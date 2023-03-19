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BTC fiyatı son 9 ayın en yüksek haftalık kapanışını yaparken izlenmesi gereken Bitcoin seviyeleri BTC fiyat hareketi daha yüksek seyretmeye devam ederken, analizler 200 haftalık hareketli ortalamanın potansiyel olarak desteğe dönüştüğünü gösteriyor. Bitcoin 19 Mart’ta önemli bir haftalık kapanışa yaklaştı ve trader’lar daha düşük seviyelerin yeniden test edilmesinden endişe duyuyor.

Bitcoin Boğaları 26.000 Doları Korumalı

TradingView’den alınan veriler, BTC/USD’nin Bitstamp’ta 28.000 dolar civarında seyrettiğini gösterdi. Hafta sonu kısa bir süre için 28.000 doları gördükten sonra, şu anda 28.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor ve bu durum boğaların yükselişini bir miktar engellemiş olabilir. Bu durum, piyasa katılımcılarının Bitcoin’in desteği test etmek için geri dönme olasılığını tartmasına yol açtı.

Popüler trader Crypto Tony, Twitter takipçilerine 25.500 doların üzerindeyken uzun pozisyonunu koruduğunu ancak, önemli olanın boğaların gerektiği anda kesinlikle devreye girmesi olduğunu vurguladı.

Ticaret firması Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, BTC/USD hafta sonu düşüşe geçse bile kısa vadeli görünüm konusunda iyimserdi.

18 Mart tarihli açıklaması ise şu şekilde oldu:

26.800 doların üzerinde mi kalıyoruz? Cevap net; evet. Bu, trendin 26.800 dolar kaybedilene kadar devam edeceği anlamına geliyor. Son olarak 28.300-28.900 dolara doğru bir yükseliş ve ardından tersine dönüş bekliyoruz.

Günün devamında yayınlanan bir gönderi ise mevcut spot fiyatın sadece 300$ altındaki yakın desteğin öneminin altını çizdi.

Van de Poppe, 26.800 doların Bitcoin için çok önemli olduğunu belirtti.

Düşüş Trendinde Değişiklik

Haftalık zaman dilimlerinde, BTC/USD en son Haziran 27,000’de 2022 dolar civarında hareket ederek etkileyici bir mum kapanışı yapmıştı. Trader ve analist Rekt Capital için, Bitcoin’in araya giren düşüş trendini tamamen geride bırakma potansiyeli sayesinde iyimserlik için ek bir neden vardı.

Çeşitli hafta sonu Twitter gönderilerinden birinde şu açıklamayı yaptı:

Eski bir çok ayı kapsayan BTC düşüş trendi kırıldığında… Yeni bir $BTC çok aylık yükseliş trendi ortaya çıkıyor.

Rekt Capital, haftalık zaman dilimlerinde 200 dönemlik hareketli ortalamanın (MA) süregelen öneminin altını çizdi, şu anda 25.350 dolar seviyesinde ve bir direnç ya da destek dönüşü için hazır durumda.