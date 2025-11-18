BINANCE

Önemli Gelişme: Binance TR 40’tan Fazla Pariteyi Siliyor, Artık Dolar Yok

Özet

  • Binance 27 Kasım tarihinde 40'tan fazla pariteyi kaldıracak.
  • Binance Türkiye tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mailinde onlarca USDT – FDUSD – TUSD – USDC paritesinin kaldırılacağı açıklandı.
  • Kullanıcılar dolar paritesinde satın aldığı varlıkları TRY paritesinde alıp satabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Yerel kripto para regülasyonları özellikle FTX borsasının hacklenmesinin ardından dünya genelinde sıkılaşmaya başladı. Birçok ülke çeşitli motivasyonlarla kripto para borsaları için kurallar devreye aldı ve almaya da devam ediyor. Global borsaların yerel şirketler açma zorunluluğu da bunlardan biriydi. Binance bunu bir adım öteye götürüyor.

İçindekiler
1 Binance TR Delist
2 Kullanıcıları Nasıl Etkileyecek?

Binance TR Delist

Binance Türkiye tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mailinde onlarca USDT – FDUSD – TUSD – USDC paritesinin kaldırılacağı açıklandı. Kullanıcılar global fiyatlama dolar üzerinden olduğu için yaygın biçimde dolara endeksli stablecoin paritelerinde işlem yapıyordu. USDT ile Türkiye için en yaygın altcoin pariteleri.

Geçtiğimiz günlerde Binance Global ile Binance TR hesaplarının eşleştirme ve doğrulama zorunluluğuyla ilgili duyuruyu paylaşmıştık. Yeni duyuru ise dolar paritelerinin topluca kaldırılmasıyla ilgili. Kullanıcılar 27 Kasım Türkiye saatiyle 03:00 itibariyle dolara endeksli stablecoin paritelerinde altcoin alıp satımı yapamayacak.

ADA, ARB, AVAX’tan TUSD/USDT paritesine kadar dolar endeksli paritelerde artık işlem yapılamayacak.

Kullanıcıları Nasıl Etkileyecek?

Binance TR kullanıcıları cüzdanlarındaki varlıkları alıp satmaya devam edebilecek. Ancak bu alım satımları dolar paritelerinde değil de TRY paritesinde yapacak. Yasal düzenlemelere tam uyum taahhüdü kapsamında Binance borsasının almak zorunda kaldığı bu karar yerel regülasyonlarla ilgili.

Bazı kullanıcılar USDT veya USCD paritelerinde aldığı altcoinlere ne olacağını merak ediyor. Bunlara herhangi bir şey olmayacak. Hangi paritede aldıysanız alın elinizdeki kripto parayı TRY paritesinde satıp geri alabilirsiniz. Örneğin geçen sene 70.000 USDT fiyatla BTCUSDT paritesinde Bitcoin (BTC) $91,789.74 aldınız. Borsa bakiyeniz BTC cinsinden aynı ve değişen tek şey satış yapacağını zaman USDT paritesinden değil TRY paritesinden satış yapacaksınız. Cüzdanınızdaki kripto paraları hangi pariteden aldığınız önemsizdir USDT paritesinde alım yaptığınız varlığı TRY veya BTC veya herhangi başka paritede satmanız mümkündür.

Burada tek sorun TL bazlı alım maliyetinizin kafa karıştırıcı olmasıdır. Bunu çözmek de oldukça basit güncel ALTCOINTRY paritesini güncel USD kuruyla hesapladığınızda alım yaptığını günkü kura göre kazanç veya zararda olduğunuzu anlarsınız.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
