Gelin en büyük 5 metaverse coin'inde son duruma, metaverse coin'lerin fiyat grafikleri ile birlikte daha yakından bakalım.

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Gerçek dünyaya bir alternatif alan olarak düşünülen metaverse, özellikle dev Facebook şirketinin 2021 yılı sonunda adını Meta olarak değiştirmesi ve metaverse yatırımlarını artırmasıyla teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Meta ile birlikte daha fazla şirketin metaverse yatırımı yapmaya başlamasıyla bu alana olan ilgi adeta patladı.

En basit şekliyle sanal dünyalar olarak tanımlanan metaverse, insanların birbirleriyle ve çeşitli hizmetlerde çevrimiçi olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Bu bakımdan metaverse, gerçek dünyanın bir sanal alternatifi olarak düşünülebilir. Metaverse projelerinin gelişim göstermesiyle beraber metaverse coin’leri ve metaverse token’ları da oluşmaya başlamıştır. CoinMarketCap’in verilerine göre varlığı bilinen 230’dan fazla metaverse coin’i bulunmaktadır. Gelin en büyük 5 metaverse coinler‘de son duruma, metaverse coin’lerin fiyat grafikleri ile birlikte daha yakından bakalım.

Decentraland (MANA)

90 bin 601 parsellik bir evrenden oluşan Decentraland üzerinde oyuncular, NFT formatında sanal araziler alabilmektedir. Aldıkları bu arazilerde ise içerik ve uygulamalar oluşturabilirler. Ayrıca oyuncular, başkalarının arazilerini de deneyimleyebilir. Decentraland oyunundaki tüm alım satım işlemleri ERC-20 tabanlı metaverse token’ı olan MANA ile yapılmaktadır.

25 Kasım 2021 tarihinde 5,90 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören MANA, o tarihten bu yana yüzde 83,15 değer kaybetti ve yazım sırasında 0,9965 dolardan işlem görüyor.

ApeCoin (APE)

ApeCoin, APE ekosisteminin merkeziyetsiz topluluk yapısını güçlendiren yerel yönetim ve metaverse token’ıdır. APE ekosistemi, Ethereum Blockchain’i üzerindeki en popüler NFT koleksiyonlarından ikisi olan Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) topluluğunu içermektedir.

17 Mart 2022 tarihinde 39,40 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören APE, o tarihten bu yana yüzde 85,26 değer kaybetti ve yazım sırasında 5,83 dolardan işlem görüyor.

The Sandbox (SAND)

Decentraland’a benzer bir metaverse oyunu olan The Sandbox’da, oyuncular, NFT olarak bir toprak parçası alıp bunun üzerinde çeşitli kaynakları kullanarak kendi evrenini yaratabilmektedir. Güncel verilerle üçüncü en büyük metaverse coin’i olan The Sandbox oyunundaki tüm alım satımlar bir ERC-20 token’ı olan SAND token ile yapılır.

25 Kasım 2021 tarihinde 8,44 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören SAND, o tarihten bu yana yüzde 84,52 değer kaybetti ve yazım sırasında 1,31 dolardan işlem görüyor.

Theta Network (THETA)

Video akışı için özel olarak oluşturulmuş Theta Network, Blockchain’i ile birlikte çalışan bir ağdır. 2019’un Mart ayında başlatılan Theta Network, kullanıcıların bant genişliğini ve bilgi işlem kaynaklarını eşten eşe (P2P9 temelinde paylaştığı merkeziyetsiz bir ağ olarak çalışır. Proje, YouTube’un kurucu ortağı Steve Chen ve Twitch’in kurucu ortağı Justin Kan tarafından tavsiye edilmektedir. Theta Network, Theta (THETA), Theta Fuel (TFUEL) olarak bilinen ve dahili ekonomiye güç sağlayan iki yerel token ile kendi Blockchain’i üzerinde çalışır.

16 Nisan 2021 tarihinde 15,90 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören THETA, o tarihten bu yana yüzde 91,20 değer kaybetti ve yazım sırasında 1,39 dolardan işlem görüyor.

Axie Infinity (AXS)

En popüler ve en eski metaverse oyunlarından biri olan Axie Infinity, NFT tabanlı bir oynadıkça kazan oyunudur. Axie Infinity oyunu, Pokémon ve Tamagotchi gibi kült oyunlardan esinlenilerek oluşturulmuş ve 2018’de Sky Mavis şirketi tarafından piyasaya sürülmüştür. Axie Infinity oyununda oyuncular, Axie adı verilen ve NFT formatındaki yaratıkları toplayıp geliştirmeye çalışır. Ardından Axie’lerini çeşitli savaşlara sokarak token kazanabilirler.

Axie Infinity’nin iki token’ı bulunmaktadır. Bunlardan biri, oyun içi metaverse token’ı olan Smooth Love Potion (SLP), diğeri ise yönetişimde kullanılan AXS token’ıdır.

6 Kasım 2021 tarihinde 165,37 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören AXS, o tarihten bu yana yüzde 88,08 değer kaybetti ve yazım sırasında 19,70 dolardan işlem görüyor.