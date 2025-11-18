XRP ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Alex Krüger Ne Bekliyor?



Perşembe gününe saatler kaldı ve kripto para yatırımcıları hem istihdam verileri hem de NVIDIA kazanç raporu nedeniyle önümüzdeki saatlerden umutlu. BTC kısa vadede aşırı satışın ardından beklenen toparlanmasını yaşasa da henüz bunun neye evrileceğini kestirmek güç. Ve tabi tarifelerle alakalı beklenen Yüksek Mahkeme kararı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Peki Alex ne bekliyor? XRP ve SOL Coin için tahminler ne yönde?

Alex Krüger’in Piyasa Değerlendirmesi

Popüler ekonomistlerden Alex Krüger son düşüşün ardından güncel durumu ele aldı. BTC düşüyor çünkü yeterince direnç gösteremiyor diyen analist uzun vadeli yatırımcıların durmak bilmeyen satışlarını ima ediyor. Özellikle 10 Ekim günü yaşanan 19,6 milyar dolarlık tarihi likidasyonun ardından Ekim sonuna kadar hızlanan uzun vadeli yatırımcı satışları yeni ayda devam etti.

Kasım ise yapay zeka balonu tartışmalarıyla başladı. Ve hükümet kapanmasının “gecikmiş ve büyük ölçüde işe yaramayacak veriler nedeniyle Fed’in Aralık ayında ikinci kör kararını” tetikleyecek olması en iyi seçeneğin riskleri azaltmak olduğunu gösteriyordu. Yani düşüş sürpriz değil ancak alıştırarak geldiği için yorucuydu.

Alex dipte short pozisyonlarını kapattığını söyledi;

“Dün gece, 89 bin seviyesine üçüncü kez girildiğinde (aşağıdan yukarıya doğru ikinci panel), spot satışlar nihayet spot alımlara dönüştü. Lütfen bunun geriye dönük bir bakış olduğunu ve elbette değişebileceğini unutmayın. Özellikle hisse senetlerindeki dramatik zayıflık göz önüne alındığında. Bunu kaldıraçlı longlar için kullanmazdım. Dün gece short pozisyonları kapatmak için bunu kullandım.”

Yani dönüşü tahmin etti ancak bunun daha büyük bir sıçramaya dönme potansiyelinden emin olmayan ekonomist büyük risklerden kaçınmak gerektiğini düşünüyor. Ve ayrıca bugüne dair önemli bir detaya değinmeliyim. Trump olası Fed başkanlarıyla görüştüğünü açıkladı ve yılın sonuna ilerlerken Powell’ın yerine gelecek isim olabilir. Favorilerin başında Waller geliyor ve iyi bir isim hem de kripto paralara olumlu bakıyor. Ve elbette Trump’ın hızlı faiz indirimi fikrini açık biçimde destekliyor.

XRP ve SOL Coin

Yeni XRP, SOL ETF lansmanları, birçok güzel haber var ancak bunlar genel piyasa hissiyatına kurban ediliyor. XRP Coin nispeten iyi olsa da daha düşük diplere devam etmesi rahatsız ediciydi. Bugün bu bozulacak gibi ve BTC sıçramayı 98 bin dolara devam ettirirse 2,4 dolar ile 2,5 dolar arasında bir tepe görebiliriz.

XRP Coin’e göre SOL Coin daha zor durumda. Fiyat daha sert düştü ve buna uygun şekilde günlük yükseliş mumu da daha büyüktü. 2025 boyunca kurumsal yatırım ürünleri aracılığıyla en fazla giriş çeken üçüncü altcoin olduğu için sıçramada SOL Coin’in daha iyi performans göstermesi beklenebilir. 155 doların geri kazanılması anlamlı olacaktır.

Yine de grafikleri belirleyecek şeyin BTC’nin durumu olduğu unutulmamalı.