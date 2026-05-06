Son Dakika: ABD ve İran süreci noktalamak üzere, Kripto yükseliyor

  • ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşıyor - Axios
  • Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini askıya almayı taahhüt etmesini ve ABD'nin yaptırımları kaldırmayı ve dondurulmuş İran fonlarından milyarlarca doları serbest bırakmayı kabul etmesini içerecek - Axios
  • ABD-İran anlaşması, her iki tarafın da Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili kısıtlamaları kaldırmasını içerecek - Axios
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Bitcoin fiyatı 82 bin dolar sınırında ve İran ile ABD arasındaki süreçte sona doğru yaklaşıldığı iddia ediliyor. İran tarafının uzlaşması için süresiz olarak ateşkesi uzatan Trump ara seçimlere ilerlerken bu işi noktalamak istiyor. Axios kaynakları artık son aşamada olunduğunu söylüyor.

Axios kaynaklarına göre ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşıyor. Anlaşma, İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı taahhüt etmesini ve ABD’nin yaptırımları kaldırmayı ve dondurulmuş İran fonlarından milyarlarca doları serbest bırakmayı kabul etmesini içerecek.

Peki Hürmüz Boğazı ne olacak? ABD-İran anlaşması, her iki tarafın da Hürmüz Boğazı’ndan geçişle ilgili kısıtlamaları kaldırmasını da zorunlu kılıyor.

Son dakika müjdesinin ardından DXY aniden düşerken WTI 94 doların altına geriledi. UKOIL de 110 dolardan 103 dolara kadar son saatlerde geriledi. Henüz bir anlaşma yok ve önümüzdeki 48 saat içinde İran’ın vereceği tepkiler önemli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
