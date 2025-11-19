Bitcoin’de Boğa Rüyası Bitti mi? Kritik Seviye Netleşti



Bitcoin $91,789.74 piyasasında opsiyonlar cephesinde dengeler tamamen değişti. Geçtiğimiz yılın 140.000 dolarlık güçlü yükseliş beklentilerinden bugün 80.000 dolar seviyesindeki düşüş bahislerine geçiş yaşanıyor. 8 Ekim’den bu yana yüzde 25’in üzerinde düşen Bitcoin’in fiyatı şu sıralar 91.000 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yatırımcılar artık yukarı yönlü umut yerine aşağı yönlü koruma pozisyonlarına yöneliyor.

Opsiyon Verileri Sert Bir Dönüşe İşaret Ediyor

Deribit verilerine göre geçen yılın sonundan bu yana yatırımcılar 100.000 dolar, 120.000 dolar ve 140.000 dolar seviyelerinde alım (call) opsiyonlarına yönelmişti. Ancak Kasım itibarıyla tablo tamamen değişti. 140.000 dolarlık call opsiyonunun açık pozisyon (OI) değeri 1.63 milyar dolara gerilerken, 85.000 dolar seviyesindeki satım (put) opsiyonu 2.05 milyar dolara yükseldi. 80.000 dolar ve 90.000 dolar seviyelerinde de güçlü put birikimleri dikkat çekiyor. Bu değişim piyasa hissiyatının belirgin biçimde ayı yönüne evrildiğini gösteriyor.

Put opsiyonları yatırımcılara belirlenen fiyattan satış hakkı tanıyarak düşüşlerden korunma imkanı sağlar. Deribit’in ticari sorumlusu Jean-David Pequignot, kısa vadeli 84.000–80.000 dolar aralığındaki put sözleşmelerinin yoğunlaştığını ve implied volatilitenin yüzde 50 civarında seyrettiğini belirtti. Opsiyon eğrilerinde yüzde 5 ila 6,5 arasında değişen güçlü bir put skew gözleniyor. Bu da yatırımcıların yıl sonuna yaklaşırken aşağı yönlü risklere karşı prim ödemeye razı olduklarını ortaya koyuyor.

Benzer biçimde Blockchain içi opsiyon platformu Derive.xyz’de 30 günlük skew oranı -2,9’dan -5,3’e gerileyerek yatırımcıların düşüş sigortasına daha fazla talep gösterdiğini doğruluyor. Derive.xyz Araştırma Başkanı Dr. Sean Dawson, özellikle 26 Aralık vadeli 80.000 dolar seviyesindeki put yoğunluğunun belirginleştiğini vurguladı.

Aşırı Korku Ortamında Toparlanma Sinyalleri

Makro cephede zayıf istihdam göstergeleri ve faiz indirimi ihtimalinin belirsizleşmesi risk iştahını ciddi biçimde sınırladı. Mevcut yatırımcıları koruma pozisyonlarına iterken, teknik göstergeler artık piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığını söylüyor.

Pequignot, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 15 seviyesine gerilediğini ve RSI’nin 30 civarında seyrettiğini belirterek 1.000 adet BTC’nin üzerinde varlık tutan büyük cüzdanların son haftalarda artış gösterdiğini vurguladı. Bu da büyük yatırımcıların düşen fiyatları bir fırsat olarak görüp pozisyon artırdığına işaret ediyor.

Kısa vadede aşağı yönlü baskı sürse de aşırı negatif duygunun hakim olduğu ortamlarda geçmişte görüldüğü üzere sert tepki alışları mümkün olabilir. Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesinde yoğunlaşan opsiyon yapısı gelecek haftalarda kritik bir denge noktası oluşturabilir.