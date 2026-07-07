Digital Chamber, New York’taki 39 bin 69 hareketsiz Bitcoin cüzdanına yönelik mülkiyet talebine karşı çıktı

Kripto sektörünün önde gelen meslek kuruluşlarından Digital Chamber, New York’ta görülen ve binlerce hareketsiz Bitcoin adresinin mülkiyetini konu alan davaya amicus brief sundu. Kuruluş, uzun süredir işlem görmeyen cüzdanların kayıp mal kapsamına alınmasının, kendi saklamadaki dijital varlıklar üzerinde geniş çaplı bir mülkiyet belirsizliği yaratabileceğini savundu.

Davanın kapsamı büyüyor

Dosyaya pazartesi günü sunulan başvuru, davadaki ikinci amicus brief oldu. Digital Chamber, davacıların mülkiyet iddiasına açık biçimde karşı çıkarak, bu yaklaşımın kabul edilmesi halinde dijital varlık sahipliğinin temel ilkelerinin zedelenebileceğini belirtti. Kuruluşa göre böyle bir kararın etkisi yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmayabilir, geleneksel finans alanına da yansıyabilir.

Dava, mayıs ayının sonlarında Noah Doe adıyla anılan bir davacı ile Wyoming merkezli iki şirket tarafından açıldı. Başvuruda 39 bin 69 hareketsiz Bitcoin adresinin mülkiyeti talep ediliyor. Süreç, işlem görmeyen kripto varlıkların eyaletin kayıp mal mevzuatı kapsamında nasıl değerlendirileceğine ilişkin emsal niteliğinde bir sınav haline gelebilir.

Digital Chamber, hareketsiz cüzdanların terk edilmiş mal gibi değerlendirilmesinin kendi saklamadaki cüzdanlar üzerinde yaygın bir mülkiyet gölgesi oluşturacağını ve dijital mülkiyetin temel dayanaklarını zayıflatacağını savunuyor.

Listelenen adreslerde yaklaşık 3,7 milyon BTC bulunduğu tahmin ediliyor. Bu miktarın güncel değeri yaklaşık 234 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor. Timechain Index’in kurucusu Sani, söz konusu adresler arasında Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen bazı cüzdanların da yer aldığını aktardı.

Mini sözlük: Amicus brief, davanın tarafı olmayan kişi ya da kurumların mahkemeye hukuki görüş sunmasına imkan veren başvuru türüdür. Digital Chamber ise dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren 250’den fazla üyesi bulunan bir ticaret birliği olarak tanımlanıyor.

Başlık Veri Talep edilen adres sayısı 39.069 Tahmini toplam varlık 3,7 milyon BTC Tahmini değer 234 milyar dolar

Bazı cüzdanlar yeniden hareket etti

Dava dosyasında yer alan bazı uzun süredir hareketsiz Bitcoin adreslerinin son dönemde yeniden işlem yaptığı görüldü. Galaxy Digital araştırma biriminin başındaki Alex Thorn, haziran ayında listede bulunan en az 31 adresin toplam 17.527 BTC taşıdığını açıkladı. Şubat ayında ise beş adres üzerinden 4.834 BTC transfer edilmişti.

Bunlar arasında 1KV47 olarak anılan bir Bitcoin adresi de yer aldı. Söz konusu cüzdan cumartesi günü 30 BTC transfer etti. Yaklaşık 1,88 milyon dolar değerindeki bu işlem, adresin Ağustos 2011’den bu yana ilk hareketi olarak kayda geçti.

Özel anahtar sorusu öne çıkıyor

Davanın sonucu ne olursa olsun, davacıların özel anahtarlar olmadan bu varlıklar üzerinde fiili kontrol sağlayıp sağlayamayacağı belirsizliğini koruyor. Kripto varlıklarda mülkiyet iddiası ile teknik erişim hakkı aynı anlama gelmediği için, mahkeme kararı çıksa bile uygulama aşamasında önemli engeller ortaya çıkabilir.

Perşembe günü takma isim kullanan bir davalı, davada adı geçen hareketsiz cüzdanlardan birini kontrol ettiğini ileri sürerek mahkemeye davaya katılım bildirimi ve düşürme talebi sundu.

Bu gelişme, listelenen adreslerin tamamının sahipsiz ya da erişilemez olduğu yönündeki varsayımı daha da tartışmalı hale getirdi. Mahkemenin vereceği karar, yalnızca bu dosya için değil, uzun süre işlem görmeyen kripto varlıkların hukuki statüsü açısından da yakından izlenecek.