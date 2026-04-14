DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin için 2 dolara giden senaryo konuşuluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 #Dogecoin için 2 dolara uzanan fiyat senaryosu yeniden gündemde.
  • Piyasa 0,10 dolar eşiğini aşmakta zorlanırken birikim süreci öne çıkıyor.
  • 📊 En önemli nokta teknik göstergeler uzun vadede yükselişi işaret etse de kısa vadede risk sürüyor.
COINTURK
COINTURK

Dogecoin yeniden piyasanın odağına girdi. Birçok kripto analist, lider meme coin için dikkat çekici bir yükseliş ihtimalini gündeme taşıyor. DOGE fiyatı yaklaşık 0,093 dolar seviyesinde işlem görürken, kritik 0,10 dolar eşiğini yeniden aşmakta zorlanıyor.

İçindekiler
1 Analistlere göre uzun vadeli hedefler yükseliyor
2 Yeni zirve beklentisi güçleniyor
3 Kısa vadede riskler sürüyor

Analistlere göre uzun vadeli hedefler yükseliyor

Kripto analisti Crypto Patel, Dogecoin’in iki haftalık grafiğine dikkat çekerek fiyatın klasik bir Elliott Dalga yapısı içinde ilerlediğini savunuyor. Bu modele göre piyasa halen birikim aşamasında bulunuyor ve son dalganın devreye girmesiyle fiyatın 2 dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Bu senaryonun 2027’ye kadar uzanan bir süreçte gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Analist, geçmiş piyasa döngülerine benzer yapıların oluştuğunu ve yatırımcıların genel şüpheci yaklaşımının da birikim sürecine işaret edebileceğini vurguluyor.

Geçmiş birebir tekrar etmese de benzer ritimler üretir; piyasadaki güvensizlik ortamı genellikle birikim evresine işaret eder.

Patel’in paylaştığı verilere göre 0,07 ile 0,09 dolar aralığı potansiyel alım bölgesi olarak öne çıkıyor. Orta ve uzun vadeli hedefler sırasıyla 0,50 dolar, 1 dolar ve 2 dolar seviyelerinde yoğunlaşıyor. Daha geniş zaman diliminde ise 0,048 dolar civarı olası risk sınırı olarak gösteriliyor.

Yeni zirve beklentisi güçleniyor

Benzer şekilde bağımsız analist CW de Dogecoin için olumlu bir tablo çiziyor. CW, teknik göstergelerde oluşmak üzere olan “golden cross” formasyonuna dikkat çekiyor. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı kesmesiyle oluşan bu yapı, genellikle yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

Analistin grafiğinde DOGE fiyatının yükselen bir kanalın alt bandında yer aldığı görülüyor. Bu bölge, olası bir yükseliş trendinin başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor. CW, en iyimser senaryoda fiyatın 2025 sonuna kadar 1,70 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Her iki analist de kısa vadede hızlı bir yükseliş yerine sabırlı olunması gerektiği konusunda ortak görüşte buluşuyor. Mevcut fiyat hareketlerinin daha çok birikim sürecine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Kısa vadede riskler sürüyor

Öte yandan tüm analistler aynı derecede iyimser değil. Kripto analisti Julia, daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Uzun vadeli grafiklerde aşırı satım bölgesine girildiğini ve teknik göstergelerin toparlanma sinyali verdiğini belirtiyor.

Ancak günlük grafikte farklı bir yapı dikkat çekiyor. Julia’ya göre Dogecoin, düşen üçgen formasyonu oluşturuyor. Bu yapı istatistiksel olarak aşağı yönlü kırılımlarla sonuçlanabiliyor. Kritik destek seviyesi ise yaklaşık 0,09 dolar olarak öne çıkıyor.

Destek seviyesinin defalarca test edilmesi, bu bölgenin zayıflamasına yol açabilir. Bu durum kısa vadede aşağı yönlü hareket ihtimalini artırıyor. Buna rağmen analist, geri çekilmelerin tamamen olumsuz değil, potansiyel alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

Son verilere göre Dogecoin fiyatı 0,09491 dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 3,23’lük bir artış kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
