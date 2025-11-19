Kripto Para

ABD Senatosu Beklenen Kripto Para Yasasını Oylamaya Hazırlanıyor

Özet

  • ABD Senatosu, kripto para piyasası düzenlemelerini içeren yasa tasarısını Aralık ayında komitelerde oylamaya hazırlanıyor.
  • Cumhuriyetçiler, yetki ayrımını netleştirip tüketiciyi koruyacak bir çerçeve hedefliyor.
  • Demokratların sızan taslağı ise DeFi üzerinde aşırı kontrol öngördüğü gerekçesiyle tepki topladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, kripto para piyasası yapısı yasasının Aralık ayında komitelerde oylanmasını ve 2026 başlarında Senato Genel Kurulu’na taşınmasını hedeflediklerini açıkladı. Scott, tasarının Başkan Donald Trump’ın imzasına sunulacağını belirterek, düzenlemenin ülke ekonomisinin gelecek yüzyıldaki küresel liderliğini güçlendireceğini savundu.

İçindekiler
1 Cumhuriyetçiler Hızlanmak İstiyor
2 Demokratların Sızan Taslağı DeFi Endişesi Yarattı

Cumhuriyetçiler Hızlanmak İstiyor

Fox Business kanalında konuşan Tim Scott, hem Bankacılık hem de Tarım Komitelerinde yıl sonuna kadar oylama yapılabileceğini, ardından tasarının Senato gündemine taşınacağını söyledi. Cumhuriyetçi senatör, Demokratların süreci bilinçli olarak geciktirdiğini belirterek “Demokratlar, Trump’ın Amerika’yı dünyanın kripto para başkenti yapmasını istemiyor” ifadesini kullandı. Scott, tasarının yalnızca Cumhuriyetçiler için değil, Amerikalı tüketiciler için de koruma sağlayacağını vurguladı.

Yasa tasarısı menkul kıymetler ve emtia piyasalarını ilgilendirdiği için iki ayrı komiteden onay almak zorunda. Cumhuriyetçiler, düzenlemenin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki sınırlarını netleştirmesini hedefliyor. Ayrıca “ikincil varlık (ancillary asset)” tanımıyla hangi kripto paraların menkul kıymet sayılmayacağını belirginleştirmek istiyorlar. Ancak Senato’da ilerleme kaydedilebilmesi için Demokratların desteği şart.

Demokratların Sızan Taslağı DeFi Endişesi Yarattı

Senato’da iki partinin farklı taslakları bulunuyor. Yaz aylarında Temsilciler Meclisi’nden geçen CLARITY Yasası‘ının ardından Senato’da da paralel bir girişim sürüyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Demokrat senatörlere ait altı sayfalık bir taslak medyaya sızdı. Taslak, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine odaklanıyor ve Hazine Bakanlığı ile diğer finansal otoritelerin, bir kişi veya kurumun “kontrol veya belirleyici etki” uygulayıp uygulamadığını tanımlamasını öngörüyor.

Kripto para endüstrisi temsilcileri bu yaklaşımın fiilen DeFi’yi yasaklayabileceğini savunarak sert tepki gösterdi. Sızıntının ardından hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler sektör liderleriyle bir dizi toplantı yaptı. Görüşmelere katılan Solana Policy Institute Başkanı Kristin Smith, bazı Demokrat senatörlerin “tasarıyı sonuçlandırmakta kararlı olduklarını” söyledi. Bu görüşmeler, Senato’daki müzakerelerin yıl bitmeden hız kazanabileceğine işaret ediyor.

