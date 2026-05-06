Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP fiyatı 3 aydır dar bantta sıkıştı analistler 1.47 dolar seviyesini işaret etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP 3 aydır dar aralıkta hareket ediyor ve 1.47 dolar kritik direnç olarak öne çıkıyor.
  • Teknik analizler sıkışmanın kırılmasıyla sert bir hareket bekliyor.
  • Kısa vadede fiyatın yönü için Bitcoin’in performansı da etkili olacak.
  • ⚡️ En önemli nokta: 1.45 ile 1.47 dolar aralığı aşılırsa hızlı bir yükseliş gelebilir.
COINTURK
COINTURK

Yılın başlarında yaşanan sert satışların ardından XRP, son çeyrekte hareketlerinin kısıtlandığı dar bir aralıkta işlem görüyor. Analistlere göre, bu uzun süreli yatay seyir sonucunda varlığın kısa zaman içerisinde sert ve yönlü bir fiyat hareketi sergilemesi bekleniyor.

İçindekiler
1 Uzun Süreli Konsolidasyon Dikkat Çekiyor
2 Teknik Görünüme Yakından Bakış
3 Kritik Seviyeler ve Beklentiler

Uzun Süreli Konsolidasyon Dikkat Çekiyor

Kripto para piyasasında yaptığı teknik analizlerle bilinen “Dom” isimli analist, XRP’nin yaklaşık üç aydır yatayda hareket ettiğine dikkat çekti. Hem işlem aralığı hem de teknik göstergeler, kripto paranın bir süredir belirgin bir yön tutturmakta zorlandığını gösteriyor. “Dom”, XRP fiyatının bu süreçte yukarıya yönelmekte başarısız olsa da, aşağı yönlü sert hareketlerin de sınırlı kaldığını belirtti.

Dominant analistlerden “Dom”, “XRP 3 aydır yatay ilerliyor ve artık bir kırılma noktasına yaklaşılıyor, çok yakında büyük bir hareket olabilir” görüşünü paylaştı.

Analiste göre, XRP’nin fiyatında bir sıçrama tetiklenmesi için Bitcoin’in yükselişine de ihtiyaç duyulacak. Aksi takdirde, yukarı yönlü kırılma hareketinin güç kazanması zor görünüyor.

Teknik Görünüme Yakından Bakış

Analistlerin Binance borsası üzerinden incelediği 12 saatlik grafik, klasik bir daralan üçgen görünümüne işaret ediyor. Şubat ayında fiyat 1.10 dolara kadar geriledikten sonra, grafiklerde devamlı olarak daha yüksek dipler oluşmaya başladı. Bu yükselen dipler, sarı renkte gösterilen bir trend çizgisiyle destekleniyor.

Ancak, fiyatın yukarı yönlü hareketi belirgin seviyelerden tekrar tekrar reddedildi. Özellikle grafikteki turuncu iniş trend çizgisinin, muhtemelen uzun vadeli bir hacim ağırlıklı ortalama fiyat veya hareketli ortalama olduğu vurgulandı.

Bu trend çizgisi, aylardır XRP fiyatı üzerinde baskı kurarak fiyatı aşağıya çekti. Fakat şu anda XRP fiyatı bu direnç çizgisine yaklaşık 1.416 dolar seviyesinde yeniden yaklaşmış durumda.

Kritik Seviyeler ve Beklentiler

Yakın vadede yükselişte hevesli yatırımcılar için 1.45 ila 1.47 dolar aralığı önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Piyasa verilerine göre, bu bant son birkaç aydır yukarı yönlü kırılım denemelerini defalarca engelledi. Analistler, bu seviyelerin aşılması halinde güçlü bir ivme bekliyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP fiyatı şu anda yaklaşık 1.416 dolar seviyesinde seyrediyor.

Son üç aylık süreçte XRP fiyatı sürekli olarak daha yüksek dipler yapsa da, yukarı yönlü hareketler belirgin bir şekilde sınırlı kaldı. Piyasa, fiyatın sıkıştığı dar alanda yönünü netleştireceği anı bekliyor.

Gözlemciler, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareket etmesi durumunda, XRP fiyatında da belirgin bir kırılma yaşanabileceğini ifade ediyor. Yarınlarda ani bir fiyat hareketinin görülmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kongre’de kripto düzenlemesi için son iki haftada kritik eşik uyarısı

XRP’de büyük yatırımcı çıkışları borsalarda 2024’ün en yüksek seviyesine ulaştı

XRP’de 70 günlük yatay seyir sonrası 2,03 dolara hareket sinyali

Ripple CEO’su Garlinghouse bitcoin’in başarısını destekledi Clarity Act için kritik iki haftaya işaret etti

Volvo Ripple Treasury’de yer aldı kurumsal finansmanda gerçek zamanlı dönüşüm öne çıktı

XRP 2025’teki Boğa Yapısını Tekrarladı %66’lık Sıçramanın Eşiğinde

XRP tabanlı fonlara haftalık girişlerde %88 düşüş yaşandı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: ABD ve İran süreci noktalamak üzere, Kripto yükseliyor
Bir Sonraki Yazı Petro Kolombiya’nın Karayip sahilini Bitcoin madenciliği üssü yapmak istiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de en fazla yükselişin yaşandığı gün pazartesi oldu, APAC ve ABD saatleri öne çıktı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Petro Kolombiya’nın Karayip sahilini Bitcoin madenciliği üssü yapmak istiyor
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: ABD ve İran süreci noktalamak üzere, Kripto yükseliyor
BITCOIN (BTC) Ekonomi
Litecoin 2026 fiyat tahminlerinde üst sınır 160 dolar
LITECOIN (LTC)
Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Karayip kıyısı için Bitcoin madenciliği planını gündeme aldı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?