Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerine son 24 saatte toplam 11,28 milyon dolar giriş yapıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP ETF’lerine son 24 saatte 11,28 milyon dolar giriş oldu.
  • En yüksek para girişi Canary XRP ETF’sine gerçekleşti, Bitwise ikinci sırada kaldı.
  • XRP fiyatı yüzde 3,30 artışla 1,45 dolara ulaştı ve talep yeniden yükseldi.
  • 🔥 Kurumsal ilginin güçlenmesiyle $XRP ETF piyasasında dikkat çekici bir toparlanma yaşanıyor.
COINTURK
COINTURK

XRP piyasası, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle öne çıkarken, ETF’lere yapılan güçlü günlük para girişleri XRP tarafında hareketliliğe yol açtı. Son dönemde durgun seyreden fon girişlerine karşılık, son 24 saatte kayda değer bir toparlanma gerçekleşti.

İçindekiler
1 Son 24 Saatte Rekor Giriş
2 XRP ETF’lerinde Büyüyen Varlıklar
3 ETF’lerde Lider Canary ve Bitwise

Son 24 Saatte Rekor Giriş

ETF piyasasını izleyen veri platformu SosoValue tarafından 6 Mayıs Çarşamba günü paylaşılan rakamlara göre, XRP ETF’leri son 24 saatte toplamda 11,28 milyon dolar net giriş aldı. Bu tutar, son iki haftadaki en yüksek tek günlük fon akışı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki dönemde ETF’lere neredeyse hiç yeni para girişinin olmaması, bu artışı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

“Son verilere göre, XRP ETF’lerine yapılan toplam net girişler 1,31 milyon dolara ulaşarak, XRP için önemli bir dönüm noktasına işaret etti.”

XRP ETF’lerinde Büyüyen Varlıklar

Geçen yıldan bu yana büyümeye devam eden XRP ETF’lerinin toplam net varlık değeri şu anda 1,09 milyar dolara erişmiş durumda. Yılın başlarında yaşanan ciddi yavaşlamaya rağmen fonlarda yeniden artış görülüyor. Son günlerde yaşanan genel kripto para piyasası yükselişi, XRP ETF’leri üzerindeki olumlu etkisini de gösterdi.

Bu dönemde XRP fiyatı da yüzde 3,30 yükseldi ve işlem gördüğü anda 1,45 dolar seviyesine çıktı. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisindeki bu artış, XRP’nin ETF kanalıyla yeniden gündeme gelmesini sağladı.

ETF’lerde Lider Canary ve Bitwise

ETF fonları arasında en yüksek günlük para girişi Canary XRP ETF’sine geldi. Fon yatırımcıları, bir günde toplam 7,50 milyon dolar ile en büyük katkıyı bu araca yaptı. Bitwise tarafından sunulan XRP ETF’si ise aynı süre içinde 2,68 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer aldı. Bu iki fonun öne çıkması, kurumsal cephenin özellikle bu ETF’lere yönelik güveninin arttığını ortaya koydu.

Son iki haftanın en yüksek günlük fon akışının yaşanması, hem genel piyasa eğilimleriyle hem de XRP’nin kripto ekosistemi içindeki yerini güçlendirmek isteyen kurumsal yatırımcılarla bağlantılı görülüyor. Bu gelişmeler, XRP ETF piyasasına yönelik ilginin tazelenmesine yol açtı.

Kurumsal tarafın yanında, bireysel yatırımcıların XRP’ye olan ilgisi fiyat hareketlerinde de kendini gösteriyor. Fiyatın son 24 saatteki belirgin artışı, piyasa oyuncularının yukarı yönlü beklentilerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Genel olarak bakıldığında, ETF üzerinden XRP’ye yönelen yeni kaynaklar ve artan işlem hacmi, kripto para piyasasındaki genel eğilimlerle uyumlu biçimde bir canlanmaya işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP fiyatı 3 aydır dar bantta sıkıştı analistler 1.47 dolar seviyesini işaret etti

Kongre’de kripto düzenlemesi için son iki haftada kritik eşik uyarısı

XRP’de büyük yatırımcı çıkışları borsalarda 2024’ün en yüksek seviyesine ulaştı

XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali

Ripple CEO’su Garlinghouse bitcoin’in başarısını destekledi Clarity Act için kritik iki haftaya işaret etti

Volvo Ripple Treasury’de yer aldı kurumsal finansmanda gerçek zamanlı dönüşüm öne çıktı

XRP 2025’teki Boğa Yapısını Tekrarladı %66’lık Sıçramanın Eşiğinde

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Hareketlilik arttı Bitcoin grafiğinde izlemeniz gereken seviyeler
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Trump’ın 6 Mayıs İran açıklaması
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

6 Mayıs ABD piyasa açılışı öncesinde kripto paralar ve hisse senetleri
Kripto Para
Son Dakika: ABD 6 Mayıs öncü istihdam raporu geldi
Ekonomi
Wall Street’in kriptoya adım atışı hızlanırken, kurumlar hâlâ temkinli ilerliyor
Ekonomi Kripto Para
Sıcak Gelişme: Morgan Stanley kripto paralara oldukça iddialı girdi
Kripto Para
Bitcoin ETF’lerine iki günde 1 milyar dolar giriş yapıldı BTC 81 bin doları geçti
BITCOIN (BTC)
Lost your password?