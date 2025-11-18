RIPPLE (XRP)Solana (SOL)

XRP ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Alex Krüger Ne Bekliyor?

Özet

  • Alex Krüger kısa süreli de olsa dipten dönüşü öngördü ancak mevcut seviyelerden long pozisyonun riskli olacağını düşünüyor.
  • XRP Coin 2,5 doları hedefliyor.
  • Eğer BTC dönüşü devam ederse SOL Coin 155 doları geri alarak hızlanabilir. Düşüşte hızlansa da SOL Coin dönüşte farkı kapattı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Perşembe gününe saatler kaldı ve kripto para yatırımcıları hem istihdam verileri hem de NVIDIA kazanç raporu nedeniyle önümüzdeki saatlerden umutlu. BTC kısa vadede aşırı satışın ardından beklenen toparlanmasını yaşasa da henüz bunun neye evrileceğini kestirmek güç. Ve tabi tarifelerle alakalı beklenen Yüksek Mahkeme kararı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Peki Alex ne bekliyor? XRP ve SOL Coin için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 Alex Krüger’in Piyasa Değerlendirmesi
2 XRP ve SOL Coin

Alex Krüger’in Piyasa Değerlendirmesi

Popüler ekonomistlerden Alex Krüger son düşüşün ardından güncel durumu ele aldı. BTC düşüyor çünkü yeterince direnç gösteremiyor diyen analist uzun vadeli yatırımcıların durmak bilmeyen satışlarını ima ediyor. Özellikle 10 Ekim günü yaşanan 19,6 milyar dolarlık tarihi likidasyonun ardından Ekim sonuna kadar hızlanan uzun vadeli yatırımcı satışları yeni ayda devam etti.

Kasım ise yapay zeka balonu tartışmalarıyla başladı. Ve hükümet kapanmasının “gecikmiş ve büyük ölçüde işe yaramayacak veriler nedeniyle Fed’in Aralık ayında ikinci kör kararını” tetikleyecek olması en iyi seçeneğin riskleri azaltmak olduğunu gösteriyordu. Yani düşüş sürpriz değil ancak alıştırarak geldiği için yorucuydu.

Alex dipte short pozisyonlarını kapattığını söyledi;

“Dün gece, 89 bin seviyesine üçüncü kez girildiğinde (aşağıdan yukarıya doğru ikinci panel), spot satışlar nihayet spot alımlara dönüştü. Lütfen bunun geriye dönük bir bakış olduğunu ve elbette değişebileceğini unutmayın. Özellikle hisse senetlerindeki dramatik zayıflık göz önüne alındığında. Bunu kaldıraçlı longlar için kullanmazdım. Dün gece short pozisyonları kapatmak için bunu kullandım.”

Yani dönüşü tahmin etti ancak bunun daha büyük bir sıçramaya dönme potansiyelinden emin olmayan ekonomist büyük risklerden kaçınmak gerektiğini düşünüyor. Ve ayrıca bugüne dair önemli bir detaya değinmeliyim. Trump olası Fed başkanlarıyla görüştüğünü açıkladı ve yılın sonuna ilerlerken Powell’ın yerine gelecek isim olabilir. Favorilerin başında Waller geliyor ve iyi bir isim hem de kripto paralara olumlu bakıyor. Ve elbette Trump’ın hızlı faiz indirimi fikrini açık biçimde destekliyor.

XRP ve SOL Coin

Yeni XRP, SOL ETF lansmanları, birçok güzel haber var ancak bunlar genel piyasa hissiyatına kurban ediliyor. XRP Coin nispeten iyi olsa da daha düşük diplere devam etmesi rahatsız ediciydi. Bugün bu bozulacak gibi ve BTC sıçramayı 98 bin dolara devam ettirirse 2,4 dolar ile 2,5 dolar arasında bir tepe görebiliriz.

XRP Coin’e göre SOL Coin daha zor durumda. Fiyat daha sert düştü ve buna uygun şekilde günlük yükseliş mumu da daha büyüktü. 2025 boyunca kurumsal yatırım ürünleri aracılığıyla en fazla giriş çeken üçüncü altcoin olduğu için sıçramada SOL Coin’in daha iyi performans göstermesi beklenebilir. 155 doların geri kazanılması anlamlı olacaktır.

Yine de grafikleri belirleyecek şeyin BTC’nin durumu olduğu unutulmamalı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Dünyası Yöneticilerin Açıklamalarıyla Isındı: Dönüşüm Tartışması Başladı

Bitcoin, XRP ve Solana’da Pozitif, Ethereum’da Negatif Tablo

XRP İçin Büyük Gün Geldi: İşlemlere Açılıyor

XRP Yine Zirvede: Yatırımcılar İkiye Bölündü

Altcoin Solana’nın Fiyatı İçin Pozitif Gelişme: 6’ncısı Yola Çıktı

245 Milyon Dolar da XRP’yi Kurtaramadı: Fiyat Baskı Altında

XRP Coin En İyi Üçüncü Varlık Olabilir Mi? Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Yarışı

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Haklı Çıkan Kripto Kahininden 18 Kasım Tahminleri, Farklı Analistlerin Hedefleri
Bir Sonraki Yazı ABD Senatosu Beklenen Kripto Para Yasasını Oylamaya Hazırlanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı
BITCOIN Haberleri
Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı
Ethereum (ETH)
Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Ekonomi Kripto Para
Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi
Kripto Para

Lost your password?