Son Dakika: Trump’ın 6 Mayıs İran açıklaması

Son birkaç saattir İran ile ABD’nin anlaşma imzalama ihtimali arttı. 14 maddelik anlaşma metninden söz ediliyor ve İran bunu teyit etti. Axios kaynaklarının haberleri farklı ajanslar tarafından kısmen teyit edilmiş olsa da Trump’ın bu konuda ne söyleyeceği merak konusuydu.

Trump Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump son 24 saatte anlaşma ihtimali arttıktan sonra ilk açıklamasını paylaştı. Eğer İran anlaşmayı kabul etmezse bombardımanın başlayacağını söyleyen Trump son noktaya gelindiğini teyit etti. Dün Epic Fury sona erdirildi denilmiş ancak Trump biraz önce paylaştığı açıklamasında bunun “anlaşmanın kabulüne” bağlıyor.

“İran’ın kararlaştırılan şartları kabul edeceğini varsayarsak ki bu belki de büyük bir varsayımdır, şimdiden efsanevi hale gelen “Epic Fury” sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı’nın İran dahil herkese AÇIK olmasını sağlayacaktır. Kabul etmezlerse, bombardıman başlayacak ve ne yazık ki, eskisinden çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP”

Petrol fiyatı anlaşmayı teyit eder hızda (%10) düşüş yaşadı.