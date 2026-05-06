Bitcoin ETF’lerine iki günde 1 milyar dolar giriş yapıldı BTC 81 bin doları geçti

Bitcoin’in 80 bin doları aşmasının ardından, spot Bitcoin ETF’lerine toplamda neredeyse 1 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti. Pazartesi günü 532 milyon dolar, salı günü ise 467,4 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Böylece iki günlük toplam giriş, 999 milyon doları buldu. SoSoValue verilerine göre, mayıs başından bu yana Bitcoin ETF’leri toplamda 1,63 milyar dolar çekti. Tüm zamanların toplam ETF girişi ise 59,7 milyar dolara çıkarken, yönetilen varlıkların toplam değeri 109 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ETF akışlarında güçlü talep ve geleneksel finans bağlantısı

Bitcoin ETF’lerine olan talep, özellikle nisan ayında yaşanan 1,97 milyar dolarlık girişin ardından ciddi şekilde artmış görünüyor. Uzmanlar, Bitcoin fiyatındaki yükselişin geleneksel finans kanallarında da yatırım isteğini canlı tuttuğunu belirtiyor. Bitcoin ETF’lerine yapılan yatırımlar, son döngüde yaşanan yaklaşık yüzde 50’lik BTC fiyat düşüşüne rağmen kayda değer ölçüde istikrarlı kaldı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu dönemde ETF’lerden sadece yüzde 8’lik bir çıkış yaşandığını açıkladı. Analist, konunun finans sektöründe dağıtım ağlarının etkisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Balchunas, Roxom TV’de katıldığı yayında, “Wall Street’in büyük dağıtım ağlarının gücünü küçümsememek lazım,” sözleriyle ETF girişlerindeki istikrarın arkasındaki dinamiği öne çıkardı.

ETF yapısının, piyasadaki ani dalgalanmalarda yatırımcının Bitcoin’e erişimini kolaylaştırdığı ve böylece geleneksel finans kanallarının ileri düzeyde kullanıldığı ifade ediliyor. Fiyat oynaklığına rağmen, ETF ürünleri üzerinden talep devam etti.

Altcoin ETF’lerinde de girişler yükseldi

Söz konusu olumlu tablo, başta Ethereum olmak üzere öne çıkan kripto paralarda da devam etti. Ether ETF’lerine salı günü 97,6 milyon dolar giriş oldu. XRP ETF’leri ise 11,3 milyon dolarlık bir para çekti. Solana ETF’lerine ise 1,7 milyon dolarlık daha sınırlı bir giriş kaydedildi.

Dogecoin ETF’lerinde ise 27 Nisan’dan bu yana ilk kez kayda değer bir artış gözlendi ve yaklaşık 400 bin dolarlık giriş dikkat çekti. Böylece DOGE’nin toplam ETF girişleri 10 milyon doları geride bıraktı; yönetilen toplam varlık değeri 14 milyon dolara ulaştı.

Tüm bu gelişmeler yatırım araçlarındaki çeşitlilik ve talebin arttığını gösterirken, son haftalarda yaşanan fiyat hareketliliğine rağmen kripto ETF’lerine yönelim sürüyor.