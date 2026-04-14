Son Dakika: DeFi kullanıcılarının dikkatine, CowSwap hacklendi

Son zamanlarda DeFi saldırıları yeniden gündemde kendine yer bulmaya başladı. BTC fiyatındaki yükseliş yatırımcıları daha fazla işlem yapmaya iterken CowSwap’ın internet sitesinin hacklendiği iddia edildi. Şüpheli işlemler raporlanıyor ve kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor.

CowSwap hacklendi

Blockaid biraz önce CowSwap’ta frontend açığı olduğunu duyurdu. Kullanıcıların cüzdan onaylarını iptal etmesi ve internet sitesine cüzdanlarını bağlamaması tavsiye ediliyor. Blockchain istihbarat firmasının uyarısı dikkate alınmalı çünkü genelde böylesi alarmların doğru olduğunu gördük. Haberin ardından 0.2137 dolara kadar gerileyen COW şimdilik düşüşe ara verdi.

CowSwap, işlemlerin doğrudan bir havuzla yapılmak yerine “takas niyetlerinin” açık artırmaya sunulduğu intent-based DEX platformudur. Protokol, aynı anda ters yönlü işlem yapan kullanıcıları doğrudan eşleştirerek aracı kurum ve likidite havuzu maliyetlerini ortadan kaldırır. İşlemler toplu halde (batch) işlendiği için kullanıcılar, botların yaptığı “sandviç saldırıları” gibi MEV risklerine karşı doğal bir koruma sağlar. Bu yüzden Ethereum ağındaki en popüler 10 DEX arasında yer aldığından risk boyutu yüksek.