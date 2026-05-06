BITCOIN (BTC)

Hareketlilik arttı Bitcoin grafiğinde izlemeniz gereken seviyeler

Bilmeniz Gerekenler

  • İran ile anlaşma iddiaları fiyatlansa da olası baskı kar satışlarında 80.100 ve 78.200 dolar seviyeleri test edilebilir.
  • On-Chain Mind: Bitcoin'in orta vadeli trendi açıkça yükseliş yönündedir. Adaptif Trend modelimiz Mart ayı başında yeşile döndü ve Nisan 2025'ten bu yana en uzun yükseliş serisini yaşıyoruz.
  • On-Chain Mind: Ancak trend ≠ giriş. Ortalamaya dönüş riski yüksektir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

İran ile ABD arasında anlaşma ihtimali son 24 saatte arttı. İran 14 maddelik teklifi incelediğini açıkladı. 2 ayı aşkın süredir kripto paralar petrol fiyatındaki artışın enflasyonist sonuçlarına dair endişeler nedeniyle zayıflamıştı. Bugün BTC uzun sürenin ardından yeniden 82.500 dolara dayandı.

İçindekiler
1 Bitcoin önemli seviyeler
2 BTC almayanlar geç kaldı

Bitcoin önemli seviyeler

Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett, İran konusunda yaptığı açıklamada durum odasında dün morallerin yüksek olduğunu söyledi. Önemli ilerlemeler kaydedildiğini teyit eden Hassett bugünkü Axios haberinde yer alan müjdelere dair umutları artırdı. Üstelik İran da henüz anlaşmaya varılmasa da 14 maddelik teklifi incelediklerini doğruladı. Devrim Muhafızları tehditlerin sona ermesiyle boğazın trafiğe açılacağını teyit etti.

Açığa satış pozisyonlarıyla aylardır kolay kazanç elde eden yatırımcıların artık yüzü gülmüyor. BTC beklendiği gibi yukarıdaki likidite bölgelerini avlamaya başladı. Yazı hazırlandığı sırada hemen 82.400 dolar eşiğinde bulunuyor ve günlük zirvesini sürekli yukarı taşıyor.

DaanCrypto takma isimli analist aşağıdaki grafiği paylaşarak önemli seviyeleri hatırlattı.

“Yukarıda, 82.400 $ bölgesinde hala bir miktar likidite bulunmaktadır. Ancak fiyat, geçtiğimiz gün yerel likiditenin çoğunu emmiştir. Fiyatın 3 ayın en yüksek seviyesinde olması nedeniyle, diğer önemli seviyeleri görmek için grafiği genişletmemiz gerekecektir.”

Geri çekilme riski halen var çünkü kısa vadeli yatırımcılar artık kazançlı durumda ve borsalara BTC transfer ediyorlar. Düşüşte 80.100 ve 78.200 dolar seviyeleri son derece önemli olacak.

BTC almayanlar geç kaldı

Güncel değerlendirmesinde On-Chain Mind yatırımcıları risklere karşı uyardı. Orta vadeli yükseliş eğilimini teyit eden analiz ekibi kırılmanın yönüne bakılmaksızın fiyatın olduğu bölgenin yüksek risk içerdiğini söylüyor.

Bitcoin‘in orta vadeli trendi açıkça yükseliş yönündedir. Adaptif Trend modelimiz Mart ayı başında yeşile döndü ve Nisan 2025’ten bu yana en uzun yükseliş serisini yaşıyoruz. Ancak trend ≠ giriş. Ortalamaya dönüş riski yüksektir. Sonunda hangi yönde kırılacağına bakılmaksızın, buradan alım yapmak risk/getiri açısından elverişsizdir.”

İran ile anlaşmanın resmen ilanıyla bugün fiyatlanan gelişmenin kar satışları gelebilir. Yatırımcıların olası haberi sat vakalarına karşı temkinli olması şart.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
