Ünlü Yatırımcı Yusko ve Kripto Para Piyasalarına Dair Yeni Tahminleri

Morgan Creek Capital kurucusu Mark Yusko kripto paraların içinde bulunduğu dönemi inceleyerek bugün ve sonrasına dair değerlendirmelerini paylaştı. Öte yandan Bloomberg ETF uzmanı Eric birkaç dakika önce ETF kanalındaki canlılığa dikkat çekti. BTC fiyatındaki artış Eric’in paylaştığı detaylarla ilgili olabilir.

ETF Hareketliliği

Bitcoin $91,789.74 fiyatı son 24 saatte 89.253 dolara kadar geriledikten sonra 93 bin doların üstüne geri döndü. Şimdilik 92 bin doların geri alınması güzel ancak önemli olan bunun üzerinde günlük kapanışların devamı. Eric Balchunas bugün ETF tarafındaki hareketliliğe dikkat çekerek aşırı satışların tersine dönmeye başladığını söyledi.

“ETF’ler her zamanki gibi düşüşte alım yapıyor… Günlük 7 milyar dolarlık akış var. Bu geri çekilme, Tarife Kargaşası’na kıyasla önemsiz ve o dönemde birinci çeyrek rekoru kırdılar. Göreceğiz… Tek dikkat çekici olan, orada 7 milyar dolarlık akışın hazine tahvillerine doğru yönelmesi. Eskiden hisse senetleri + altın iken, şimdi hisse senetleri + hazine tahvilleri. Bitcoin ETF’leri 250 milyon dolarlık çıkış yaptı, geçen ay 3 milyar dolar çıktı, toplam varlıkların yaklaşık %2,5’i, %97,5’i hala orada. Yine de yıl başından bu yana 23 milyar dolar, bu inanılmaz. İnsanlar satıştan 18 ay önce ne kadar yükseliş yaşandığını unutuyor. “Aşırı korku” havası göz önüne alındığında, genel olarak fena değil.”

Eric o kadar da ciddi bir sorun görmüyor ve geleceğe dair umutlu. Piyasadaki korku havası birçok metrikte Nisan ve Şubat satışlarını anımsatsa da BTC nispeten güçlü. Bakalım bu düşüş havası abartılmış mı? Bunu ay bitmeden göreceğiz.

Kripto Para Tahminleri

Herkesin dilinde bir kripto kışı lafı var. Altcoinler henüz boğa piyasalarını yaşayamadan kıştan yine kışa geçiyor ve BTC etkileyici kazançlar elde etse de birçok tanınmış isim zirvenin daha yukarıda olması gerektiğini düşünüyor. Fed parasal genişlemeye giderken bu negatiflik haklı görünen sebepleri olsa da enteresan.

Yusko ayı piyasalarında olduğumuz söylüyor ve uzun vadeli yatırımcıların nihayet kar satışları yapmasının düşüşü hızlandırdığını kabul ediyor. Vadeli işlem piyasalarındaki yoğun baskı bunu artırdı ancak 2018 veya 2022’nin tekrarını görmeyeceğiz. En azından onun beklentisi bu yönde.

Tim Peterson tarafından yürütülen ve yıllardır takip edilen Metcalfe Yasası modeline (Metaf Law model) odaklanan Yusko gerçek zirveyi henüz görmediğimizi ima ediyor. 2017 yılında adil değer 10 bin dolar civarındayken döngü zirvesi 20 bin dolardaydı. 2021 yılında 33 bin dolar civarındaydı ve zirve 69 bin dolar ataşındı. 2025’teki mevcut dört yıllık döngüde adil değer 91 bin dolarda ve 126 bin dolardaki zirve buna göre çok cılız.

DCA tavsiyesinde bulunan Yusko sonraki döngü zirvesinin yarım milyon dolara ulaşabileceği konusunda iyimser. Kısa vadede kripto kışı tanımını kabul etse de daha yukarıda bahsettiğim gibi bu öncekilere göre hafif geçen bir kış olacak.

Peki en kötü senaryoda ne bekliyor? Tarihsel veriler 56 bin doların altında veya o bölgenin kaybedildiği bir dip öngörmüyor. Ancak Yusko 70 bin doları dip olarak işaretliyor.