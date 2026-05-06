XRP ETF’lerine son 24 saatte toplam 11,28 milyon dolar giriş yapıldı

XRP piyasası, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle öne çıkarken, ETF’lere yapılan güçlü günlük para girişleri XRP tarafında hareketliliğe yol açtı. Son dönemde durgun seyreden fon girişlerine karşılık, son 24 saatte kayda değer bir toparlanma gerçekleşti.

Son 24 Saatte Rekor Giriş

ETF piyasasını izleyen veri platformu SosoValue tarafından 6 Mayıs Çarşamba günü paylaşılan rakamlara göre, XRP ETF’leri son 24 saatte toplamda 11,28 milyon dolar net giriş aldı. Bu tutar, son iki haftadaki en yüksek tek günlük fon akışı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki dönemde ETF’lere neredeyse hiç yeni para girişinin olmaması, bu artışı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

“Son verilere göre, XRP ETF’lerine yapılan toplam net girişler 1,31 milyon dolara ulaşarak, XRP için önemli bir dönüm noktasına işaret etti.”

XRP ETF’lerinde Büyüyen Varlıklar

Geçen yıldan bu yana büyümeye devam eden XRP ETF’lerinin toplam net varlık değeri şu anda 1,09 milyar dolara erişmiş durumda. Yılın başlarında yaşanan ciddi yavaşlamaya rağmen fonlarda yeniden artış görülüyor. Son günlerde yaşanan genel kripto para piyasası yükselişi, XRP ETF’leri üzerindeki olumlu etkisini de gösterdi.

Bu dönemde XRP fiyatı da yüzde 3,30 yükseldi ve işlem gördüğü anda 1,45 dolar seviyesine çıktı. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisindeki bu artış, XRP’nin ETF kanalıyla yeniden gündeme gelmesini sağladı.

ETF’lerde Lider Canary ve Bitwise

ETF fonları arasında en yüksek günlük para girişi Canary XRP ETF’sine geldi. Fon yatırımcıları, bir günde toplam 7,50 milyon dolar ile en büyük katkıyı bu araca yaptı. Bitwise tarafından sunulan XRP ETF’si ise aynı süre içinde 2,68 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer aldı. Bu iki fonun öne çıkması, kurumsal cephenin özellikle bu ETF’lere yönelik güveninin arttığını ortaya koydu.

Son iki haftanın en yüksek günlük fon akışının yaşanması, hem genel piyasa eğilimleriyle hem de XRP’nin kripto ekosistemi içindeki yerini güçlendirmek isteyen kurumsal yatırımcılarla bağlantılı görülüyor. Bu gelişmeler, XRP ETF piyasasına yönelik ilginin tazelenmesine yol açtı.

Kurumsal tarafın yanında, bireysel yatırımcıların XRP’ye olan ilgisi fiyat hareketlerinde de kendini gösteriyor. Fiyatın son 24 saatteki belirgin artışı, piyasa oyuncularının yukarı yönlü beklentilerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Genel olarak bakıldığında, ETF üzerinden XRP’ye yönelen yeni kaynaklar ve artan işlem hacmi, kripto para piyasasındaki genel eğilimlerle uyumlu biçimde bir canlanmaya işaret ediyor.