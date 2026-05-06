XRP fiyatı 3 aydır dar bantta sıkıştı analistler 1.47 dolar seviyesini işaret etti

Yılın başlarında yaşanan sert satışların ardından XRP, son çeyrekte hareketlerinin kısıtlandığı dar bir aralıkta işlem görüyor. Analistlere göre, bu uzun süreli yatay seyir sonucunda varlığın kısa zaman içerisinde sert ve yönlü bir fiyat hareketi sergilemesi bekleniyor.

Uzun Süreli Konsolidasyon Dikkat Çekiyor

Kripto para piyasasında yaptığı teknik analizlerle bilinen “Dom” isimli analist, XRP’nin yaklaşık üç aydır yatayda hareket ettiğine dikkat çekti. Hem işlem aralığı hem de teknik göstergeler, kripto paranın bir süredir belirgin bir yön tutturmakta zorlandığını gösteriyor. “Dom”, XRP fiyatının bu süreçte yukarıya yönelmekte başarısız olsa da, aşağı yönlü sert hareketlerin de sınırlı kaldığını belirtti.

Dominant analistlerden “Dom”, “XRP 3 aydır yatay ilerliyor ve artık bir kırılma noktasına yaklaşılıyor, çok yakında büyük bir hareket olabilir” görüşünü paylaştı.

Analiste göre, XRP’nin fiyatında bir sıçrama tetiklenmesi için Bitcoin’in yükselişine de ihtiyaç duyulacak. Aksi takdirde, yukarı yönlü kırılma hareketinin güç kazanması zor görünüyor.

Teknik Görünüme Yakından Bakış

Analistlerin Binance borsası üzerinden incelediği 12 saatlik grafik, klasik bir daralan üçgen görünümüne işaret ediyor. Şubat ayında fiyat 1.10 dolara kadar geriledikten sonra, grafiklerde devamlı olarak daha yüksek dipler oluşmaya başladı. Bu yükselen dipler, sarı renkte gösterilen bir trend çizgisiyle destekleniyor.

Ancak, fiyatın yukarı yönlü hareketi belirgin seviyelerden tekrar tekrar reddedildi. Özellikle grafikteki turuncu iniş trend çizgisinin, muhtemelen uzun vadeli bir hacim ağırlıklı ortalama fiyat veya hareketli ortalama olduğu vurgulandı.

Bu trend çizgisi, aylardır XRP fiyatı üzerinde baskı kurarak fiyatı aşağıya çekti. Fakat şu anda XRP fiyatı bu direnç çizgisine yaklaşık 1.416 dolar seviyesinde yeniden yaklaşmış durumda.

Kritik Seviyeler ve Beklentiler

Yakın vadede yükselişte hevesli yatırımcılar için 1.45 ila 1.47 dolar aralığı önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Piyasa verilerine göre, bu bant son birkaç aydır yukarı yönlü kırılım denemelerini defalarca engelledi. Analistler, bu seviyelerin aşılması halinde güçlü bir ivme bekliyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP fiyatı şu anda yaklaşık 1.416 dolar seviyesinde seyrediyor.

Son üç aylık süreçte XRP fiyatı sürekli olarak daha yüksek dipler yapsa da, yukarı yönlü hareketler belirgin bir şekilde sınırlı kaldı. Piyasa, fiyatın sıkıştığı dar alanda yönünü netleştireceği anı bekliyor.

Gözlemciler, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareket etmesi durumunda, XRP fiyatında da belirgin bir kırılma yaşanabileceğini ifade ediyor. Yarınlarda ani bir fiyat hareketinin görülmesi bekleniyor.