BITCOIN (BTC)

Bitcoin spot ETF’lerinde iki günde yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni giriş kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 İki günde 1 milyar dolara yaklaşan spot ETF girişleriyle Bitcoin yeniden 80 bin dolar sınırını aştı.
  • Kurumsal yatırımcıların güçlü ilgisiyle $BTC son bir haftada yüzde 6’dan fazla değer kazandı.
  • Ethereum ve XRP fonları da önemli miktarda yeni para çekerek altcoin ETF’lerinde hareketlilik yarattı.
  • 💡 Ama asıl dikkat çeken Wall Street’in ETF gücü ve geleneksel yatırımcıların piyasaya etkisi oldu.
Bitcoin spot ETF’leri, kripto piyasasında güçlü kurumsal talebin devam ettiği bir haftada iki günde neredeyse 1 milyar dolarlık yeni para girişiyle dikkat çekti. Pazartesi günü 532 milyon ve Salı günü 467,4 milyon dolar olmak üzere toplamda 999,4 milyon dolara yaklaşan girişler, hem Bitcoin’in hem de ETF ürünlerinin yatırımcı ilgisini koruduğunu gösterdi.

1 Kurumsal talep ve fiyat hareketleri
2 Altcoin ETF’lerinde de hareketlilik
3 Uzmanlardan ve yöneticilerden değerlendirmeler

Kurumsal talep ve fiyat hareketleri

Nisan ayında da olumlu ivme devam etti; spot Bitcoin ETF’leri bu dönemde toplam 1,97 milyar dolarlık net giriş topladı. Sadece Mayıs’ın ilk gününden bu yana yaklaşık 1,63 milyar dolarlık artış yaşanırken, ETF’lerde bugüne kadar birikmiş toplam giriş miktarı da 59,7 milyar dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı ise bu süreçte güçlü bir seyir izledi. Nisan sonunda 75 bin dolar seviyelerine kadar gevşeyen BTC, hafta boyunca kademeli şekilde yükselerek 80 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Haberin yayına hazırlandığı dakikalarda Bitcoin yaklaşık 81.989 dolardan işlem görüyordu.

CryptoAppsy verilerine göre, BTC fiyatı son yedi günde yüzde 6’dan fazla değer kazandı. Piyasadaki bu toparlanmada kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması ve pozitif piyasa havası etkili oldu.

Altcoin ETF’lerinde de hareketlilik

Yükselen yatırım talebi yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Altcoin ETF’leri de dikkat çekici girişlere sahne oldu. Salı günü Ethereum ETF’lerine 97,6 milyon dolar, XRP fonlarına ise 11,3 milyon dolar büyüklüğünde yeni para girişi gerçekleşti. Solana tabanlı ETF ürünleri ise yaklaşık 1,7 milyon dolarlık girişle bu hareketlilikten pay aldı.

Kurumsal yatırımcıların alternatif kripto para ürünlerine ilgi göstermesi, sektörde çeşitliliğin ve büyümenin sürdüğünü gösteriyor.

Uzmanlardan ve yöneticilerden değerlendirmeler

Bitcoin ve ETF piyasalarındaki son gelişmeler, sektörün önemli isimleri tarafından da yakından izleniyor. Bitcoin’in kısa süre önce yaşadığı volatiliteye rağmen ETF ürünlerinden sadece yüzde 8’lik çıkış görülmesi, piyasadaki istikrarın sinyali olarak değerlendirildi.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, özellikle ETF pazarındaki dayanıklılığa dikkat çekerek, Bitcoin genel döngüsünde yüzde 50 civarında bir geri çekilme yaşanırken ETF’ler arasında yalnızca yüzde 8’lik bir varlık çıkışı olduğuna işaret etti. Balchunas, bu durumu Wall Street dağıtım ağlarının etkisi ve ETF’lerin geleneksel yatırımcılara sunduğu kolay erişim imkanına bağladı.

Balchunas’a göre, “ETF’ler sayesinde geleneksel yatırımcılar kripto paraya direkt ve kolay şekilde ulaşırken, kısa süreli volatiliteden fazla etkilenmeden piyasada kalmayı tercih ediyor.”

Öte yandan, sektörün tanınmış isimlerinden Michael Saylor’un son dönemde şirketin kurumsal yükümlülükleri karşılamak için Bitcoin satabileceğine dair açıklamaları, yatırımcılar arasında tartışma konusu oldu. Saylor, uzun zamandır Bitcoin’in asla satılmayacağı yönünde net bir tutum sergilemişti; bu nedenle yaptığı son yorumlar piyasalarda büyük yankı buldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
