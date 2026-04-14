Goldman Sachs’ın Bitcoin ETF hamlesi piyasayı hareketlendirdi: Yeni fon gelir odaklı yapısıyla dikkat çekiyor

  • ⚡ Goldman Sachs ilk kez doğrudan #Bitcoin gelir fonu için başvuru yaptı.
  • Fon, opsiyon primleriyle Bitcoin’den düzenli getiri sunacak.
  • BlackRock benzer bir fonu piyasaya çıkarmak üzere.
  • 🔎 Kritik veri: Wall Street’te Bitcoin artık yalnızca fiyat artışıyla değil, gelir modelleriyle de yatırımcı kazanıyor.
COINTURK
COINTURK

Goldman Sachs, Bitcoin Premium Income borsa yatırım fonu (ETF) için resmi başvurusunu Pazartesi günü yaptı. Bu adım, bankanın kripto para piyasasına en doğrudan girişlerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD merkezli dev banka, 150 yılı aşkın geçmişiyle finans dünyasında etkin rol oynuyor ve dijital varlıklara yönelik önceki temkinli duruşunda, son dönemde belirgin bir değişim yaşanıyor.

1 Gelir odaklı kripto stratejileri
2 Rekabet hızlanıyor: BlackRock ve diğerleri
3 Goldman Sachs’tan dijital varlıklara bakış

Gelir odaklı kripto stratejileri

Goldman’ın açıkladığı yeni fon, yatırımcılara hem Bitcoin’e bağlı bir getiri sunmayı hem de düzenli gelir elde etmeyi hedefliyor. Fonun işleyişi, Bitcoin’e dayalı yatırım ürünlerine opsiyon satışı yoluyla gerçekleşirken, bu sayede elde edilen primlerle fon, sınırlı yükseliş karşılığında düzenli bir gelir oluşturmayı amaçlıyor. Yani, yatırımcılar fiyat artışlarının tamamından yararlanamasa da, opsiyon primleriyle düzenli getiri elde etme fırsatına sahip olacak.

Bu yaklaşım, son dönemde Wall Street’te belirginleşen bir eğilimin parçası olarak öne çıkıyor. Piyasa oyuncuları, Bitcoin’i yalnızca fiyat yükselişlerine odaklanan bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp, temettü benzeri gelir yaratabilen fonlar halinde sunmayı tercih ediyor. Fon yapısının özellikle düşük risk ve sabit gelir beklentisi olan kurumsal yatırımcıları da hedeflediği belirtiliyor.

Rekabet hızlanıyor: BlackRock ve diğerleri

Goldman Sachs’ın hamlesi, sektör liderlerinden BlackRock’ın benzer bir ürün için hazırlık yaptığı döneme denk geldi. BlackRock, iShares Bitcoin Premium Income ETF adını taşıyan ve kodu BITA olacak fonunu, geçtiğimiz aylarda büyük başarı yakalayan spot Bitcoin ETF’si IBIT’in ardından piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BlackRock, fonun işleyiş detaylarını güncelleyerek tamamen gelir odaklı modele odaklandı; analistler ürünün birkaç hafta içinde açılmasını bekliyor.

Bu gelişmeler, kriptoya yatırım yapmak isteyenler için giderek çeşitlenen ve daha sofistike hale gelen seçeneklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Hem fiyat artışı beklentisi hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için pazarın hızla çeşitlendiği görülüyor.

Goldman Sachs’tan dijital varlıklara bakış

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, kripto paralara yaklaşımında uzun süre temkinli davrandı. Solomon, finans dünyasındaki dijital dönüşüme dikkat çekerek, blokzincir tabanlı teknolojilerin gelecek açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Kendi ifadeleriyle, “Bitcoin’e gözlemci olarak yaklaşıyorum” dedi ve kriptonun etkilerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Solomon, kripto paralardaki yeniliklerin, finans piyasalarında temel bir dönüşümün parçası olduğunu belirterek, “Tokenizasyonun ve dijital altyapının gelecekte kilit bir rolü olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Fakat Goldman Sachs bugüne kadar JPMorgan ve Morgan Stanley gibi rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Bankanın bu konuda geride olmasında düzenleyici engeller etkili olurken, Solomon da son dönemde denetim otoritelerinin daha net çerçeveler sunmaya başladığını ifade etti. Bankanın daha aktif bir tutum sergilemeye başlamasında bu gelişmelerin de rol oynadığı yorumları yapılıyor.

Solomon, yakın zamanda yaptığı açıklamada ise kripto alanındaki adımların dikkatli ve doğru şekilde atılması gerektiğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

