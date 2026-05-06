Ethereum (ETH)

Ethereum 2.460 dolar direncini aşamadı, yeni hedefler belirleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2.400 dolar direncini tekrar zorladı ama kırılmadı.
  • 📊 Zincir üstü veriler ve büyük yatırımcıların hamleleri yükselişi destekliyor.
  • 📈 2.460 doların üzeri yeni hedeflerin yolunu açabilir, aksi takdirde 2.300 doların altı riskli.
  • ⚡ En kritik seviye 2.400-2.460 dolar arası, $ETH için karar anı yaklaşıyor.
Ethereum piyasasında son günlerde yaşanan fiyat hareketlerinde kısa vadeli bir dengelenme dikkat çekiyor. Kripto para dünyasında akıllı sözleşme platformlarının en büyüğü olarak öne çıkan Ethereum, geçtiğimiz haftalarda toparlanma eğilimi sergilemiş; ancak 2.400 ila 2.460 dolar arasındaki önemli bir direnç seviyesini henüz kıramadı. CryptoAppsy verilerine göre Ethereum, 2.374,89 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0,86’lık artış kaydetti. İşlem hacmi ise 24 saatlik dönemde 15,66 milyar dolar seviyesinde oldu.

Kritik Fiyat Aralıkları ve Teknik Görünüm

Teknik grafiklere bakıldığında, Ethereum’un fiyatı 2.400 ila 2.450 dolar bandında üst üste testler yapmasına rağmen, net bir kırılım gösteremedi. Son dönemde daha yüksek dipler oluşturarak toparlanma sinyali veren ETH, mevcut durumda bu direnç aralığını aşamadığı için yatay seyrediyor. Aşağı yönlü bir harekette, ilk önemli destek 2.300-2.330 dolar bölgesinde yer alıyor. Bu desteğin korunması, yukarı yönlü bir hareket için zemini güçlü tutarken, fiyatın aşağıya sarkması halinde 2.160 dolar seviyesine dönüş beklentisi oluşuyor.

Ethereum’da 2.400 dolar seviyesinde satış baskısının sürdüğü, Bitcoin’in daha güçlü bir duruş sergilemesine rağmen, ETH’nin bu kritik eşiği geçemediği vurgulanıyor. Bu durum kısa vadede kararsız bir tabloya işaret ediyor; fiyat yukarı yönlü destek bulsa da satıcılar direncin yakınında aktif kalmayı sürdürüyor.

Yükselme potansiyeli açısından teknik analizler, özellikle 2.460 doların üzerinde hacimli bir kapanışın gerçekleşmesi halinde 2.600 ve 2.700 dolar hedeflerine yönelmenin mümkün olacağını ortaya koyuyor. Ancak bu bölge kırılmadıkça, Ethereum’un fiyat aralığında sıkışık hareket etmesi bekleniyor.

Zincir Üstü Veriler Destek Sağlıyor

Piyasa verilerinin yanı sıra, zincir üstü (on-chain) göstergelerde de olumlu sinyaller artıyor. Ethereum’un ortalama maliyet bandının (realized price) tekrar üzerine çıkması, yatırımcılar için kar oranının yükseldiğine ve satış baskısının azaldığına işaret ediyor. Buna ek olarak, özellikle vadeli işlemlerde büyük yatırımcıların (whale) uzun pozisyonlarının Bitfinex borsasında belirgin şekilde arttığı gözlemleniyor. Bu durum, büyük yatırımcıların fiyatın mevcut direnç bölgesini kırma ihtimalini değerlendirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Ancak, yükseliş yönlü bu yoğunlaşmanın da bir risk oluşturduğu belirtiliyor; çünkü fiyat mevcut dirençlerde reddedilirse büyük pozisyonların hızla kapanması volatiliteyi artırabilir.

Öne Çıkan Seviyeler ve Senaryolar

Ethereum’un önünde öne çıkan teknik seviyeler net şekilde belirlenmiş durumda: Yükseliş için 2.460 doların üzerindeki hareketler, 2.600 ve ardından 2.700 dolar bandına yönelimi beraberinde getirebilir. Diğer yandan, 2.300 doların altına inilirse kısa vadeli trend zayıflayabilir ve 2.160 dolara gerileme ihtimali güçlenir.

Kısa vadede ivme Ethereum lehine gelişiyor gibi görünse de, ana kırılım hâlâ gerçekleşmedi. Teknik ve zincir üstü göstergeler güçlenirken, alım-satım tarafında net bir üstünlük kurulamadı. Bu nedenle, kritik direnç aşılmadığı sürece, yatay hareketin sürmesi ve destek seviyelerinin test edilmesi gündemde kalmaya devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

