Kiyosaki 2026 için emeklilik modelinde büyük değişim öngördü ABD tahvillerine güven sarsıldı

Dünyaca ünlü finans yazarı Robert Kiyosaki, 2026 yılına dikkat çekerek geleneksel emeklilik birikimlerinin ciddi bir dönüşümden geçmek üzere olduğunu açıkladı. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı olan Kiyosaki, ABD’de uzun süredir uygulanan klasik emeklilik tasarruf sisteminin artık eskisi kadar güvenli olmadığını savunuyor. Özellikle devlet tahvillerinin geçmişte sunduğu güvenli liman rolünün, yüksek enflasyon nedeniyle giderek zayıfladığını vurguladı.

Kiyosaki’nin bugünkü temel yaklaşımı aslında Bitcoin ve kripto paraların yükselişiyle ilgili değil; asıl gündeminde devlet tahvillerindeki çözülme var. Amerika’daki emeklilik fonlarının onlarca yıl boyunca devlet tahvillerini en risksiz varlık olarak gördüğünü hatırlattı. Fakat artan jeopolitik gerilimler ve Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarının sürekli olarak 100 doların üzerinde kalması, ABD tahvillerinin getirisini de etkiliyor.

Bu ortamda tahvillerin sağladığı faiz gelirlerinin, doların enflasyon sebebiyle kaybettiği değeri telafi edemediği belirtiliyor. Kiyosaki’ye göre, bu gelişme hem kurumsal yatırımcıların hem de bireylerin geleneksel yol haritasını sorgulamalarına neden olmaya başladı.

BTC ve ETH’nin yeni finansal modeldeki yeri

Kiyosaki, Bitcoin ve Ethereum’u hızlı şekilde zengin olma aracı olarak değil, finansal hayatta kalmanın temel taşlarından biri olarak görüyor. Onun yaklaşımında, ABD Merkez Bankası gibi kurumların 39 trilyon dolarlık ulusal borcu çevirmek için piyasaya sürekli para sürmek zorunda kalmasıyla, BTC ve ETH’de ise arz mekanizmasının değişmemesi arasında önemli bir fark olduğu anlatılıyor.

Kiyosaki, bu yıl için güvenli liman olarak kripto paraların yanında gıda üretimi varlıkları, altın ve petrolü de önemli bulduğunu ifade etti. Mevcut durumda, dijital ya da kağıt üzerinden verilen sözlerin değil, kıt kaynakların ön plana çıkacağını savunuyor.

“Kurtuluş filikamız Bitcoin, Ethereum ve benzeri gerçek varlıklar olacak; çünkü devletin ve merkez bankalarının sürekli para basma eğilimi karşısında ellerindeki değerler daha az riskli kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tahvil karşıtı yaklaşım ve geleneksel sisteme eleştiri

Geleneksel finans etiğinin temellerinin sarsıldığını söyleyen Kiyosaki, uzun yıllar boyunca sıkı çalışıp tasarruf yapanların devlet tahvilleriyle emeklilikte huzur bulacağına dair inancın tarihe karışacağını belirtti. Buna karşılık bazı eleştirmenler, devlet tahvillerinin büyük fonlar için hâlâ sistemin temel istikrar unsuru olduğunu ileri sürüyor.

Aynı zamanda, küçük yatırımcıların hazırlıksız bir şekilde merkeziyetsiz varlıklara yönelmesi durumunda, kısa vadede öngörülemeyen likidite riskleriyle karşılaşılabileceği kaydediliyor. Tartışmaların odağında ise, toplu bir yönelimde sistemsel kırılganlıkların ortaya çıkabileceği endişesi yer alıyor.

Kısacası, finans dünyasında yaklaşan dönemde hem geleneksel hem de yeni nesil varlıklar arasındaki denge sık sık yeniden sorgulanacak gibi görünüyor.