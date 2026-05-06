Sıcak Gelişme: Morgan Stanley kripto paralara oldukça iddialı girdi

Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi alanında dünyanın lider kurumlarından biri olan Morgan Stanley rakiplerini zorlayacak türden kripto trade hizmetleri verecek. Bitcoin fiyatının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Bloomberg müjdeyi verdi.

E-Trade uygulamasında kripto para alım satım hizmetlerini başlatan Morgan Stanley henüz pilot aşamasında. Rakiplerinden daha fazla müşteri çekmek için şirket her kripto para işleminin dolar değeri üzerinden 50 baz puan ücret alıyor. Bu oran ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase Global Inc.’in yanı sıra Robinhood Markets Inc. ve Charles Schwab Corp.’u geride bırakarak onu en avantajlı platform haline getiriyor.

Henüz pilot aşamada olan hizmet 8,6 milyon müşterinin tamamına bu yılın önümüzdeki aylarında sunulmaya başlanacak. Morgan Stanley Bitcoin Trust – MSBT de yakın zamanda başlatıldı ve 6 günde 100 milyon dolardan fazla yatırım çekti. Bu ilginin büyük bir kısmının profesyonel danışmanlar aracılığıyla değil, doğrudan yatırımcıların (self-directed) kendi inisiyatifiyle gerçekleşmesi, bireysel taraftaki güçlü talebi gösteriyor.