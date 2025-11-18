10 Farklı Metriğe Bakıp Kripto Paraların Bugününü Anlamak ve Ju’nun Piyasa Tahminleri



Hızlı düşüşün ardından Bitcoin bugün beklendiği gibi yaklaşık 3 bin dolarlık yükseliş yaşadı. Korku ve panik zirveye ulaştığından böyle bir dönüş bekleniyordu. On-chain alanında yakından izlenen Ki Young Ju ise 10 metriğe dayanarak kripto paraların bugününü anlamaya çalışıyor.

Kripto Para Analizi

Bitcoin (BTC) $91,789.74 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 93 bin dolar sınırında bulunuyor ve ABD borsa açılışının ardından bir miktar yükseldi. Birçok analist artık kısa vadeli de olsa bu seviyelerden dipten dönüş beklediğini söylüyordu. Ki Young Ju ise hem vadeli hem de spot tarafta güncel durumu anlayabileceğimiz birçok metriği özetledi ve neler olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.

Vadeli İşlemler

Ortalama emir büyüklüğü vadeli işlemlerde balinaların piyasadan çekildiğini gösteriyor. Bireysel yatırımcılar eskiye nazaran hakim konumda.

IFP verileri, spot borsalardan vadeli işlem borsalarına BTC akışının çöktüğünü gösteriyor. Balinaların long pozisyon almak için BTC’yi teminat gösterdiği ve yükselişi beslediği günlerden uzaklaştık.

Traderlar ETF ve kurumsal akışlardan büyük kazançlar elde etmiş durumda.

Vadeli işlem açık pozisyonları halen geçen yılın üzerinde ve toplam fonlama oranı nötr. Yani vadeli tarafta inanılmaz negatiflik var algısı boş görünüyor.

Spot Piyasalar

Coinbase Premium , muhtemelen ETF kaynaklı kurumsal satışlar nedeniyle dokuz ayın en düşük seviyesinde. Negatiflik arttıkça düşüş de şiddetlendi ancak bir noktada ABD yatırımcıları oyuna geri dönmeli geçmişte hep böyle oldu.

, muhtemelen ETF kaynaklı kurumsal satışlar nedeniyle dokuz ayın en düşük seviyesinde. Negatiflik arttıkça düşüş de şiddetlendi ancak bir noktada ABD yatırımcıları oyuna geri dönmeli geçmişte hep böyle oldu. ETF haftalık akış üçüncü haftasında da negatif.

Strategy mNAV 1,23 seviyesinde yani kısa vadede sermaye artırımı yapıp daha fazla BTC alması zor görünüyor. Haftalar önce ETHZilla’nın mNAV negatifliği nedeniyle ETH satmak zorunda kaldığını görmüştük umalım ki rezerv şirketlerinde bu yayılmaz.

On-Chain

BTC gerçekleşen piyasa değeri artışı üç gündür durdu.

gerçekleşen piyasa değeri artışı üç gündür durdu. Piyasa değeri realized cap büyümesinden yavaş. Bu da güçlü satış baskısını on-chain tarafta teyit ediyor.

PnL Endeksi 8 Kasım’da shorta döndü; balinalar karlarını alıyor. Döngü teorisi geçerliyse, döngünün dip noktası 56K civarında olacaktır. Gerçekleşen fiyat bu bölgede.

Kripto Para Tahminleri

Ki Young Ju metriklere baktıktan sonra tahminlerini de sıraladı. Kısa vadeli şartların zayıf olduğuyla yüzleşmemiz gerektiğini düşünen analist dolar likiditesindeki zayıflama, fonlama piyasalarındaki sıkılık ve BTC girişlerindeki soğuma nedeniyle negatif. Ancak bu sürekli net çıkışlarla piyasaların çökmesi anlamına da gelmiyor.

On-chain analisti önümüzdeki altı ay içinde sürekli çıkış görmeyi beklemiyor. Ve ayrıca şunları söyledi;

“Faiz indirimleri veya herhangi bir kolay para söylemi ortaya çıkarsa, piyasa duyarlılığı tersine dönebilir ve likidite ETF’lere geri akabilir. Stablecoin’lerin benimsenmesi ve halka açık şirketler tarafından ters ICO dalgası, geleneksel varlıkları DEX’lere itebilir. Kripto ekosistemi, daha önce sadece TradFi’de işlem gören varlıklar etrafında yeniden düzenlenebilir. Bitcoin en çok faydayı sağlayacakken, zayıf söylemlere sahip veya gerçek performansı olmayan altcoinler muhtemelen likidite kaybedecektir.”