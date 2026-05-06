Son Dakika: ABD ve İran süreci noktalamak üzere, Kripto yükseliyor

Bitcoin fiyatı 82 bin dolar sınırında ve İran ile ABD arasındaki süreçte sona doğru yaklaşıldığı iddia ediliyor. İran tarafının uzlaşması için süresiz olarak ateşkesi uzatan Trump ara seçimlere ilerlerken bu işi noktalamak istiyor. Axios kaynakları artık son aşamada olunduğunu söylüyor.

ABD-İran anlaşması

Axios kaynaklarına göre ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşıyor. Anlaşma, İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı taahhüt etmesini ve ABD’nin yaptırımları kaldırmayı ve dondurulmuş İran fonlarından milyarlarca doları serbest bırakmayı kabul etmesini içerecek.

Peki Hürmüz Boğazı ne olacak? ABD-İran anlaşması, her iki tarafın da Hürmüz Boğazı’ndan geçişle ilgili kısıtlamaları kaldırmasını da zorunlu kılıyor.

Son dakika müjdesinin ardından DXY aniden düşerken WTI 94 doların altına geriledi. UKOIL de 110 dolardan 103 dolara kadar son saatlerde geriledi. Henüz bir anlaşma yok ve önümüzdeki 48 saat içinde İran’ın vereceği tepkiler önemli.