Bitcoin'de (BTC) iki kıdemli kripto para analisti bu metriği işaret ederek dikkatli olun uyarısında bulundu! İşte detaylar!

Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) performansının zincir üstü değerlendirmesi, fiyatındaki geçtiğimiz yıldan bugüne yaşanan artışın, uzun vadeli harcanan Output Profit Ratio (LTH SOPR) metriğinin büyümesine neden olduğu belirtiliyor. Metriğin yükselişi ne anlama geliyor?

BTC’de Yükselen Metrik!

Glassnode Academy’ye göre SOPR metriği, genel piyasa duyarlılığını anlamak ve belirli bir kripto para birimi için belirli bir dönemde oluşan kârlılığı ve kayıpları analiz etmek için kullanılıyor. Ayrıca gösterge, tüm zincir üstü kripto para işlemleri için gerçekleştirilen kar miktarını takip eder.

Belirtilen metrik ile Bitcoin ele alındığında, bir ayı piyasası sırasında uzun vadeli holder’ların psikolojisine ilişkin ön görüler oluşabileceği öne sürüldü. Metrik birin altında olduğunda, uzun vadeli holder’ların kayıpları gerçekleştirdiğini ve satış yapmak için motive olabileceğini gösterebilir. Aksine, metrik birden yüksek olduğunda, uzun vadeli holder’lar kar elde ediyor ve daha fazla BTC biriktirmeleri için teşvik edilebileceği öne sürüldü.

Bitcoin’de Boğa Tuzağı!

CryptoQuant takma adıyla bilinen kripto para analisti, 2022 yılını etkisi altına alan fiyat düşüşünün, LTH SOPR’ye göre uzun vadeli yatırımcılar da dahil olmak üzere piyasa katılımcıları için önemli kayıplara yol açtığını belirtti. Greatest Trader’a göre, LTH SOPR Mayıs 2022 tarihinin sonlarından beri birin altında seyrediyor ve bu durum uzun vadeli holder’ların sürekli olarak para kaybettiğini gösteriyor. Ek olarak Greatest Trader, yıl başladığından etkili olan kripto para piyasasındaki genel yükseliş trendi ile metriğin düzelme eğilimine girdiğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Metrik toparlanmaya başladı ve Bitcoin’in fiyatındaki artış nedeniyle ivmelendi. Yine de, 15.500 dolar seviyesini ayı piyasasının dibi olarak adlandırmak için henüz çok erken, çünkü son zamanlardaki ani ralli bir boğa tuzağı olabilir.

Analist ayrıca yatırımcıların olası fiyat yönünü ve piyasa duyarlılığını tahmin etmek için kısa vadede SOPR metriğini yakından izlemelerinin uygun olduğu konusunda uyardı.