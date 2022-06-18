Kripto para analisti, Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Kripto para analisti Justin Bennet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Bitcoin (BTC) adına kritik fiyat seviyelerine dikkat çekti ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi kazanmadan önce %15 ile %25 daha değer kaybedebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Kripto para analisti, Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in 20.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi durumunda yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi kazanmadan önce %15 ile %25 daha geri çekilebileceğini savundu.

Ayrıca analist, kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde de önemli seviyelere dikkat çekti ve toplam piyasa değerinde sırasıyla 730 milyar dolar ve 670 milyar dolar seviyelerinin takip edilebileceğini de ifadelerine ekledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Hafta sonuna düşüş yönlü bir ivme ile başlayan Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 20.400 dolar seviyelerine geri çekildi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatte %2,5 değer kaybetti ve 1.075 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 925 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 88 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli. ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.