanıcıyla birlikte Optimism ana ağına taşınmıştı. Bu göç, ağı kısa sürede sarsmış ve Scroll’dan 160 milyon dolarlık varlık çıkışı gerçekleşmişti.

Yönetimde yapısal değişim gündemde

Scroll’un yönetim yapısı, bugüne dek topluluğa dayalı bir şekilde Güvenlik Konseyi tarafından denetleniyordu. Ancak çekirdek ekip, konseyin ağın ihtiyaçlarına göre fazla maliyetli olduğunu savunarak yönetim modeli değişikliğine gitmek istiyor. Topluluğa gönderilen duyuruda, mevcut sistemin sürdürülmesinin gereksiz mali yük oluşturduğu belirtiliyor. Plan kapsamında DAO’da çalışan birçok kişinin de görevine son verilmesi öngörülüyor, ayrıca operasyonel komitelerin kapasitesinde de daralmaya gidilecek.

İç ekibe yapılacak yönetim devri, mevcut konseyin onayıyla önümüzdeki 10 gün içinde tamamlanacak. Ağ adına atılan tüm yeni adımlar ve akıllı sözleşmelerdeki değişikliklerin zincir üzerinde şeffaf şekilde görüntülenebilir olacağına da dikkat çekiliyor.

Ücret politikası ve kullanıcıların tepkileri

Mart ve nisan aylarında Scroll ağında yaşanan işlem ücretlerindeki ani yükseliş, dikkatleri tekrar projeye çevirmişti. Bağımsız analiz topluluğu L2BEAT’in raporuna göre, nisan başında Scroll ağı veri gönderim ücretini kısa süreli 1.280 kat artırdı. Böylece 30 günlük zincir ücretlerinde olağanüstü bir artış yaşanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Ancak bu ayarlamanın yapay bir hareket olduğu, organik kullanıcı talebinden kaynaklanmadığı vurgulandı.

Geçici olarak yükseltilen ağ ücretleri kullanıcıların toplamda 50 bin dolar fazladan işlem ücreti ödemesine neden oldu. Oysa bu tip işlemler normalde yalnızca yaklaşık 280 dolara mal oluyordu. Keskin fiyat artışı 9 Nisan itibarıyla eski seviyesine geri çekildi.

Ether.fi göçü sonrası düşüş sürüyor

Son bir diğer önemli gelişme ise, Ethereum tabanındaki merkeziyetsiz finans uygulaması Ether.fi’nin Scroll’dan ayrılması oldu. Ether.fi, 300 bin hesabını ve önemli bir işlem hacmini Optimism ağına taşırken, DeFiLlama verilerine göre yıllık bazda yaklaşık 13 milyon dolarlık işlem ücretinin Scroll’dan çıkışına sebep oldu. Bunun sonucunda Scroll’daki toplam kilitli varlık miktarı 23 milyon dolar seviyesine geriledi.

Scroll çekirdek ekibinin yaptığı açıklamada, “Güvenlik Konseyi’nin son çeyreklerde kullanımı ve maliyetini karşılaştırdığımızda, devam etmenin mantıklı olmadığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Scroll’un yaşadığı yapısal değişiklikler ve uygulama göçleriyle ortaya çıkan finansal ve topluluk tabanlı zorluklar, ağın uzun vadeli sürdürülebilirliğine dair soru işaretleri oluşturdu. Kullanıcı ve varlık çıkışlarının devam edip etmeyeceği, yönetim değişikliğinin ne kadar etkili olacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.