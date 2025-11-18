Haklı Çıkan Kripto Kahininden 18 Kasım Tahminleri, Farklı Analistlerin Hedefleri



Son birkaç çeyrektir BTC’nin daha büyük zirve yapmayacağını ve uzun vadeli yapının bozulduğunu söyleyen bir analist var. Adım adım dikkat çeken tahminlerini de piyasaya farklı pencereden bakma imkanı sunduğu için COINTURK üzerinden paylaşıyoruz. Kripto kahini bugün yeni değerlendirmesini paylaştı. Birden fazla analistin güncel piyasa bakışına göz atalım.

Kripto Para Kahininin Tahminleri

BTC 102.800 dolardaki 350DMA’yı kırdığında ve altında 2 gün kapanış yaptığında uyarmıştık. Ancak Roman Trading son birkaç çeyrekte uzun vadeli yapıdaki bozulmaya dikkat çekerek BTC’nin yaşayabileceği yükseliş ile yükseliş potansiyeli arasındaki göze alınmaması gerekilen riske dikkat çektiğini de yazdık. Nitekim şimdilik Roman Trading yine haklı çıktı çünkü onu dinleyenler yaklaşık 30 bin dolarlık BTC düşüşünde piyasa dışında kalmayı başardı.

Birkaç saat önce yukarıdaki grafiği paylaşan analist şunları yazdı;

“Dört saatlik grafikte sıçrama devam ediyor. Sıçrama olasılığının tüm nedenlerini belirttim. Aşırı satılmış RSI, aşırı satılmış MACD, boğa dalgalarının oluşması, 88 bin desteğine yaklaşılması. Bunun trend değişikliğine neden olacağını düşünmüyorum, sadece rahatlama için sıçrama olacak ve ardından düşüş devam edecek.”

Eğer haklı çıkarsa 98 bin dolara yakın bir fake yükselişin ardından satışların hızlandığını görmeliyiz. Onun senaryosu 88 bin dolara dönüş ve 70 bin dolar yakınında dip görmemiz yönünde. BTC için 102.800 dolar 1,5 yıllık yükseliş trendinin kurtarılması 107 bin dolar ise yeni ATH için kapının aralanması anlamına gelebilir. Her şey gayet net ve Aralık ayındaki QT ile Fed’in Japonya nedeniyle elini hızlandırma potansiyeli kripto kahininin orta vadede yanılması için yeterli ortamı oluşturabilir.

Analist Hedefleri

Lark Davis 50 haftalık EMA’nın altında ve 20 aylık EMA’nın hemen üzerinde oyalanan BTC için aylık mum kapanışının önemine dikkat çekiyor. Fed toplantısı 10 Aralık tarihinde ve 18 Aralık tarihinde de Japonya heyecanla beklenen muhtemel faiz artışını yapacak. Yani Aralık sonunda merkez bankaları cephesinde (eğer istihdam verileri aşırı kötü gelmezse) kripto için işler harika olmayacak. 20M EMA’nın altında aylık kapanış Davis için ayı piyasalarının başlaması anlamına gelecek. BTC 92 bin dolar üstünde kalmaya devam etmeli.

On-chain değerlendirmelerini kayda değer bulduğum Türk analist anlcnc1 ise Coinbase Premium’un 9 aylık dipte kapanması nedeniyle asıl odak noktasının burası olması gerektiğini düşünüyor.

“Dün Coinbase Premium Endeksi neredeyse son 9 ayın en negatif kapanışını yaptı. Bunun pozitife dönmesi lazım, yoksa başka türlü ışık yok.”