Binance Şimdi de 4 Altcoin İçin 4 Paritenin Üzerini Çizdi: 21 Kasım Son

Özet

  • Binance, düşük likidite gerekçesiyle LA/FDUSD, SAHARA/BNB, SAHARA/FDUSD ve TOWNS/BNB spot işlem paritelerini 21 Kasım 2025’te kaldıracak.
  • Kullanıcılar ilgili altcoin'leri farklı işlem paritelerinde değerlendirebilecek.
  • İlgili pariteler için bot işlemleri de belirtilen tarihte ve saatte sonlandırılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Küresel kripto para borsası Binance, piyasa kalitesini korumak amacıyla yaptığı periyodik değerlendirmeler sonucunda dört spot işlem paritesini platformdan kaldıracağını açıkladı. Borsanın 19 Kasım 2025 tarihli duyurusuna göre LA/FDUSD, SAHARA/BNB, SAHARA/FDUSD ve TOWNS/BNB işlem paritelerinin alım satımı 21 Kasım 2025 TSİ 06.00’da sonlandırılacak. Karar düşük işlem hacmi ve yetersiz likidite gibi kriterler doğrultusunda alındı.

1 Dört İşlem Paritesi 21 Kasım’da İşleme Kapatılacak
2 Binance’in Piyasa Kalitesi Politikası

Dört İşlem Paritesi 21 Kasım’da İşleme Kapatılacak

Binance’in açıklamasında belirtilen dört işlem paritesinin kaldırılmasının yalnızca ilgili eşleştirmeleri etkilediği, altcoin‘lerinin kendilerinin platformda işlem görmeye devam edeceği vurgulandı. Kullanıcılar kaldırılan paritelerinde yer alan coin’leri Binance Spot piyasasında mevcut diğer eşleştirmeler üzerinden alıp satabilecek. Söz konusu pariteler 21 Kasım günü TSİ 06.00’da kaldırılacak.

Binance’in Kaldıracağı İşlem Pariteleri

Borsa ayrıca bu paritelerle ilişkili Spot Trading Bots hizmetlerini de aynı saatte devre dışı bırakacak. Binance, kullanıcıların otomatik işlem botlarını kaldırmadan önce güncellemelerini veya iptal etmelerini önerdi. Aksi takdirde sistemin kapanması sırasında potansiyel kayıpların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Binance’in Piyasa Kalitesi Politikası

Binance, her dönem düzenli olarak gerçekleştirdiği listeleme ve likidite incelemeleriyle düşük işlem hacmine sahip pariteleri tespit ederek piyasa sağlığını korumayı hedefliyor. Borsa bu uygulamanın kullanıcı güvenliğini ve piyasa verimliliğini artırdığı görüşünde. Daha önce de benzer nedenlerle birçok düşük hacimli parite platformdan kaldırılmıştı.

Yüksek likiditeye sahip işlem paritelerinin korunması fiyat dalgalanmalarının azaltılması ve emir defterlerinin daha verimli çalışması açısından kritik önem taşıyor. Bu adımlar aynı zamanda Binance’in dünya genelinde düzenleyici uyum çabalarıyla da paralel ilerliyor. Borsa kullanıcılarının çıkarlarını korumak adına piyasa kalitesini sürekli gözeten bir politika izlemeye devam ediyor.

