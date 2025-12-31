Bitcoin’de Büyük Dönüşüm: “Kurumsallar Doğasını Bozdu”

Bitcoin piyasası, 2025 yılı boyunca kurumsal yatırımcıların türev ürünler üzerinden getiri arayışını sistematik biçimde artırmasıyla birlikte belirgin şekilde sakinleşti. Özellikle spot piyasada tutulan atıl BTC’ler üzerinden opsiyon satışı yoluyla gelir elde edilmesi fiyat oynaklığını aşağı çeken ana dinamiklerden biri haline geldi. Yılın başında yüksek seyreden volatilite beklentileri aylar ilerledikçe kademeli olarak geriledi ve piyasa daha öngörülebilir bir yapıya kavuştu. Ortaya çıkan tablo kripto paraların geleneksel finans pratiklerine daha fazla yaklaşmaya başladığını da ortaya koydu.

Kurumsal Getiri Stratejileri Volatiliteyi Aşağı Çekti

2025 boyunca Bitcoin için hesaplanan yıllıklandırılmış 30 günlük zımni volatilite göstergeleri istikrarlı bir düşüş eğilimi sergiledi. Volmex tarafından yayımlanan BVIV ile Deribit DVOL endeksleri yılın başında yaklaşık yüzde 70 seviyelerindeyken yıl sonunda yüzde 45 bandına kadar geriledi. Eylül ayında yüzde 35’e kadar düşen bu oranlar piyasadaki sakinliğin sayısal karşılığını oluşturdu.

Bu gerilemenin arkasında büyük fonların ve profesyonel yatırımcıların izlediği “covered call” stratejileri yer aldı. Spot piyasada BTC veya spot Bitcoin ETF’leri tutan kurumsallar yukarı yönlü fiyat beklentilerini temsil eden yüksek kullanım fiyatlı alım opsiyonlarını satarak prim geliri elde etti. Opsiyonların büyük kısmının vade sonunda değersiz kalması satıcılar açısından düzenli nakit akışı sağladı.

Opsiyon piyasasında artan arz zımni volatilite üzerinde sürekli bir baskı yarattı. Opsiyon satışı adeta standart bir getiri mekanizmasına dönüşürken, piyasanın ani fiyat sıçramalarına olan hassasiyeti de azaldı. Bu süreci değerlendiren Opsiyon Insights’ın kurucusu Imran Lakha, kurumsal sermayenin yukarı yönlü riskten vazgeçerek düzenli getiriye odaklanmasının volatilitede yapısal bir düşüş yarattığını vurguladı.

Opsiyon Piyasasında Dengeler Tersine Döndü

Kurumsal ilginin artması Bitcoin opsiyon piyasasında alışılmış dengeleri de değiştirdi. 2025’in büyük bölümünde düşüşe karşı korunma amacı taşıyan satım opsiyonları hem kısa hem uzun vadede alım opsiyonlarına kıyasla daha pahalı işlem gördü. Önceki yıllarda sıkça gözlenen uzun vadeli yükseliş beklentisi yerini temkinli ve korumacı pozisyonlara bıraktı.

Bu değişim piyasanın kötümserliğe sürüklendiği anlamına gelmedi. Aksine büyük yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlarını korurken aşağı yönlü riskleri sigortalamayı tercih ettiğini gösterdi. Lakha’ya göre opsiyon eğrisinin tamamına yayılan bu yapı “uzun ve hedge edilmiş” kurumsal pozisyonların işareti olarak okunmalı.

Öte yandan piyasadaki BTC arzının kayda değer bir kısmı artık ETF’ler ve kurumsal hazinelerde bulunuyor. OTC işlem masası Wintermute’un değerlendirmesine göre çıkarılmış tüm Bitcoin’lerin yüzde 12,5’inden fazlası bu kanallarda tutuluyor. Wintermute adına konuşan Jake Ostrovskis, doğal getiri üretmeyen bu varlıklar üzerinde opsiyon satışı yoluyla gelir yaratmanın 2025’in baskın eğilimi haline geldiğini belirtti.