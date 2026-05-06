Sıcak Gelişme: Morgan Stanley kripto paralara oldukça iddialı girdi

  • E-Trade uygulamasında kripto para alım satım hizmetlerini başlatan Morgan Stanley henüz pilot aşamasında.
  • Şirket daha fazla müşteri çekmek için ücretleri Coinbase, Robinhood ve Charles Schwab'ın gerisine çekti.
  • Henüz pilot aşamada olan hizmet 8,6 milyon müşterinin tamamına bu yılın önümüzdeki aylarında sunulmaya başlanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi alanında dünyanın lider kurumlarından biri olan Morgan Stanley rakiplerini zorlayacak türden kripto trade hizmetleri verecek. Bitcoin fiyatının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Bloomberg müjdeyi verdi.

E-Trade uygulamasında kripto para alım satım hizmetlerini başlatan Morgan Stanley henüz pilot aşamasında. Rakiplerinden daha fazla müşteri çekmek için şirket her kripto para işleminin dolar değeri üzerinden 50 baz puan ücret alıyor. Bu oran ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase Global Inc.’in yanı sıra Robinhood Markets Inc. ve Charles Schwab Corp.’u geride bırakarak onu en avantajlı platform haline getiriyor.

Henüz pilot aşamada olan hizmet 8,6 milyon müşterinin tamamına bu yılın önümüzdeki aylarında sunulmaya başlanacak. Morgan Stanley Bitcoin Trust – MSBT de yakın zamanda başlatıldı ve 6 günde 100 milyon dolardan fazla yatırım çekti. Bu ilginin büyük bir kısmının profesyonel danışmanlar aracılığıyla değil, doğrudan yatırımcıların (self-directed) kendi inisiyatifiyle gerçekleşmesi, bireysel taraftaki güçlü talebi gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
