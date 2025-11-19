Kripto Para

Tek Token, En Büyük 20 Kripto Para: CMC20 Dönemi Sessizce Başladı

Özet

  • CoinMarketCap, Reserve altyapısıyla geliştirdiği CMC20 endeks token'ini BNB Chain’de işleme açtı.
  • Token, en büyük 20 kripto paraya tek işlemle yatırım imkanı sağlarken hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar için düşük maliyetli ve şeffaf bir çözüm sunuyor.
  • CMC20, kripto para endeks yatırımında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


CoinMarketCap, kripto para endeks yatırımında yeni bir sayfa açtı. Platform 17 Kasım’da duyurduğu CoinMarketCap 20 DTF (CMC20) adlı yeni endeks token‘iyle yatırımcılara başta Bitcoin $91,789.74 ve Ethereum $3,011.35 olmak üzere piyasa değeri en yüksek 20 kripto paraya tek işlemle erişim olanağı sundu. BNB Chain üzerinde oluşturulan endeks token’i hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için merkeziyetsiz ve şeffaf bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 DeFi Altyapısıyla Kurumsal Seviye Endeks
2 Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılara Yeni Fırsatlar

DeFi Altyapısıyla Kurumsal Seviye Endeks

CMC20, kripto para ekosisteminin en büyük 20 varlığını piyasa değeri ağırlıklı biçimde izleyen ve Reserve altyapısıyla oluşturulan ilk ticarete açık endeks token’i olarak öne çıkıyor. Reserve, Decentralized Token Folios (DTF) yapısıyla çok sayıda kripto parayı tek bir token içinde birleştiriyor. Bu yenilikçi yapı yatırımcıların çeşitlendirilmiş varlık portföylerine Blockchain içi erişimini kolaylaştırıyor.

CMC20

Endeks, stablecoin’ler, sarılmış varlıklar ve likiditesi düşük token’leri hariç tutuyor. Aylık olarak yeniden dengelenen yapı Layer-1 Blockchain’lerinden borsa token’lerine, altyapı projelerinden DeFi protokollerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. CoinMarketCap CEO’su Rush Luton, CMC20’nin kripto para piyasası için S&P 500’ün dijital versiyonu olduğunu belirterek geleneksel piyasalarda onlarca yıldır var olan yatırım araçlarını kripto paraya taşıdıklarını vurguladı.

BNB Chain üzerinde Liste DAO tarafından dağıtılan CMC20, geleneksel endekslerin kurumsal güvenilirliğini merkeziyetsiz finansın esnekliğiyle birleştiriyor. Yatırımcılar Reserve dApp üzerinden token basabilir veya PancakeSwap gibi platformlarda doğrudan alım satım yapabilir.

Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılara Yeni Fırsatlar

CMC20, 7/24 izin gerektirmeden basım ve itfa işlemlerine olanak tanıyarak hem merkezi hem merkeziyetsiz borsalarda işlem görebiliyor. Bu özellik token’i delta-nötr stratejiler, teminatlı borç verme veya otomatik portföy dengeleme gibi ileri seviye kurumsal işlemlere uygun hale getiriyor.

Bireysel yatırımcılar açısından ise CMC20, tek bir token ile geniş bir kripto para sepetine erişim imkanı sağlıyor. İşlem maliyetlerini düşüren bu yapı, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde risk dağıtımı için pratik bir çözüm sunuyor. Reserve’in çekirdek katkıcılarından ve ABC Labs CEO’su Thomas Mattimore, CMC20’nin geleceğin finansal ürünleri için bir model oluşturduğunu ifade ederek herkesin ilk kez kripto para piyasasının en büyük varlıklarına kolayca erişim sağlayabileceğini söyledi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
