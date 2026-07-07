Ethereum’da $2,245 hedefinin güçlenmesi için 1,796 dolar direncinin aşılması gerekiyor

Ethereum, 7 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcıların yakından izlediği varlıklar arasında yer aldı. Piyasanın odağında, fiyatın kritik kırılım bölgesini yeniden kazanıp kazanamayacağı bulunuyor. Teknik görünüm, yükseliş senaryosunun güçlenmesi için belirli seviyelerin üzerinde kalıcı hareket gerektiğine işaret ediyor.

Kritik direnç bölgesi öne çıktı

Ethereum, haberin yazıldığı sırada 1.766 dolardan işlem gördü. Günlük bazda kayıp %0,13 ile sınırlı kalırken, işlem hacmi %56,03 artışla 17,32 milyar dolara yükseldi. Fiyattaki kısa vadeli zayıflığa karşın hacimde görülen artış, piyasada yön arayışının sürdüğünü gösterdi.

Kripto para analisti Ali Martinez, Ethereum’un 0,8 MVRV fiyat bandını 1.796 dolar seviyesinde test ettiğini belirtiyor. Martinez, bu bölgeyi direnç, 1.800 dolar seviyesini ise yükselişin tetiklenebileceği alan olarak değerlendiriyor.

Ali Martinez, Ethereum’da yükseliş görünümünün güç kazanması için günlük kapanışın 1.796 doların üzerinde gerçekleşmesi ve bu seviyenin ardından desteğe dönüşmesinin gerektiğine dikkat çekiyor.

MVRV, piyasa değeri ile gerçekleşmiş değer arasındaki ilişkiyi izleyen bir göstergedir ve bazı analistler tarafından varlığın tarihsel olarak pahalı ya da ucuz kaldığı bölgeleri değerlendirmede kullanılır. Gerçekleşmiş fiyat ise, ağdaki coinlerin en son hareket ettiği fiyatlara göre hesaplanan ortalama maliyet düzeyini ifade eder.

Mini sözlük: MVRV fiyat bandı, piyasa değeri ile gerçekleşmiş değer oranından türetilen teknik bir çerçevedir. Gerçekleşmiş fiyat, dolaşımdaki coinlerin zincir üzerinde en son taşındığı seviyelere göre oluşan ortalama maliyet tabanını gösterir.

Martinez’e göre 1.796 dolar seviyesi yalnızca yatay direnç olarak değil, teknik göstergelerin kesiştiği bir alan olarak da önem taşıyor. TD Sequential direnç çizgisi bu bölgeye yakın konumlanırken, risk çizgisi 1.816 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın 1.796 ve 1.816 doların üzerine yerleşmesi halinde 1.844 dolar kanal direnci yeniden gündeme gelebilir. Bu bölgenin aşılması durumunda daha geniş hedef olarak 2.245 dolardaki gerçekleşmiş fiyat izleniyor.

Seviye Teknik anlamı 1.760 dolar Yakın likidite bölgesi 1.796 dolar Ana direnç ve kırılım teyidi eşiği 1.816 dolar TD Sequential risk çizgisi 1.844 dolar Kanal direnci 2.245 dolar Gerçekleşmiş fiyat hedefi

Türev piyasasında hacim artarken açık pozisyon geriledi

CoinGlass verileri, türev piyasasında hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Vadeli işlem hacmi %72,57 yükselerek 45,93 milyar dolara çıktı. Buna karşılık açık pozisyon miktarı %0,89 düşüşle 24,40 milyar dolara geriledi. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı ise %0,0065 olarak kaydedildi.

Likidasyon ısı haritası, Ethereum’un 1.760 dolar çevresinde önemli bir likidite alanına yakın seyrettiğini gösteriyor. Bu bölge, fiyat 1.800 doların üzerine çıktıktan sonra ivme kaybının belirginleştiği alanlardan biri oldu. 1.760 doların altına sarkılması, kısa vadeli teknik yapıyı zayıflatabilir.

Yukarı yönlü likidite 1.800, 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinde yoğunlaşıyor. Bu tablo, teknik yapıda öne çıkan kırılım aralığıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Hareketli ortalamalar ve RSI karışık ama yapıcı sinyal veriyor

Teknik göstergeler, Ethereum fiyatının kısa vadeli iki hareketli ortalama arasında dalgalandığını ortaya koyuyor. Fiyat, 1.804,1 dolardaki 50 günlük üstel hareketli ortalamanın altında kaldı ve bu seviye yakın vadeli direnç olarak öne çıktı. Buna karşın 20 günlük üstel hareketli ortalama 1.709,60 dolarda bulunuyor ve fiyat bu seviyenin üzerinde tutunuyor.

Daha uzun vadeli yapı ise daha güçlü engellere işaret ediyor. 100 günlük üstel hareketli ortalama 1.967,6 dolar, 200 günlük üstel hareketli ortalama ise 2.251,0 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm, daha kapsamlı bir toparlanmanın hız kazanması için Ethereum’un birden fazla direnç eşiğini aşması gerektiğini gösteriyor.

Göreceli güç endeksi de alıcıların güç kazandığına işaret etti. RSI 55,18 seviyesinde bulunurken, gösterge ortalaması 43,19 olarak ölçüldü. Bu tablo aşırı alım bölgesine işaret etmese de yükselişin devamı için direnç bölgesinin daha güçlü biçimde kırılması gerektiği değerlendirmesi öne çıkıyor.