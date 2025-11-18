Kripto Paralar Yükseliyor: Nvidia, Microsoft ve Anthropic Çemberi Sayesinde



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Yaşanan aşırı satışların ardından kripto paralar yeni diplere ulaştı. Birçok metrik BTC’nin dip seviyeye ulaştığını gösteriyordu ve kısa vadedeli de olsa bir toparlanma görmemiz gerekiyordu. Bu son birkaç saattir başladı. BTC fiyatı 94 bin dolara yaklaşıyor ancak sevinmek için henüz çok erken.

Nvidia, Microsoft ve Anthropic

Düşüşün başlıca sebepleri arasında yapay zeka şirketlerinin aşırı değerleme tartışmaları yer alıyordu. Sürekli daha fazla harcamaya mecbur kalan ve 2030-2028 yılına kadar net kazançlı hale gelmeyecek OpenAI gibi devler için trilyon dolarlık teknoloji şirketlerinin göğüslemesi gereken maliyetler var.

Bu maliyetlerin sürdürülebilirliğine dair tartışmalar OpenAI’ın altyapı yatırımları için devlet garantisi talep etmesi şiddetlenmişti. Ardından olanlar hepimizin malumu. Pazar günü ve dün dikkat çektiğimiz en önemli şey Perşembe 00:20’de gelecek NVIDIA kazanç raporuydu. Belki de bu yılın en önemli raporu çünkü aşırı değerlenmiş teknoloji şirketi hikayesini ancak buradaki beklenti üstü kazanç raporları baltalayabilirdi. Bu rapor gelecek ve birçok analistin beklentisi de pozitif.

Bugünkü yükselişin sebeplerinden birine gelecek olursak o Nvidia, Microsoft ve Anthropic tarafından kurulan yeni stratejik ortaklıklardı.

Kripto Para Yükselişi

Dipten toparlanma ABD piyasa açılışı sırasında geldi. Üç teknoloji devi birbirine yapacakları yatırımları gösteren yeni stratejik ortaklıkları duyurdu. Claude’un arkasındaki şirket olan Anthropic hali hazırda OpenAI ile birlikte ABD yapay zeka inovasyonunu temsil ediyor. Bugünkü duyuru ise bir dizi karşılıklı yatırımı içeriyor.

Anthropic , Azure’dan 30 milyar dolarlık bilgi işlem kapasitesi satın alacak.

, Azure’dan 30 milyar dolarlık bilgi işlem kapasitesi satın alacak. Nvidia, Anthropic’e 10 milyar dolar yatırım yapacak.

Microsoft, Anthropic’e 5 milyar dolar yatırım yapacak.

Nvidia ve Anthropic tasarım ve mühendislik alanında iş birliği yapacak.

Nvidia ve Anthropic “derin teknoloji ortaklığı” kuracak.

Yani Anthropic’e gelen para yine o parayı yatıranlara gidecek o parayı yatıranlar hizmet satarak paralarını geri alırken yapay zeka çarkı dönmeye devam edecek. Bunun yerine parayı ortadan kaldırıp birbirlerine sadece çek verseler muhtemelen daha az masraflı şekilde işlerini yürütebilirler.

Yapay zeka şirketlerinin 2030 yılında ürünleri kazançlı hale gelene kadar bu çarkı çevirip çeviremeyeceği merak konusu ancak şimdilik işler yolunda gidiyor. Perşembe gününün ilk saatinde eğer NVIDIA raporu da beklenti üstü gelirse kripto paralarda yükseliş kalıcı olabilir.