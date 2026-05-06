BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin’de en fazla yükselişin yaşandığı gün pazartesi oldu, APAC ve ABD saatleri öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Pazartesi günleri Bitcoin’de en yüksek ortalama getiri sağlandı.
  • ⏰ Gece yarısı ve APAC ile ABD seansları fiyat hareketliliğinde öne çıktı.
  • 📊 En düşük performans ise perşembeleri ve 06:00 UTC saat diliminde görüldü.
  • ⚡ Kritik durum: Getiri farklarının saat ve günlere göre değişmesi $BTC ’de işlem yapanların zamanlama stratejilerini etkileyebilir.
Son üç aylık verilere göre, Bitcoin fiyatındaki yükselişi fırsata çevirmek isteyenler için belirli saatler ve günler öne çıkıyor. Yapılan analiz, şubat başında 63.000 doların altına gerileyen fiyatın 80.000 doların üzerine çıkmasına giden yolun, günün her saatine eşit bir şekilde dağılmadığını gösteriyor. Fiyat hareketlerinin bazı zaman aralıklarında daha belirgin olduğu rapor edildi.

İçindekiler
1 Seanslara göre performans
2 En iyi saatler ve günler
3 Verilerin yatırımcıya sunduğu ipuçları

Seanslara göre performans

Veri sağlayıcı Velo, işlem gününü üç sekiz saatlik seansa ayırıyor. Bunlar, 00:00-08:00 UTC arasındaki Asya-Pasifik (APAC) seansı, 08:00-16:00 UTC arası Avrupa ve 16:00-00:00 UTC arasında düzenlenen ABD saatleri olarak belirlenmiş durumda. Şubat ayından bu yana yaşanan yaklaşık yüzde 31’lik fiyat artışının büyük bölümü Asya-Pasifik ve ABD saatlerinde gerçekleşti. APAC seansında yüzde 13, ABD’de yüzde 11,5 oranında getiri sağlanırken, Avrupa piyasası yüzde 6,5 ile oldukça geride kaldı.

İlginç olan bir diğer nokta ise, ABD seanlarının uzun süre boyunca öncü olmamasına rağmen nisan başında bir anda yükseliş trendine öncülük etmeye başlaması. Şubat ve mart aylarında ABD seansı genellikle yatay ya da zayıf seyrederken, bu trend nisanla birlikte değişmiş durumda.

Genel tabloya bakıldığında, hem likidite hem de fiyat hareketliliği açısından APAC ve ABD saatlerinin öne çıktığı görülüyor. Bu veriler, özellikle işlem yapmak için zamanlama ve risk yönetimi konularında piyasa katılımcılarına rehberlik edebilir.

En iyi saatler ve günler

Hangi saatlerde işlem yapmanın daha avantajlı olduğu sorusuna ise kayıtlara geçen en iyi performans, gece 00:00 ile 01:00 UTC arasında gözlendi. Son üç aylık sürede bu saat aralığında ortalama yüzde 0,10 getiri sağlandı. Uzmanlara göre, bu zaman dilimi ABD piyasasının sonlarına ve APAC bölgesinin başına denk geldiği için piyasaya yeni likidite girişi anlamında öne çıkıyor.

Verilere göre, “günün en yüksek getirisinin sağlandığı saat, iki majör piyasanın kesiştiği gece yarısına denk geliyor.”

En yüksek getiri getiren ikinci saat ise Avrupa seansının ortalarındaki 15:00 UTC olarak tespit edildi. Öte yandan, en zayıf performans sabah 06:00 UTC’de kaydedildi.

Haftanın günlerine bakıldığında ise pazartesi dikkat çekiyor. Son üç ayda ortalama yüzde 1,5 getiriyle pazartesi günü birinci sırada yer aldı. Çarşamba yaklaşık yüzde 0,65 ile ikinci, cuma ise yüzde 0,3 ile hafif pozitif seyrediyor. Perşembe günleri ise eksi yüzde 0,55 ile haftanın en zayıf günü oldu. Hafta boyunca genel ortalama yüzde 0,4 artış gösterirken, hafta sonları ortalama yüzde 0,25 kayıpla geçti.

Verilerin yatırımcıya sunduğu ipuçları

Bu tabloya göre piyasada yükselişi yakalamak isteyenler için haftanın ilk günü ve özellikle APAC ile ABD saatleri ideal zaman pencereleri olarak dikkat çekiyor. Fakat uzmanlar, geçmişteki trendlerin her zaman devam edeceğinin garantisi olmadığını vurgulayarak, yatırımcıların bu tür verileri sadece yol gösterici olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

