BITCOIN (BTC)

Petro Kolombiya’nın Karayip sahilini Bitcoin madenciliği üssü yapmak istiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Karayip kıyısında yeni bir Bitcoin madencilik merkezi kurulabileceğini açıkladı.
  • Plandaki şehirler arasında Barranquilla, Santa Marta ve Riohacha öne çıkıyor.
  • Yatırım ve yerel gelir paylaşımı için özellikle Wayúu topluluğu da dahil edilecek.
  • 🌱 En önemli nokta: Proje, Kolombiya’nın %75’i yenilenebilir kaynaktan gelen elektriğini etkin biçimde kullanmayı hedefliyor.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkenin Karayip kıyısında Bitcoin madenciliği için yeni bir merkez oluşturulabileceğini belirterek bölgenin sahip olduğu zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekti. Devlet başkanlığı görevini 2022’den beri sürdüren Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada özellikle Barranquilla, Santa Marta ve Riohacha gibi kentlerin bu potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yatırım ve bölgesel kalkınma vurgusu

Petro, Karayip sahilinde kurulabilecek Bitcoin madenciliği tesislerinin bölgesel ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini ve doğrudan yabancı yatırım çekebileceğini düşünüyor. Petro’ya göre, Kolombiya daha önce Paraguay ve Venezuela gibi ülkelerde fazladan üretilen hidroelektrik ya da yenilenebilir enerjinin kripto para madenciliğinde kullanılması modelinden ilham alabilir.

Petro, “Bu projelerden sadece yatırımcılar ve madencilik şirketleri değil, bölge halkı da yararlanmalı,” vurgusunu yaptı. Özellikle Wayúu halkının tüm yeni madencilik girişimlerinde ortak konumunda olması gerektiğini ifade etti.

Wayúu topluluğu, Kolombiya’nın en büyük yerli halkı olarak Karayip kıyısında yaşıyor. Petro, bu topluluğun madencilik projelerinde söz sahibi olmasının bölgede gelir dağılımı açısından önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji ve çevresel dengenin önemi

Yenilenebilir enerji kullanımının etkilerinden söz eden Petro, Kolombiya’nın hidroelektrik ve diğer sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen zengin elektrik kapasitesine dikkat çekti. 2024 Dünya Bankası raporuna göre, ülkenin elektrik üretiminin yüzde 75’i yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Bu oran, dünya ortalamasının iki katı düzeyinde.

Petro, bu potansiyelin yalnızca ekonomik açıdan bir fırsat olmadığını, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede de etkili olabileceğini belirtiyor. Devlet başkanı, fosil yakıta dayalı madencilik yöntemlerini eleştirerek, bu tür enerji kaynaklarının çevresel istikrarsızlığı ve küresel ısınmayı tetiklediğini defalarca açıklamıştı.

Küresel gelişmeler ve gelecek senaryosu

Petro’nun önerileri, Luxor Technology’den Alessandro Cecere’nin Latin Amerika’daki madencilik endüstrisine dair paylaşımlarının ardından geldi. Paraguay’ın, Itaipu hidroelektrik santralini kullanarak Bitcoin madenciliği sektöründe Çin, ABD ve Rusya’nın ardından öne çıktığına dikkat çekildi.

Uzmanlara göre, gelişmekte olan ülkeler sahip oldukları ucuz veya boşa gidecek elektrik üretimini Bitcoin madenciliğiyle kazanca dönüştürebilir. Hashlabs’tan Jaran Mellerud, ABD’li bazı büyük madencilik şirketlerinin yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına yönelmesiyle, Kolombiya gibi ülkelerde ek fırsatlar oluşabileceğini belirtti.

Fakat tüm bu fırsatlara rağmen Kolombiya’daki inisiyatifin devamlılığı belirsizliğini koruyor. Petro’nun görev süresi 2026 yılının Ağustos ayında sona erecek, bu nedenle kapsamlı projelerin başlatılıp tamamlanması için zaman kısıtlı görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

