Bitcoin 75.900 dolara fırladı, Nasdaq ve kripto hisseleri sert yükseldi

  • 🚀 Bitcoin 75.900 doları test ederek şubat ayından sonra en yüksek seviyesine çıktı.
  • Risk iştahı arttı; Nasdaq, Bitcoin madencileri ve kripto hisselerinde büyük yükselişler görüldü.
  • 💡 Kritik nokta: Bitcoin için 76.000 dolar seviyesi, yeni bir ralli başlatabilir mi tartışılıyor.
Bitcoin, salı günü ABD işlem saatlerinde 75.900 dolara çıkarak 5 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 5 Şubat’taki büyük düşüşten sonra ilk kez bu seviyeler görülürken, piyasadaki iyimser havanın arkasında özellikle Orta Doğu’daki gerginliğin azalması ve risk iştahının artması bulunuyor.

Piyasalar genelinde yükseliş dalgası

Gelişmeler yalnızca kripto paralarla sınırlı kalmadı. Nasdaq endeksi yüzde 1,2 yükselirken, petrol fiyatları yaklaşık yüzde 6 geriledi ve WTI ham petrolünün fiyatı 93 dolar seviyesine indi. Bu tablo, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yöneldiğine işaret ediyor.

Kripto piyasalarına paralel olarak, sektöre bağlı büyük şirket hisseleri de hızlı yükseldi. MicroStrategy hisseleri yüzde 7,6 artarken, Coinbase yüzde 6,2, Circle yüzde 11 ve Galaxy Digital yüzde 8,3 prim yaptı.

Madencilerde dikkat çekici hareketler

Bitcoin madenciliğiyle bilinen şirketlerde de belirgin yükselişler kaydedildi. Bir süredir iş modellerini yapay zekâ odaklı veri merkezlerine doğru kaydıran çoğu madenci, son dalgadan olumlu etkilendi. İsmini değiştiren Bitfarms—yeni adıyla Keel Infrastructure—yüzde 20,5’lik artışla öne çıkarken, MARA Holdings yüzde 5,8, Hut 8 ise yüzde 4,8 yükseldi.

Yatırımcılar, sektörün bu yeni iş kollarına açılmasıyla madencilik şirketlerinin daha istikrarlı gelirler elde edebileceği beklentisini taşıyor.

Bitcoin ve ether için yeni sınav

Piyasalardaki genel toparlanmada makroekonomik ortamın da destekleyici olduğu görülüyor. Nasdaq’ın şubat ayından beri en yüksek noktasına ulaşması, ether fiyatındaki güçlü performansla birleşerek riskli varlıklarda iyimserliği arttırdı. Finansal hizmetler firması LMAX Group’un piyasalar stratejisti Joel Kruger, mevcut ortamla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kruger, son 24 saatte piyasanın yeniden hareketlenme sinyalleri verdiğini, teknik göstergeler ve işlem hacimlerindeki artışın dikkat çektiğini belirtti.

Kruger’e göre, kripto rallisinin bir sonraki sınavı Bitcoin’de 76.000 dolar seviyesinde olacak. Bu nokta, mart ortasındaki yükselişte de direnç olarak çalışmıştı. Kruger ayrıca, bu seviyenin aşılması ve ether fiyatındaki gücün sürmesi halinde, mevcut toparlanmanın daha kalıcı bir yükseliş trendine dönüşebileceğini ifade etti.

Ether’in Bitcoin’e karşı daha güçlü seyrettiği bugünlerde, kripto içindeki rotasyon yeniden gündeme taşındı. Hem teknoloji hisseleri hem de kripto paralardaki sert hareketler, risk iştahının yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
