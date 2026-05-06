Son Dakika: Trump’ın 6 Mayıs İran açıklaması

  • Trump: İran anlaşmayı kabul etmezse, bombardıman başlar.
  • Trump'ın İran hakkındaki açıklaması: İran kabul ederse, efsanevi “Epic Fury” sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır.
  • Petrol yüzde 10 düştü.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Son birkaç saattir İran ile ABD’nin anlaşma imzalama ihtimali arttı. 14 maddelik anlaşma metninden söz ediliyor ve İran bunu teyit etti. Axios kaynaklarının haberleri farklı ajanslar tarafından kısmen teyit edilmiş olsa da Trump’ın bu konuda ne söyleyeceği merak konusuydu.

ABD Başkanı Donald Trump son 24 saatte anlaşma ihtimali arttıktan sonra ilk açıklamasını paylaştı. Eğer İran anlaşmayı kabul etmezse bombardımanın başlayacağını söyleyen Trump son noktaya gelindiğini teyit etti. Dün Epic Fury sona erdirildi denilmiş ancak Trump biraz önce paylaştığı açıklamasında bunun “anlaşmanın kabulüne” bağlıyor.

İran’ın kararlaştırılan şartları kabul edeceğini varsayarsak ki bu belki de büyük bir varsayımdır, şimdiden efsanevi hale gelen “Epic Fury” sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı’nın İran dahil herkese AÇIK olmasını sağlayacaktır. Kabul etmezlerse, bombardıman başlayacak ve ne yazık ki, eskisinden çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP”

Petrol fiyatı anlaşmayı teyit eder hızda (%10) düşüş yaşadı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
