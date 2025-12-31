BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Büyük Dönüşüm: “Kurumsallar Doğasını Bozdu”

Özet

  • Kurumsal yatırımcılar 2025’te Bitcoin’i daha istikrarlı bir varlık haline getirdi.
  • Opsiyon satışıyla elde edilen getiriler volatiliteyi aşağı çekti.
  • Piyasa yapısı geleneksel finans dinamiklerine daha fazla yaklaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin piyasası, 2025 yılı boyunca kurumsal yatırımcıların türev ürünler üzerinden getiri arayışını sistematik biçimde artırmasıyla birlikte belirgin şekilde sakinleşti. Özellikle spot piyasada tutulan atıl BTC’ler üzerinden opsiyon satışı yoluyla gelir elde edilmesi fiyat oynaklığını aşağı çeken ana dinamiklerden biri haline geldi. Yılın başında yüksek seyreden volatilite beklentileri aylar ilerledikçe kademeli olarak geriledi ve piyasa daha öngörülebilir bir yapıya kavuştu. Ortaya çıkan tablo kripto paraların geleneksel finans pratiklerine daha fazla yaklaşmaya başladığını da ortaya koydu.

İçindekiler
1 Kurumsal Getiri Stratejileri Volatiliteyi Aşağı Çekti
2 Opsiyon Piyasasında Dengeler Tersine Döndü

Kurumsal Getiri Stratejileri Volatiliteyi Aşağı Çekti

2025 boyunca Bitcoin için hesaplanan yıllıklandırılmış 30 günlük zımni volatilite göstergeleri istikrarlı bir düşüş eğilimi sergiledi. Volmex tarafından yayımlanan BVIV ile Deribit DVOL endeksleri yılın başında yaklaşık yüzde 70 seviyelerindeyken yıl sonunda yüzde 45 bandına kadar geriledi. Eylül ayında yüzde 35’e kadar düşen bu oranlar piyasadaki sakinliğin sayısal karşılığını oluşturdu.

Bu gerilemenin arkasında büyük fonların ve profesyonel yatırımcıların izlediği “covered call” stratejileri yer aldı. Spot piyasada BTC veya spot Bitcoin ETF’leri tutan kurumsallar yukarı yönlü fiyat beklentilerini temsil eden yüksek kullanım fiyatlı alım opsiyonlarını satarak prim geliri elde etti. Opsiyonların büyük kısmının vade sonunda değersiz kalması satıcılar açısından düzenli nakit akışı sağladı.

Opsiyon piyasasında artan arz zımni volatilite üzerinde sürekli bir baskı yarattı. Opsiyon satışı adeta standart bir getiri mekanizmasına dönüşürken, piyasanın ani fiyat sıçramalarına olan hassasiyeti de azaldı. Bu süreci değerlendiren Opsiyon Insights’ın kurucusu Imran Lakha, kurumsal sermayenin yukarı yönlü riskten vazgeçerek düzenli getiriye odaklanmasının volatilitede yapısal bir düşüş yarattığını vurguladı.

Opsiyon Piyasasında Dengeler Tersine Döndü

Kurumsal ilginin artması Bitcoin opsiyon piyasasında alışılmış dengeleri de değiştirdi. 2025’in büyük bölümünde düşüşe karşı korunma amacı taşıyan satım opsiyonları hem kısa hem uzun vadede alım opsiyonlarına kıyasla daha pahalı işlem gördü. Önceki yıllarda sıkça gözlenen uzun vadeli yükseliş beklentisi yerini temkinli ve korumacı pozisyonlara bıraktı.

Bu değişim piyasanın kötümserliğe sürüklendiği anlamına gelmedi. Aksine büyük yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlarını korurken aşağı yönlü riskleri sigortalamayı tercih ettiğini gösterdi. Lakha’ya göre opsiyon eğrisinin tamamına yayılan bu yapı “uzun ve hedge edilmiş” kurumsal pozisyonların işareti olarak okunmalı.

Öte yandan piyasadaki BTC arzının kayda değer bir kısmı artık ETF’ler ve kurumsal hazinelerde bulunuyor. OTC işlem masası Wintermute’un değerlendirmesine göre çıkarılmış tüm Bitcoin’lerin yüzde 12,5’inden fazlası bu kanallarda tutuluyor. Wintermute adına konuşan Jake Ostrovskis, doğal getiri üretmeyen bu varlıklar üzerinde opsiyon satışı yoluyla gelir yaratmanın 2025’in baskın eğilimi haline geldiğini belirtti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sharpe oranı Kripto Paralarda zamanı geldi diyor

Kripto Paralar İçin Vakit Yaklaşıyor

Ünlü Avukat John Deaton’ın Sessiz Hamlesi XRP’yi Tarihe Geçirdi: Neler Yaşandı?

Binance’den Bitcoin Yatırımcılarını İlgilendiren Önemli Tarih Açıklaması: 2 Ocak 2026

Herkes Satarken O Toplamaya Devam Ediyor: 8.888 Bitcoin’den Oluşan Transferin Perde Arkası

2026’nın İlk Bitcoin Analizi

Düşüşü Bilen Analistin Yılbaşı Tavsiyesi

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı TRUMP Coin Öldü mü? 94 Milyon Dolarlık Şok Çıkış
Bir Sonraki Yazı XRP İçin ABD’de Kritik ETF Sinyali: Detaylar Beklenenden Farklı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

Lost your password?