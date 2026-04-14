Son Dakika: DeFi kullanıcılarının dikkatine, CowSwap hacklendi

  • CowSwap'ta Olası Frontend Açığı: onayların iptal edilmesi tavsiye ediliyor: Blockaid
  • Haberin ardından 0.2137 dolara kadar gerileyen COW şimdilik düşüşe ara verdi.
  • CowSwap, işlemlerin doğrudan bir havuzla yapılmak yerine "takas niyetlerinin" açık artırmaya sunulduğu intent-based DEX platformudur.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Son zamanlarda DeFi saldırıları yeniden gündemde kendine yer bulmaya başladı. BTC fiyatındaki yükseliş yatırımcıları daha fazla işlem yapmaya iterken CowSwap’ın internet sitesinin hacklendiği iddia edildi. Şüpheli işlemler raporlanıyor ve kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor.

CowSwap hacklendi

Blockaid biraz önce CowSwap’ta frontend açığı olduğunu duyurdu. Kullanıcıların cüzdan onaylarını iptal etmesi ve internet sitesine cüzdanlarını bağlamaması tavsiye ediliyor. Blockchain istihbarat firmasının uyarısı dikkate alınmalı çünkü genelde böylesi alarmların doğru olduğunu gördük. Haberin ardından 0.2137 dolara kadar gerileyen COW şimdilik düşüşe ara verdi.

CowSwap, işlemlerin doğrudan bir havuzla yapılmak yerine “takas niyetlerinin” açık artırmaya sunulduğu intent-based DEX platformudur. Protokol, aynı anda ters yönlü işlem yapan kullanıcıları doğrudan eşleştirerek aracı kurum ve likidite havuzu maliyetlerini ortadan kaldırır. İşlemler toplu halde (batch) işlendiği için kullanıcılar, botların yaptığı “sandviç saldırıları” gibi MEV risklerine karşı doğal bir koruma sağlar. Bu yüzden Ethereum ağındaki en popüler 10 DEX arasında yer aldığından risk boyutu yüksek.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
