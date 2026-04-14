BITCOIN (BTC)

Ki Young Ju: Vakit daralıyor ve Saylor farkında

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD-İran arasında müzakereler devam edecek ve tarafların el güçlendirmek için blöf yapacak zamanı kalmadığından piyasalar uzun vadeli anlaşma bekliyor.
  • Michael Saylor uzun sürenin ardından bu hafta yeniden 1 milyar dolarlık BTC alımı duyurdu. CryptoQuant CEO’su bugünkü paylaşımında düşük fiyattan alım için vakit daraldığı için talebin arttığını düşünüyor.
  • BTC 73 günde ikinci kez kanalın direnç alanında ve artık kırılma görmeliyiz. İlk hedef 80.447 dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Uzun sürenin ardından Bitcoin düşüşü tersine çevirme noktasına ilk defa bu kadar yaklaştı. BTC 76 bin dolara kadar yükseldi ve yazı hazırlandığı sırada 75 bin doların üzerinde oyalanıyor. Müzakereler öyle bir noktaya geldi ki bu saatten sonra blöf oyunlarına girişmek iki tarafa da zarar verecek ve netice almak zorundalar.

1 ABD ve İran
2 Vakit daralıyor

ABD ve İran

Görüşmelerin en geç hafta sonu tekrar başlaması bekleniyor ve bugünlerde arabulucu ülkelerin çalışmaları hız kazandı. İsrail ve Lübnan arasındaki görüşme de yaklaşık 1,5 saat önce başladı. İran fazlasıyla hırpalandı ve iç siyaseti ikna edebilecek uzlaşı için aradığı yolu açtı. ABD ise süreci uzatıp senelerce sürecek çatışmanın ne ekonomisine ne siyasetine fayda sağlamayacağının farkında.

Trump 4-6 hafta içinde bu iş biter dedikten sonra süreç hiç de beklediği gibi ilerlemedi. Sürecin uzaması iki tarafın da zararına ve blöf oyunları oynayacak zaman kalmadığı için piyasalar en kötü ihtimalle ateşkesin uzaması ve kalıcı anlaşma için ateşkes gölgesinde müzakerelerin devamını bekliyor.

Vakit daralıyor

Michael Saylor uzun sürenin ardından bu hafta yeniden 1 milyar dolarlık BTC alımı duyurdu. CryptoQuant CEO’su bugünkü paylaşımında düşük fiyattan alım için “belki de vakit daraldığından” Saylor’un hızlı hareket etmiş olabileceğini yazdı. Saylor ve kurumsal ETF yatırımcılarının ortalama maliyet bazına yakın bir fiyattan Bitcoin almak için vakti daralıyor ve Bitcoin 76 bin doları zorlarken bunu teyit ediyor. Uzun vadede ortalama maliyet altındaki alımların kazanç getirmesi beklenir.

Haftalardır Bitcoin’in sıkışıp kaldığı kanaldan bahsediyoruz ve düşüş başladığından bugüne ikinci basamak tamamlanmak üzere. Bitcoin ya üçüncü basamağı oluşturup 53 bin doların altında yeni bir dip oluşturacak ya da şu anda bulunduğu direnç seviyesini kırarak 80447 dolara geri dönecek.

28 gündür ilk defa bu seviyelere ulaşan BTC bunu son 73 günde sadece 2 kez yaptı. Yani bir kırılma göreceksek bu çok yakında zamanda gerçekleşmeli. Eğer geri çekilme olacak ve üçüncü deneme görülecekse (kırılma için) geri çekilme de uzun sürmeyecek, korkulduğu kadar derin olmayacaktır.

Artık Bitcoin karar noktasında ve kurumsallar umutlu. Ateşkesin devamı zorunlu ve blöf için oyun alanı kalmadı. Elbette Trump sürprizlerle dolu ve yarın ne yapacağı belirsiz ancak bugünden geleceğe baktığımızda makul senaryo daha derin diplerden kaçınmamız olacak gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
