Bitcoin Avrupa’da 82 bin dolara yaklaşırken petrol yüzde 6 geriledi

Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, petrol fiyatlarında sert bir düşüş gözlendi. Pazartesi günü Avrupa saatlerinde, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış görüşmelerinde yaşanan ilerlemenin rapor edilmesiyle riskli varlıklara talep yükseldi. Bu gelişme enerji ve kripto para piyasalarında dikkat çekici hareketlere yol açtı.

Bitcoin yükselişini sürdürüyor

Asya saatlerinde başlayan Bitcoin fiyatındaki hızlı artış, Avrupa piyasalarında da devam etti. Önde gelen kripto para, Avrupa saatlerinde 82.000 dolar seviyesine yaklaştı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, hafta başında bu zirveye doğru ilerlerken, Wall Street’in teknoloji odaklı Nasdaq endeksine bağlı vadeli kontratlar yüzde 1’in üzerinde yükseliş kaydetti. Kripto para yatırımcıları, artan risk iştahının etkisiyle piyasada hareketliliğin sürebileceğini düşünüyor.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Petrol piyasası ise bu gelişmelerden farklı bir yönde etkilendi. ABD ham petrolü (WTI) için vadeli kontratlarda fiyatlar yüzde 6’lık bir kayıpla 95,28 dolara indi. Fiyatlardaki bu gerilemede, ABD ile İran arasında gündeme gelen barış mutabakatı da etkili oldu. Tarafların, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir mutabakat zaptına yaklaştığı iddia edildi.

Axios’un paylaştığı haberde, ABD’den Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın da aralarında bulunduğu elçiler ile İranlı yetkililerin hem direk hem de aracı vasıtasıyla görüşmeler yaptığı aktarıldı. Bu temasların odak noktasında ise Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının normalleşmesi yer alıyor. İran güçleri tarafından son dönemde Eylül sonundan bu yana boğazda döşenen mayınlar nedeniyle enerji tedariki özellikle Asya’da büyük ölçüde sekteye uğramıştı.

Barış anlaşmasına şüpheler var

Axios’un haberine göre, İran’ın anlaşma kapsamında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarması bekleniyor. Bu, Washington’un uzun süredir öne sürdüğü talepler arasında bulunuyor ve önceki süreçlerde Tahran tarafından reddedilmişti. Ancak piyasa oyuncularının bir bölümü nükleer başlık konusunda kalıcı bir çıkışın halen netleşmediğini savunuyor.

ForexLive para analisti Justin Low, nihai anlaşmada İran’ın nükleer program konusunda taviz vermeye yanaşıp yanaşmayacağına dair şüphelerinin sürdüğünü belirtti ve bekle-gör tutumunun gerekebileceğine dikkat çekti.

Buna rağmen, gerginliğin azalacağı beklentisi yatırımcı davranışlarını hızlı biçimde etkiledi. Piyasalarda riskli varlıklara yönelim öne çıkarken, enerji fiyatlarına yönelik pozisyonlar ise azalttı. Bazı yatırımcılar, bu sürecin orta vadede fiyatlarda kalıcı değişiklikler getirebileceğini ancak henüz kesin bir sonuç çıkarmak için erken olduğunu düşünüyor.